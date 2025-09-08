Tovább szorongatják Marine Le Pent: újratárgyalás következik, Macron megint időt nyer

Újratárgyalás elé néz Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője januárban, miután korábban elítélték az európai uniós forrásokkal való visszaélés miatt. Az ítélet magában foglalta, hogy eltiltják a választásoktól, ami akadályt jelenthet számára a 2027-es elnökválasztáson való indulásban.

Marine Le Pen jövője a bíróság kezében – eltilthatják a választásoktól / Fotó: AFP

A párizsi fellebbviteli bíróság közlése szerint a tárgyalás január 13. és február 12. között zajlik majd, a végső döntés pedig várhatóan 2026 nyarára születhet meg. A Bloomberg szerint ez az ítélet meghatározhatja Le Pen politikai pályájának folytatását, hiszen

bár a bűnösség megállapítása önmagában nem feltétlenül zárná ki az indulását, a választási tilalom azonnali érvénybe lépése már igen.

Ha azonban a bíróság úgy dönt, hogy a tilalom végrehajtását felfüggesztheti egy újabb jogi fellebbezés idejére, Le Pen előtt megnyílhat az út a 2027-es elnökválasztás felé.

Az újratárgyalás híre érzékeny politikai helyzetben érkezett. A Nemzetgyűlésben hétfőn bizalmi szavazásra került sor Francois Bayrou miniszterelnök kormányáról, amely a tervezett költségvetési megszorítások miatt került patthelyzetbe. A legerősebb ellenzéki pártok, köztük Le Pen Nemzeti Tömörülése is jelezte, hogy a kormány megbuktatására készül.

A 2027-es választás kulcsfontosságú lesz Franciaország politikai jövője szempontjából, hiszen Emmanuel Macron második és egyben utolsó elnöki ciklusa ekkor jár le.

Macron a legutóbbi válsághelyzetekben többször is kijelentette: nem kíván lemondani,

annak ellenére, hogy több párt ezt követelte. Marine Le Pen tehát egyszerre két fronton küzd: a bíróságon a politikai jövőjéért, a Nemzetgyűlésben pedig a kormány ellen. A következő másfél év így meghatározó lesz számára, és döntő lehet abban, hogy elindulhat-e a következő elnökválasztáson.