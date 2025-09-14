Németország közel áll egy megállapodás véglegesítéséhez Afganisztánnal, hogy visszaküldhesse a bűncselekmények miatt elítélt afgán bevándorlókat. Egy német küldöttség szeptember elején találkozott a tálib képviselőkkel Katarban a kérdés kapcsán, valamint tervben van német képviselők kiküldése Kabulba a tárgyalások folytatására.

Hidzsábot viselő nők sétálnak Bajorországban / Fotó: NurPhoto via AFP

A Bild emlékeztet: a 2021-es tálib hatalomátvétel óta csak kevés kitoloncolás történt: 2024 őszén 28 súlyos bűnözőt, 2025 júliusában 81-et toloncoltak ki közvetlenül Afganisztánba.

A lap szerint 2015 és 2024 között Németországban több mint 108 ezer súlyos bűncselekményt elkövető afgán ellen emeltek vádat. A tömeges bevándorlás Európába és főleg Németországba akkor vált gátszakadássá, amikor Angela Merkel volt kancellár, akkori becenevén Mutti Merkel – akinek örökségét rengeteget bírálják még saját párttársai is –, a Willkommenskultur jegyében megadta a zöld jelzést. Abban az időben alig akadt az európai politikában Orbán Viktor magyar kormányán kívül, aki óvott volna a várható következmények miatt.

Jelenleg körülbelül 461 ezer afgán származású ember él Németországban, ebből mintegy 347 600 menedékkérő. Mintegy 11 500 afgán tartózkodási engedély nélkül tartózkodik az országban. A tálibok elfogadják a súlyos bűnözők visszatérését, de feltételeket szabnak.

A kitoloncolásnak önkéntesnek kell lennie, és Németországnak anyagilag is támogatnia kell a reintegrációt anyagilag. Korábbi kitoloncolási járatok során a tálibok nem engedélyezték német rendőrök jelenlétét a gépeken, ezért biztonsági cégeket alkalmaztak a feladatra.