Ukrán terrorszervezet tagjaként gyilkolt volna nagyvárosokban – lekapcsolták az oroszok, perdöntő videó jelent meg

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) letartóztatott egy azerbajdzsáni állampolgárt, akit azzal vádolnak, hogy merényleteket tervezett a ország déli részén elhelyezkedő Sztavropolban és Jesszentukiban. Az FSZB szerint a vádlott a rendfenntartó szervek épületeinél robbantott volna, és csatlakozott egy ukrán terrorszervezethez.

Az FSZB központja Moszkvában / Fotó: AFP

Az állami hírügynökségek által közzétett videón látható, ahogy az FSZB ügynökei letartóztatják a férfit, aki kihallgatás közben beismerte, hogy robbanószerkezetet készített. A titkosszolgálat azt állítja, hogy a férfi az azerbajdzsáni fegyveres erők különleges egységeiben szerzett képességeit akarta felhasználni a merényletekhez.

A Moscow Times emlékeztet: a letartóztatásra az Azerbajdzsán és Oroszország közötti feszültségek fokozódása közepette került sor. A két ország között tavaly december óta fagyos a viszony, amikor az azeri légitársaság. az AZAL Bakuból Groznijba tartó gépe lezuhant. A szerencsétlenségben harmincnyolc ember halt meg, Baku szerint a gépet az orosz légvédelem lőtte le tévedésből. Oroszország tagadta a felelősségét és a pilótákat hibáztatta.

Az sem segítette a kapcsolatok rendezését, hogy idén júniusban két azerbajdzsáni férfi halt meg Jekatyerinburgban egy letartóztatás sortán. Baku azzal vádolta az orosz rendfenntartó szerveket, hogy megkínozták és meggyilkolták a férfiakat.

Azerbajdzsán azóta lemondta az országban megrendezésre kerülő orosz kulturális eseményeket, majd júliusban az azeri rendőrség lerohanta a Szputnyik orosz állami hírügynökség irodáját Bakuban, és több embert letartóztattak, köztük a főszerkesztőt és az ügyvezető igazgatót. A hatóságok őrizetbe vettek tizenöt más, a kaukázusi országban dolgozó orosz állampolgárt is kábítószer-kereskedelem és kiberbűnözés vádjával.