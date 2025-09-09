Deviza
A világ a fejéhez fog kapni, ha elkészül ez a gázvezeték, az USA erre nem tud mit lépni

Újabb szakaszába lépett az orosz–kínai energia-együttműködés. A Szibéria Ereje 2. gázvezeték szakértők szerint megrengetheti az LNG-piacot, és stratégiai kihívást jelenthet az Egyesült Államoknak. A projekt üzenete világos: Moszkva és Peking alternatívát épít a Nyugattal szemben.
VG
2025.09.09., 08:40

Újabb nagy volumenű energiaprojektre készül Oroszország és Kína: a Szibéria Ereje 2. (Power of Siberia 2.) gázvezeték megépítése szakértők szerint „strukturális sokkot” okozna a globális energiapolitikában. A vezeték évente 50 milliárd köbméter orosz földgázt juttatna Észak-Kínába, és ezzel jelentősen csökkentené a cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szállítmányok iránti igényt. Ez különösen az Egyesült Államoknak jelenthet kihívást, amely jelenleg a világ legnagyobb LNG-exportőre.

Szibéria Ereje 2 gázvezeték: az orosz–kínai megállapodás felforgathatja a világ energiapiacát
Szibéria Ereje 2. gázvezeték: az orosz–kínai megállapodás felforgathatja a világ energiapiacát / Fotó: Huang Jingwen

Az orosz Gazprom és a kínai CNPC múlt héten memorandumot írt alá a projektről a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján. A 13,6 milliárd dolláros beruházás évek óta napirenden van, de a 2006 óta húzódó tárgyalások többször megszakadtak. Az orosz–ukrán háború kirobbanása és a nyugati szankciók óta Moszkvának azonban létkérdés, hogy új, stabil piacot találjon energiahordozóinak – Kína ebben kulcsszerepet játszik.

Elemzők szerint a szárazföldi vezeték olcsóbb és biztonságosabb ellátást nyújtana, mint a tengeri LNG-szállítmányok, 

amelyek a globális ármozgásoknak és geopolitikai kockázatoknak jobban ki vannak téve. Kína így megkerülhetné a tengeri szállítás szűk keresztmetszeteit, és jobban védekezhetne az árhullámzásokkal szemben – számolt be a South China Morning Post.

Miért fontos, hogy elkészüljön a Szibéria Ereje 2.?

Ha a Szibéria Ereje 2. megépül, akár Kína importált földgázának fele is Oroszországból érkezhet. Ez hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem stratégiai következményekkel is járna. Washington számára az LNG-piac beszűkülése nem feltétlenül volumenben, hanem inkább árképzésben és hosszú távú szerződésekben jelentene problémát. Elemzők szerint a projekt nyomást gyakorolhat az amerikai exportstratégiára, és gyengítheti az LNG geopolitikai eszközként való felhasználását.

A vezeték ugyanakkor nem készül el egyik napról a másikra: az előző projekt, a Szibéria Ereje 1. is tíz évig épült. Kínai tisztviselők egyelőre óvatosan nyilatkoznak, és bár az orosz fél gyakran jelent előrelépést, a konkrét részletek – például az árképzés és a végleges útvonal – továbbra is nyitott kérdések.

A geopolitikai üzenet azonban már most világos: 

Oroszország és Kína alternatívákat keres a Nyugattal szemben. 

Ha a Szibéria Ereje 2. megvalósul, az nemcsak energetikai, hanem stratégiai erőviszonyokat is átrendezhet – a tengerektől a szárazföld felé tolva a globális energiakereskedelem súlypontját.

Megérkeztek az első orosz tankerek Kínába

A vezetékes energiaprojekttel párhuzamosan zajlik egy másik fontos esemény: Kína nemrég fogadta az első hivatalos, végfelhasználónak szánt cseppfolyósítottföldgáz-rakományt az orosz Arctic LNG 2. projektből, amelyet egy jókora méretű tartályhajó, az Arctic Mulan szállított be a kínai Beihai terminálra – derült ki hajókövető adatok alapján. 

Ez a szállítmány egyértelmű üzenet: Moszkva a szankciók ellenére is talál piacot termékeinek, és Kína ennek megfelelően reagál – a két ország energiaügyi kapcsolata még tovább erősödik.

