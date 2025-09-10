Deviza
Tömegek harsogják Párizsban: „Macron mondjon le!” – rombolnak, gyújtogatnak a francia tüntetők

Franciaország utcái lángba borultak: kukák és gumiabroncsok égnek, buszt gyújtottak fel, körforgalmakat zártak le, a rendőrség könnygázzal és tömeges letartóztatásokkal próbálja megfékezni a káoszt. A tüntetők célpontja Emmanuel Macron, aki a megszorító költségvetés miatt az emberek szemében fő felelőssé vált.
VG/MTI
2025.09.10, 19:40

Franciaországban szerdán tömegek vonultak utcára a kormány politikája és a tervezett költségvetési megszorítások ellen tiltakozva. A megmozdulások komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben, több helyen erőszakos összecsapások törtek ki a rendfenntartókkal, akik közel kétszáz embert vettek őrizetbe. A „Mindent blokkoljunk” jelszóval meghirdetett akció során a tüntetők kukákat gyújtottak fel, barikádokat emeltek az utcákon, amelyeket a rendőrség igyekezett mielőbb felszámolni.

Tömegek harsogják Párizsban: „Macron mondjon le!” – rombolnak, gyújtogatnak a francia tüntetők / Fotó: NurPhoto via AFP

Sok demonstráló személy szerint Emmanuel Macron francia elnökkel szembeni elégedetlenségének adott hangot:

Macron a probléma, nem a miniszterek, az ő munkájával van gond, neki kellene mennie

– mondta egy tüntető, aki a CGT szakszervezetben a párizsi tömegközlekedési vállalatot (RATP) képviselte.

Kedden benyújtotta lemondását Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. Emmanuel Macron elfogadta Bayrou lemondását, és nem sokkal később Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek, aki két éven belül már az ötödik politikus a miniszterelnöki poszton.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez adósságcsökkentő terve végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széles körű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Párizsban szerdán fiatal tüntetők eltorlaszolták egy középiskola bejáratát, 

a demonstrálókat könnygázzal oszlatta fel a rendőrség, és a tűzoltók bontottak el egy felgyújtott tárgyakból emelt barikádot. 

Egy nagyjából ezerfős tömeg a Gare du Nord pályaudvarra próbált meg benyomulni, őket a rendőrség feltartóztatta. Bruno Retailleau belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy tüntetők felgyújtottak egy buszt a nyugat-franciaországi Rennes városban, máshol térkövekkel dobálták meg a rendőröket. A miniszter elmondása szerint országszerte 80 ezer rendőrt mozgósítottak, azon belül Párizsban 6 ezret.

Nantes-ban lángoló gumiabroncsokkal és kukákkal torlaszoltak el több utat, a rendőrség ott is könnygázzal oszlatott fel egy csoportot, amelynek tagjai meg akartak szállni egy körforgalmat. 

Montpellier-ben „Macron mondjon le!” feliratú táblákkal foglaltak el egy körforgalmat, 

amelyet szintén csak könnygáz bevetése után tudott a rendőrség felszabadítani a forgalom előtt. A Vinci autópálya-fenntartó vállalat fennakadásokról számolt be számos útszakaszon szerte az országban. Francia sajtójelentések szerint 100 ezer ember részvételére lehet számítani a szerdai demonstrációkon.

