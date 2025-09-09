A világ a fejéhez fog kapni, ha elkészül ez a gázvezeték, az USA erre nem tud mit lépni

Újabb nagy volumenű energiaprojektre készül Oroszország és Kína: a Szibéria Ereje 2. (Power of Siberia 2.) gázvezeték megépítése szakértők szerint „strukturális sokkot” okozna a globális energiapolitikában. A vezeték évente 50 milliárd köbméter orosz földgázt juttatna Észak-Kínába, és ezzel jelentősen csökkentené a cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szállítmányok iránti igényt. Ez különösen az Egyesült Államoknak jelenthet kihívást, amely jelenleg a világ legnagyobb LNG-exportőre.
Az orosz Gazprom és a kínai CNPC múlt héten memorandumot írt alá a projektről a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján. A 13,6 milliárd dolláros beruházás évek óta napirenden van, de a 2006 óta húzódó tárgyalások többször megszakadtak. Az orosz–ukrán háború kirobbanása és a nyugati szankciók óta Moszkvának azonban létkérdés, hogy új, stabil piacot találjon energiahordozóinak – Kína ebben kulcsszerepet játszik.
Elemzők szerint a szárazföldi vezeték olcsóbb és biztonságosabb ellátást nyújtana, mint a tengeri LNG-szállítmányok,
amelyek a globális ármozgásoknak és geopolitikai kockázatoknak jobban ki vannak téve. Kína így megkerülhetné a tengeri szállítás szűk keresztmetszeteit, és jobban védekezhetne az árhullámzásokkal szemben – számolt be a South China Morning Post.
Ha a Szibéria Ereje 2. megépül, akár Kína importált földgázának fele is Oroszországból érkezhet. Ez hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem stratégiai következményekkel is járna. Washington számára az LNG-piac beszűkülése nem feltétlenül volumenben, hanem inkább árképzésben és hosszú távú szerződésekben jelentene problémát. Elemzők szerint a projekt nyomást gyakorolhat az amerikai exportstratégiára, és gyengítheti az LNG geopolitikai eszközként való felhasználását.
A vezeték ugyanakkor nem készül el egyik napról a másikra: az előző projekt, a Szibéria Ereje 1. is tíz évig épült. Kínai tisztviselők egyelőre óvatosan nyilatkoznak, és bár az orosz fél gyakran jelent előrelépést, a konkrét részletek – például az árképzés és a végleges útvonal – továbbra is nyitott kérdések.
A geopolitikai üzenet azonban már most világos:
Oroszország és Kína alternatívákat keres a Nyugattal szemben.
Ha a Szibéria Ereje 2. megvalósul, az nemcsak energetikai, hanem stratégiai erőviszonyokat is átrendezhet – a tengerektől a szárazföld felé tolva a globális energiakereskedelem súlypontját.
A vezetékes energiaprojekttel párhuzamosan zajlik egy másik fontos esemény: Kína nemrég fogadta az első hivatalos, végfelhasználónak szánt cseppfolyósítottföldgáz-rakományt az orosz Arctic LNG 2. projektből, amelyet egy jókora méretű tartályhajó, az Arctic Mulan szállított be a kínai Beihai terminálra – derült ki hajókövető adatok alapján.
Ez a szállítmány egyértelmű üzenet: Moszkva a szankciók ellenére is talál piacot termékeinek, és Kína ennek megfelelően reagál – a két ország energiaügyi kapcsolata még tovább erősödik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.