Drámai hangfelvételen árulja el Magyar Péter legfontosabb embere: inkább nem hozzák nyilvánosságra a Tisza programját a 2026-os választásokig – a Fidesz már bemutatta

A Magyar Nemzet szerkesztőségének birtokába került egy hanganyag arról, hogy a Tisza Párt titokban készíti a kormányprogramját, amelynek részleteit a választásokig nem kívánják a nyilvánosság elé tárni. A felvételen Tarr Zoltán beszél tavasszal tiszás körben, úgy tudjuk, Budapesten. Magyar Péter jobbkeze, a Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője egyrészt elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban.

A Tisza Párt programjára még sokáig várni kell / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Tarr Zoltán nyomatékosította, hogy nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános a programjuk, azért, amit

Áron mondott.

Itt nyilvánvalóan Dálnoki Áronra utalt, aki a Tisza gazdasági szakértőjeként az elhíresült etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszer bevezetéséről. A felvétel szerint

Tarr köntörfalazás nélkül megosztotta hallgatóságával azt is, hogy ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogják publikálni ezeket.

A legfontosabb mondat ezután hangzott el, a Tisza alelnöke úgy fogalmazott:

Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott.

Teljesen világos tehát, hogy mindaz, ami az elmúlt két hétben megjelent Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveiről, majd arról, miért is nem beszélnek a – lényegében megszorító jellegű – gazdaságpolitikai elképzeléseikről, az megfelel a valóságnak.

Orbán Viktor már kihirdette programját

A kötcsei piknik idén rendhagyó volt, ugyanis a nyilvánosság bevonásával mondta el a kormányfő a beszédét, amelyben a világban zajló folyamatok bemutatása mellett a 2026-os parlamenti választásokra való felkészülés is helyet kapott. Orbán Viktor berúgta a választási kampányt, Kötcsén hirdette meg a Fidesz–KDNP programját a 2026-os választásokra.

A kormányfő világosan elkülönítette egymástól a két politikai ajánlatot, amiből jövő tavasszal választhatnak a magyarok. Tisztán látható a politikai képlet, mindkettőnek világos körvonalai vannak – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a jobboldali holdudvar szokásos szeptemberi politikai évadnyitó eseményén.

Az első, hogy csatlakozunk a brüsszeli politikához, ami szerinte káoszhoz és szegénységhez vezetne. Ez a DK és a Tisza ajánlata.

A másik lehetőség, hogy Magyarország kitart azon álláspontja mellett, amit 15 éve követ.

Az elsőből következik szerinte a rezsicsökkentés eltörlése, a többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása vagy a gender támogatása.

Közös háború, közös adósság, közös pénz – foglalta össze az ellenzék ajánlatát Orbán. Ezzel szembeállította a kormánypártok ajánlatát, ami nemzeti energiapolitikára, a családtámogatásokra, egykulcsos adóra és békére épül.