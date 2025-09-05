Szijjártó Péter megmondta Zelenszkijnek: Magyarországot nem érdekli, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról

A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg, ezért az ukrán elnök hiába érvel azzal, hogy országa európai uniós csatlakozását Oroszország sem ellenzi – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar emberek véleménye miatt ellenzi a kormány Ukrajna EU-tagságát / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető beszámolt arról, hogy Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével tárgyalt, és ismét Magyarországról beszélt a nyilatkozatában, értetlenségének adva hangot a magyar vétóval, hiszen az ukrán EU-tagságot az oroszok sem ellenzik. Szijjártó Péter szerint azonban az ukrán elnök magából indul ki, ám velük ellentétben a magyar álláspontot nem külföldről határozzák meg.

Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról

– írta Szijjártó Péter, aki szerint a kormányt a magyar emberek véleménye érdekli, ők pedig világossá tették, hogy nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ugyanis a magyar emberek nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat. Ezért a külgazdasági és külügyminiszter szerint hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, Magyarország nem fogja támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz.