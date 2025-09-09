Drámai hangfelvételen árulja el Magyar Péter legfontosabb embere: inkább nem hozzák nyilvánosságra a Tisza programját a 2026-os választásokig – a Fidesz már bemutatta

A Magyar Nemzet szerkesztőségének birtokába került egy hanganyag arról, hogy a Tisza Párt titokban készíti a kormányprogramját, amelynek részleteit a választásokig nem kívánják a nyilvánosság elé tárni. A felvételen Tarr Zoltán beszél tavasszal tiszás körben, úgy tudjuk, Budapesten. Magyar Péter jobbkeze, a Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője egyrészt elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban.
Tarr Zoltán nyomatékosította, hogy nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános a programjuk, azért, amit
Áron mondott.
Itt nyilvánvalóan Dálnoki Áronra utalt, aki a Tisza gazdasági szakértőjeként az elhíresült etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszer bevezetéséről. A felvétel szerint
Tarr köntörfalazás nélkül megosztotta hallgatóságával azt is, hogy ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogják publikálni ezeket.
A legfontosabb mondat ezután hangzott el, a Tisza alelnöke úgy fogalmazott:
Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott.
Teljesen világos tehát, hogy mindaz, ami az elmúlt két hétben megjelent Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveiről, majd arról, miért is nem beszélnek a – lényegében megszorító jellegű – gazdaságpolitikai elképzeléseikről, az megfelel a valóságnak.
A kötcsei piknik idén rendhagyó volt, ugyanis a nyilvánosság bevonásával mondta el a kormányfő a beszédét, amelyben a világban zajló folyamatok bemutatása mellett a 2026-os parlamenti választásokra való felkészülés is helyet kapott. Orbán Viktor berúgta a választási kampányt, Kötcsén hirdette meg a Fidesz–KDNP programját a 2026-os választásokra.
A kormányfő világosan elkülönítette egymástól a két politikai ajánlatot, amiből jövő tavasszal választhatnak a magyarok. Tisztán látható a politikai képlet, mindkettőnek világos körvonalai vannak – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a jobboldali holdudvar szokásos szeptemberi politikai évadnyitó eseményén.
Az elsőből következik szerinte a rezsicsökkentés eltörlése, a többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása vagy a gender támogatása.
Közös háború, közös adósság, közös pénz – foglalta össze az ellenzék ajánlatát Orbán. Ezzel szembeállította a kormánypártok ajánlatát, ami nemzeti energiapolitikára, a családtámogatásokra, egykulcsos adóra és békére épül.
„Béke, közös piac, saját pénz, függetlenség” – mondta a miniszterelnök.
Orbán egyúttal példátlannak nevezte, hogy ezen ajánlat képviselőjének, Magyar Péternek fogják a kezét mentelmi jogával, akit a felelősségre vonástól csak az európai mentelmi jog ment meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.