Óriási botrány van Szlovákiában, teljes csőd az energiatámogatási rendszer, a képviselőknek jár, a szegény embereknek nem

Anomáliák az energiatámogatás rendszerében

Július Jakab, az ellenzéki Szlovákia Mozgalom képviselője közölte: a támogatást akár egy parlamenti képviselő vagy miniszter is megkaphatja feleségével és gyermekeivel együtt, mert a jövedelmébe nem számítanak bele az átalány jellegű költségtérítések.

A jómódú vállalkozók pedig azért lehetnek jogosultak az energiasegélyre, mert a jövedelembe, amely alapján meghatározzák a jogosultságot, egyelőre nem számolják bele az osztalékokat. A gazdasági minisztérium közölte, a szabályokat úgy fogják módosítani, hogy az osztalékot is beleszámolják – ám ez valószínűleg csak a jövő év közepe táján valósul meg.

Ebből adódóan a képviselők és miniszterek is megfelelhetnek az energiasegély feltételeinek, miközben például azok a vidéki nyugdíjasok, akiknek a lakcímére vannak bejelentve a Pozsonyban dolgozó gyerekeik, eleshetnek a támogatástól.

Ha ugyanis valaki albérletben él, de az állandó lakcíme a szülői házra van bejelentve, akaratlanul is megfoszthatja szüleit az energiasegélytől. Saját jövedelmével ugyanis növeli a szülők háztartásának bevételi mutatóját.

Az alapprobléma az, hogy az egész rendszer az állandó lakcím nyilvántartására épül, nem pedig a valós jövedelmi vagy szociális helyzetre.

A lakossági energiasegély komoly felzúdulást okozott tehát, s ha ez még nem lett volna elég, éppen akkor érte kibertámadás a gazdasági minisztériumot, amikor a szaktárca elindította az energiatámogatási rendszert, amely a háztartások pénzügyi adatait használja fel.

Januárban visszatérnek rá

Az ellenzék szerint joggal feltételezhető, hogy a támadók éppen ezekre a háztartási adatokra pályáztak. A kormány ugyan elismerte a hibákat, de ezeket próbálta bagatellizálni. A parlament a decemberi utolsó ülésén szerette volna orvosolni a lakossági energiatámogatás rendszerének legégetőbb hibáit, de a belterjes belpolitikai viták miatt végül a törvényhozás csak saját magával foglalkozott, és mintegy 150 egyéb programponttal egyetemben ezt januárra halasztotta.

Denisa Saková gazdasági miniszter azt is szerette volna elérni, hogy a parlamenti képviselők ne lehessenek jogosultak az energiatámogatásra, de ez végül nem sikerült, mert, úgymond, e lépés diszkriminatív lenne velük szemben.

És végül eper a tortán: a járási székhelyeken működő ügyfélközpontok, amelyek feladata volna a lakosság tájékoztatása az energiasegély témakörében, részben a hekkertámadás, részben az előkészítetlenség miatt nem vagy csak részlegesen működnek. Állításuk szerint karácsony után már olajozott lesz az ügyintézés, miközben a segély januártól lép életbe.