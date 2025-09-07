Orbán Viktor Kötcsén hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra: így szól az ajánlat a magyaroknak

Tisztán látható a politikai képlet, mindkettőnek világos körvonalai vannak – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a a jobboldali holdudvar szokásos szeptemberi politikai évadnyitó eseményén. A kötcsei piknik idén rendhagyó volt, ugyanis a nyilvánosság bevonásával mondta el a kormányfő beszédét, amelyben a világban zajló folyamatok bemutatása mellett a 2026-os parlamenti választásokra való felkészülés is helyet kapott. Orbán Viktor Kötcsén berúgta a választási kampányt.
A kormányfő világosan elkülönítette egymástól a két politikai ajánlatot, amiből jövő tavasszal választhatnak a magyarok.
Az elsőből következik szerinte a rezsicsökkentés fenntartása, a többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása vagy a gender támogatása.
Közös háború, közös adósság, közös pénz
– foglalta össze az ellenzék ajánlatát Orbán. Ezzel szembeállította a kormánypártok ajánlatát, ami nemzeti energiapolitikára, a családtámogatásokra, egykulcsos adóra és békére épül.
"Béke, közös piac, saját pénz, függetlenség" – mondta a miniszterelnök.
Orbán egyúttal példátlan nevezte, hogy ennek az ajánlatnak a képviselőjének, Magyar Péternek fogják a kezét mentelmi jogával, akit a felelősségre vonástól csak az európai mentelmi jog ment meg.
A kormányfő kitért a Tisza Párt adóterveire is, szerinte Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után ismerték be, hogy hazudtak. Így most az ellenzéki pártnak, miután kiderült, hogy mire készülnek, maradt a provokáció. Orbán ezt kiskakas politikának nevezte, aminek lényege, hogy a kiskakas azt hiszi, hogy ő áll a világ középpontjában.
A legfőbb ismérve, hogy a kiskakasból soha sem lesz nagykakas
– fogalmazott a miniszterelnök.
Mint korábban beszámoltunk róla, egy hete kedden közölte az Index azt a dokumentumot, amely lerántotta a leplet a Tisza Párt adóterveiről. A párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos szja kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a munkavállalók keresetét.
Bár a Tisza határozottan tagadta a dokumentum létezését és azt állítja, hogy ezzel szemben az átlagkereset alatt csökkentenék az szja-t, a valóságban a párt körül mozgó közgazdászok évek óta a progresszív adórendszer újbóli bevezetése mellett kardoskodnak, és Magyar Péter saját bevallása szerint is ezekre a közgazdászokra hagyatkozik.
Bod Péter Ákos, akinek kezei között átment a bemutatott dokumentum, 2022-ben még Márki-Zay Péter szakértői csapatában dolgozott az adórendszer átalakításán.
Teljes az egyetértés az adórendszer átalakításáról
– mondta a HVG-nek akkor a korábbi jegybankelnök.
Amellett, hogy a legtöbb munkavállalónak jövedelemkiesést okozna a progresszív adórendszer, a legfőbb probléma azonban, hogy erősíti a szürke gazdaságot, és visszafogja a bérkiáramlást is, ahogy ez 2010 előtt is volt Magyarországon.
