Orbán Viktor elmondta, kiknek üzent Kötcsén, és beszélt arról is, hogy egyetért-e a vagyonadóval

Mozgósítást ígért Orbán Viktor az idei kötcsei pikniken, hangsúlyozta, hogy „mindent alá kell vetni a közös győzelemnek”.

Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba: elmondta, kiknek üzent Kötcsén / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő a kötcsei piknik résztvevői előtt úgy fogalmazott, hogy mostantól tényleg tegyen meg mindenki, amit tud, majd hozzátette, hogy „nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve”.

A miniszterelnök szerint a sokak által az ellenzéknek címzett fenyegetésként értelmezett szavai („semmi nem lesz elfelejtve, minden föl lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”) az előző mondatokkal együtt értelmezhetőek helyesen.

Alapvetően arra van szó, hogy aki nem rendeli alá az összes erőforrását, energiáját, viselkedését, tetteit a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni

– mondta az Öt nevű YouTube-csatornán.

Hozzátette, hogy minden politikai közösségben akadnak ilyen emberek, de most tartotta fontosnak, hogy erről nyíltan beszéljen, mert a „választási mérkőzés” most abba a szakaszba lépett, amikor már „nem lehet viccelődni”, és „minden hiba kijavíthatatlan”.

A választások után arra készül, hogy őszintén megbeszéljék, „ki mit tett bele”. „Így vagy úgy egymás között el kell rendezni, vagy meg kell bocsátani egymásnak, vagy elnézést kell kérni, vagy meg kell válni egymástól” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az elmúlt tizenöt évben jelentős vagyonra szert tett kormányközeli vállalkozók kapcsán Orbán Viktor elismerte, hogy a „magyar tőkéscsoportok” körül „vannak stiklik”, de azt visszautasítja, hogy „ez kizárólag valami jobboldali vagy a mi kormányzásunkhoz köthető jelenség lenne, mert ez az egész 35 év, ez egy egyben nézendő folyamat”.

„Elindultunk egy piacgazdaságba, egy magántulajdonra épülő gazdaságba, és elkezdett működni a gazdaság nem államilag szervezett módon, aminek most látjuk az eredményét:

vannak szegényebbek,

van középosztály,

vannak gazdagok,

vannak tőkevagyonok,

vannak cégek,

vannak nagy gazdasági döntések fölött diszponáló magánemberek, akik gyárakat hoznak létre vagy zárnak be”

– foglalta össze.