Kulka János váratlanul elárulta, mennyit keresett a Szomszédokkal havonta: felvetette a pénz, húsz autót vett - mindent elszórt

Korábban két kézzel szórta a pénzt Kulka János, betegsége óta azonban nagyon spórol.
Andor Attila
2025.09.23, 07:07
Frissítve: 2025.09.23, 08:18

Kulka János a stroke-ja óta ritkán szólal meg, most azonban a pénzhez való viszonyáról beszélt. „Elszórtam. Vettem lakást, házat, két év után eladtam. Szörnyű vagyok” – idézi  a Neshama TV műsorát a Story.

pénz
Kulka és a pénz: „Elszórtam mindent” / Fotó: Kulka János rajongói oldal / Facebook

A nemzet színésze azt monda, soha nem érdekelte a pénz. Talán éppen azért, mert karrierje kezdetén, a Szomszédokkal sikerült megalapoznia az életét. És ezt a népszerű sorozat filmrendezőjének, Horváth Ádámnak – édesapja jó barátjának – köszönheti, akit maga is nagyon kedvelt. 

Kétszázezer egy rész, négyszázezer egy hónapra. Fölvetett a pénz. Vettem lakást, autót, utaztam. Elszórtam. Tényleg.

Annyira szerette a négykerekűeket, hogy azt mondta, a Szomszédok óta legalább húsz autót vett, többségüket a rákkutató nővérének.

Párizsi örökség 

Kulka János ma már vigyáz, mire költ, és szégyelli, hogy korábban nem spórolt. Mert bár a nemzet színészeként ma is megilleti a címért járó havi bér, csak a rokkantnyugdíjából nem tudna megélni. Időközben meghalt a keresztanyja, akinek a vagyonát megörökölte. „Végzetszerű. Nem tudom, hogy mondjam. Kilenc éve stroke-os lettem. Keresztanyám meghalt. Én örököltem. Ő Párizsban élt. A Pasteur Intézet tudományos igazgatója volt. 91 éves volt. Én örököltem. Véletlen” – mesélte.

Mások is szeretik az autókat 

Kerkez Milost levideózták edzésre menet egy Rolls-Royce Cullinant vezetve. A Liverpool játékosa kedveli a luxusautókat: pár hónapja egy Lamborghini Urus volánja mögött kapták lencsevégre.

A magyar válogatott balhátvédje nem veti meg a minőséget, és csapata után járművét is minőségibbre cserélte – szúrta ki a Bors. 

A Liverpool játékosát korábban egy visszafogottabb, mintegy 15-20 millió forint értékű Skodában kapták lencsevégre a válogatott edzését megelőzően. Kerkez most egy igazi luxusautóra váltott: egy Rolls-Royce Cullinanra. A cikk szerint a Cullinan a brit gyártó első és máig egyetlen SUV-modellje, amely a nevét a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról kapta.

A több mint 2,5 tonnás, impozáns méretű jármű V12-es motorral és 563 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. A belsejében finom bőrülések és prémiumhangrendszer emeli ki az autót a mezőnyből.

