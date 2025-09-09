Deviza
EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2% EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,009.22 +0.03% MTELEKOM1,868 -0.75% MOL2,890 +0.35% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,400 +0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.4 +0.08% BUX103,009.22 +0.03% MTELEKOM1,868 -0.75% MOL2,890 +0.35% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,400 +0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.4 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Tisza Párt
Kötcse
program

Drámai hangfelvételen árulja el Magyar Péter legfontosabb embere: inkább nem hozzák nyilvánosságra a Tisza programját a 2026-os választásokig – a Fidesz már bemutatta

Tavasz óta gőzerővel készül a Tisza Párt programja, de a részleteket még nagyon sokáig titkolni akarják Magyar Péterék.
2025.09.09., 07:45
Fotó: MTI

A Magyar Nemzet szerkesztőségének birtokába került egy hanganyag arról, hogy a Tisza Párt titokban készíti a kormányprogramját, amelynek részleteit a választásokig nem kívánják a nyilvánosság elé tárni. A felvételen Tarr Zoltán beszél tavasszal tiszás körben, úgy tudjuk, Budapesten. Magyar Péter jobbkeze, a Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője egyrészt elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban.

MAGYAR Péter
A Tisza Párt programjára még sokáig várni kell / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Tarr Zoltán nyomatékosította, hogy nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános a programjuk, azért, amit 

Áron mondott.

Itt nyilvánvalóan Dálnoki Áronra utalt, aki a Tisza gazdasági szakértőjeként az elhíresült etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszer bevezetéséről. A felvétel szerint 

Tarr köntörfalazás nélkül megosztotta hallgatóságával azt is, hogy ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogják publikálni ezeket.

A legfontosabb mondat ezután hangzott el, a Tisza alelnöke úgy fogalmazott: 

Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott.

Teljesen világos tehát, hogy mindaz, ami az elmúlt két hétben megjelent Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveiről, majd arról, miért is nem beszélnek a – lényegében megszorító jellegű – gazdaságpolitikai elképzeléseikről, az megfelel a valóságnak. 

Orbán Viktor már kihirdette programját

A kötcsei piknik idén rendhagyó volt, ugyanis a nyilvánosság bevonásával mondta el a kormányfő a beszédét, amelyben a világban zajló folyamatok bemutatása mellett a 2026-os parlamenti választásokra való felkészülés is helyet kapott. Orbán Viktor berúgta a választási kampányt, Kötcsén hirdette meg a Fidesz–KDNP programját a 2026-os választásokra.
A kormányfő világosan elkülönítette egymástól a két politikai ajánlatot, amiből jövő tavasszal választhatnak a magyarok. Tisztán látható a politikai képlet, mindkettőnek világos körvonalai vannak – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a jobboldali holdudvar szokásos szeptemberi politikai évadnyitó eseményén. 

  • Az első, hogy csatlakozunk a brüsszeli politikához, ami szerinte káoszhoz és szegénységhez vezetne. Ez a DK és a Tisza ajánlata.
  • A másik lehetőség, hogy Magyarország kitart azon álláspontja mellett, amit 15 éve követ.

Az elsőből következik szerinte a rezsicsökkentés eltörlése, a többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása vagy a gender támogatása.

Közös háború, közös adósság, közös pénz – foglalta össze az ellenzék ajánlatát Orbán. Ezzel szembeállította a kormánypártok ajánlatát, ami nemzeti energiapolitikára, a családtámogatásokra, egykulcsos adóra és békére épül.

„Béke, közös piac, saját pénz, függetlenség” – mondta a miniszterelnök.

Orbán egyúttal példátlannak nevezte, hogy ezen ajánlat képviselőjének, Magyar Péternek fogják a kezét mentelmi jogával, akit a felelősségre vonástól csak az európai mentelmi jog ment meg.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Argentina

Felpörgette a GDP-t, letolta az inflációt – a korrupciós botrány így is betett a láncfűrészesnek, de nem áll le

Nehéz lesz folytatni szövetségesek nélkül a megszorítást.
4 perc
Azerbajdzsán

Ukrán terrorszervezet tagjaként gyilkolt volna nagyvárosokban – lekapcsolták az oroszok, perdöntő videó jelent meg

Az orosz FSZB őrizetbe vett egy azeri állampolgárt, aki állítólag merényletet tervezett Sztavropolban és Jesszentukiban. A letartóztatásra az Azerbajdzsán és Oroszország közötti feszültségek fokozódása közepette került sor.
3 perc
görögország

Földrengés rázta meg a népszerű görög turistaparadicsomot

Erős földrengés rázta meg Attikát hajnalban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu