Németország közel áll egy megállapodás véglegesítéséhez Afganisztánnal, hogy visszaküldhesse a bűncselekmények miatt elítélt afgán bevándorlókat. Egy német küldöttség szeptember elején találkozott a tálib képviselőkkel Katarban a kérdés kapcsán, valamint tervben van német képviselők kiküldése Kabulba a tárgyalások folytatására.
A Bild emlékeztet: a 2021-es tálib hatalomátvétel óta csak kevés kitoloncolás történt: 2024 őszén 28 súlyos bűnözőt, 2025 júliusában 81-et toloncoltak ki közvetlenül Afganisztánba.
A lap szerint 2015 és 2024 között Németországban több mint 108 ezer súlyos bűncselekményt elkövető afgán ellen emeltek vádat. A tömeges bevándorlás Európába és főleg Németországba akkor vált gátszakadássá, amikor Angela Merkel volt kancellár, akkori becenevén Mutti Merkel – akinek örökségét rengeteget bírálják még saját párttársai is –, a Willkommenskultur jegyében megadta a zöld jelzést. Abban az időben alig akadt az európai politikában Orbán Viktor magyar kormányán kívül, aki óvott volna a várható következmények miatt.
Jelenleg körülbelül 461 ezer afgán származású ember él Németországban, ebből mintegy 347 600 menedékkérő. Mintegy 11 500 afgán tartózkodási engedély nélkül tartózkodik az országban. A tálibok elfogadják a súlyos bűnözők visszatérését, de feltételeket szabnak.
A kitoloncolásnak önkéntesnek kell lennie, és Németországnak anyagilag is támogatnia kell a reintegrációt anyagilag. Korábbi kitoloncolási járatok során a tálibok nem engedélyezték német rendőrök jelenlétét a gépeken, ezért biztonsági cégeket alkalmaztak a feladatra.
Fordulat Európában: hogyan lettek gazdagabbak az olaszok, mint az angolok? Némi köze a migrációnak is van hozzá
Az olasz gazdaság előretörése a brittel szemben és Franciaország felzárkózása meglepő tendenciákat mutatott az elmúlt évtizedben – derül ki a vásárlóerő-paritáson (PPP) mért GDP-adatokból. A görög Money Review című kiadvány szerint a brit gazdaság alulteljesítésének hátterében a migráció okozta népességnövekedés, a magas infláció és a gyenge növekedés húzódik meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.