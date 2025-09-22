A Liverpool magyarja 200 milliós autóval jár: bár nemrég Skodát vezetett, nem először látni luxusautóban – az angol szurkolók is ámuldoznak

A magyar válogatott balhátvédje nem veti meg a minőséget, és csapata után járművét is minőségibbre cserélte – szúrta ki a Bors. A Liverpool játékosát korábban egy visszafogottabb, mintegy 15-20 millió forint értékű Skodában kapták lencsevégre a válogatott edzését megelőzően. Kerkez most egy igazi luxusautóra váltott: egy Rolls-Royce Cullinanra.
A cikk szerint a Cullinan a brit gyártó első és máig egyetlen SUV-modellje, amely a nevét a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról kapta. A több mint 2,5 tonnás, impozáns méretű jármű V12-es motorral és 563 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. A belsejében finom bőrülések és prémiumhangrendszer emeli ki az autót a mezőnyből.
Egy ilyen új autó körülbelül 600 ezer dollárnál kezdődik, ami közel 200 millió forintnak felel meg. Ráadásul
miatt ennél jóval többe is kerülhet.
