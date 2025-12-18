A forint itt is csodát tesz, még szerények is voltak az elemzők? Kijöttek az üzemanyagárak, erre már gondolni sem mertünk

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal lesz kevesebb péntektől. Ez leginkább a csökkenő Brent-olajárnak és az erősödő forintárfolyamnak köszönhető – írja a Holtankoljak . Az árfigyelő portál rámutatott, hogy a Brent olaj hordónkénti jegyzési ára 4,5 éve volt utoljára 60 dollár alatt.

A forint árfolyama és az olajárak is egy irányba húzzák az üzemanyagárakat / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 562 Ft/liter

Gázolaj: 572 Ft/liter

Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább az adventi hétvégén.

A csökkenő trend már tart egy ideje. A Világgazdaság korábbi cikkéből kiderül, hogy a hét elején a benzin országos átlagára még 565 forint, a gázolajé pedig 576 forint volt a hazai töltőállomásokon.

Az európai piacon irányadó Brent olaj ára kedden esett 60 dollár alá, elsősorban az ukrán–amerikai béketárgyalásokról szóló hírek hatására. A fejlemények alapján reális esély van arra, hogy a karácsonyi időszakban tovább csökkenjen a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon.

Egyik nem hozza magával feltétlenül a másikat

Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója lapunknak akkor úgy nyilatkozott, hogy nem szabályszerű, hogy az olajáresés egy az egyben végigmegy a piacon. Az elmúlt időszak tapasztalata szerint nem mindig követi a nagykereskedelmi árat a kiskereskedelmi ár, de így is borítékolható az árcsökkenés. Szerinte nem reális, hogy egyetlen hét alatt 25 forinttal csökkenjenek az árak, és országos átlagban 550 forint alá süllyedjenek.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az olaj árának négyéves mélypontját alapvetően az optimista békevárakozások magyarázzák, ugyanakkor a világgazdasági kilátások összességében inkább borúsak. „A keresleti oldalon tapasztalható gyengeség már önmagában is lenyomta az árakat 65 dollár alá, a mostani napi hír pedig csak rátett erre, ezért néztünk be 60 dollár alá. Tartósan azonban nem gondolom, hogy ezen a szinten maradna az olaj ára” – vélekedett.

Grád Ottó szerint kicsi az esély arra, hogy az orosz–ukrán háború rövid időn belül véget érjen, és amint újra negatív hírek érkeznek a békefolyamatról, az olajár ismét emelkedésnek indulhat.

A következő napokban is további árcsökkenés várható Magyarországon, látva a nagykereskedelmi árak ötforintos esését, ami komolynak mondható

– fogalmazott Grád Ottó, aki szerint szinte biztos, hogy ez teljes egészében megjelenik a kiskereskedelmi árakban is. A helyzetet tovább javítja, hogy a forint tartósan erős az euróval és a dollárral szemben, ami szintén lefelé húzza az üzemanyagárakat.