Fordulat a félelmetes orosz-fehérorosz hadgyakorlaton: egyszer csak feltűntek az amerikaiak, de Magyarországról is kiderült, hogy jelen van

Amerikai katonatisztek előre be nem jelentett látogatásra érkeztek Fehéroroszországba, hogy megfigyeljék a Zapad(Nyugat)-2025 kódnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlatot – hozta nyilvánosságra hétfőn a fehérorosz védelmi minisztérium. Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta nekik, „bármit megnézhetnek, ami érdekli őket”.

Amerika hirtelen bekopogtatott az orosz-fehérorosz hadgyakorlatra / Fotó: AFP

Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte. „Ki gondolta volna, hogy a Zapad-2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?” – írta a tárca közleményében, kiemelve, hogy

a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket, köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.

A minisztérium videót tett közzé, amelyen két egyenruhás amerikai tiszt megköszöni Hrenyinnek a meghívást, és kezet fog vele. „Megmutatunk mindent, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Elmehetnek, megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel” – mondta a miniszter az amerikaiaknak. A Zapad-2025 orosz és fehérorosz gyakorlótereken egyaránt zajlik, múlt pénteken kezdődött és keddig tart.

Lengyelország nem tréfál: 40 ezer katonát vezényel a fehérorosz határra

Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz-fehéroroszországi hadgyakorlatra. Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint mintegy 40 ezer katona részvételével megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani.

Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen annak érdekében, hogy teszteljék az elrettentésre és ország területének hatékony védelmére való képességet.