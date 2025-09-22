Deviza
Kerkez Milos
Liverpool
luxusautó

A Liverpool magyarja 200 milliós autóval jár: bár nemrég Skodát vezetett, nem először látni luxusautóban – az angol szurkolók is ámuldoznak

Kerkez Milost levideózták edzésre menet egy Rolls-Royce Cullinant vezetve. A Liverpool játékosa kedveli a luxusautókat: pár hónapja egy Lamborghini Urus volánja mögött kapták lencsevégre.
VG
2025.09.22., 14:49

A magyar válogatott balhátvédje nem veti meg a minőséget, és csapata után járművét is minőségibbre cserélte – szúrta ki a Bors. A Liverpool játékosát korábban egy visszafogottabb, mintegy 15-20 millió forint értékű Skodában kapták lencsevégre a válogatott edzését megelőzően. Kerkez most egy igazi luxusautóra váltott: egy Rolls-Royce Cullinanra.

Kerkez Milos Szoboszlai Liverpool
Kerkez Milos egyelőre jól teljesít Liverpoolban / Fotó: AFP

Hatalmas luxusautó járja Liverpool utcáit

A cikk szerint a Cullinan a brit gyártó első és máig egyetlen SUV-modellje, amely a nevét a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról kapta. A több mint 2,5 tonnás, impozáns méretű jármű V12-es motorral és 563 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. A belsejében finom bőrülések és prémiumhangrendszer emeli ki az autót a mezőnyből.

@amillophotos Milos Kerkez pulling up in one of the hardest cars at Liverpool 😮‍💨 Urban Cullinan is serious 🔥 #MilosKerkez #LiverpoolFC #FootballersCars #LuxuryCars #UrbanAutomotive ♬ I'm on Ten - Nbhd Nick

Egy ilyen új autó körülbelül 600 ezer dollárnál kezdődik, ami közel 200 millió forintnak felel meg. Ráadásul

  • az extrák
  • és a személyre szabott kialakítás

miatt ennél jóval többe is kerülhet.

Százmillió euró a tét: Szoboszlaival és Kerkezzel kezdheti meg a BL-menetelést a nyáron alaposan bevásároló Liverpool

A Liverpool a nyáron alaposan bevásárolt: összesen majd’ félmilliárd eurót költöttek erősítésekre, így céljuk a BL-ben sem lehet más, csak a végső győzelem. Ha összejön a diadal a jövő nyári budapesti döntőben, azzal pénzügyileg sem járnának rosszul a vörösök, hiszen körülbelül százmillió euró folyna be az UEFA-tól az egyesület kasszájába.


 

5 perc
