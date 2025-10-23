Október 23., ez most sorsdöntő lesz: Orbán Viktor történelmi beszédet fog tartani – Brüsszelben is nagyon készülnek
Október 23. Magyarországon nemzeti ünnep és munkaszüneti nap. Idén csütörtökre, tehát hétköznapra esik, vagyis az országok többségében dolgoznak az emberek, és a tőzsdéken is zajlik a kereskedés. Nem áll meg az élet az Európai Unióban sem, ahol összeül az Európai Tanács. Orbán Viktor miniszterelnök korábban elárulta, hogy többször is megkérte Brüsszelt az uniós csúcs időpontjának megváltoztatására, a felvetést azonban figyelmen kívül hagyták, így csütörtökön tartják az EU-csúcsot. Mivel két ennyire fontos programja is egy napra került, ráadásul egymástól nagyjából 1200 kilométer távolságra, a kormányfőnek nehéz és igencsak sűrű napja lesz a csütörtöki.
Október 23. több szempontból is fontos napja Magyarország történelmének. 1956-ban ezen a napon az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés, amely végül véres harcokkal folytatódott, majd a leverése után súlyos megtorlásokkal és kivégzésekkel ért véget. Aztán 1989. október 23-án ezen a napon kiáltották ki a harmadik magyar köztársaságot.
Így alakul Orbán Viktor itthoni programja
A nemzeti ünnepen évek óta nem csupán az állami ünnepségre kerül sor hazánkban, hanem a legtöbb politikai párt is saját megmozdulást szervez, mozgósítva szimpatizánsait. Nincs ez másként idén sem, ráadásul nagyjából fél évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt már kampány jellegű üzenetek is elhangozhatnak. A miniszterelnök fontos beszédet tart 13 órától a Békemeneten.
Ennek részleteiről egyelőre keveset tudni, de Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs néhány órával ezelőtt azt írta a közösségi oldalán, hogy
újra történelmi lesz!
Az idei október 23-i állami ünnepség Budapesten, a Kossuth Lajos téren lesz – jelentette be a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón, közismertebb nevén kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Október 23-án Békemenetet is tartanak, az eseményről annyit tudni, hogy csütörtökön reggel 9 órakor lesz gyülekező az Elvis Presley téren. A 11 órakor induló résztvevők a tervek szerint a Nyugati tér és az Alkotmány utca érintésével 13:00-ra eljutnak a Kossuth Lajos térre, ahol akkor kezdődik az állami ünnepség.
Fico képviselheti Magyarországot október 23-án
Bár az Európai Tanács ülésének időpontja már korábban ismert volt, António Costa csak október 13-án küldte ki hivatalos meghívólevelét a tagoknak. Ebből a dokumentumból derül ki az ülés pontos napirendje. Eszerint az uniós vezetők amiatt találkoznak most Brüsszelben, hogy megbeszélést folytassanak az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról és Ukrajnáról, az európai védelemről, az izraeli háború legutóbbi fejleményeiről, az európai versenyképességről, a lakhatásról és a migrációról.
Az Európai Tanács az Európai Unió tagállamainak államfőit és kormányfőit, az Európai Tanács elnökét, valamint az Európai Bizottság elnökét tömörítő uniós intézmény. Nem keverendő össze az Európai Unió Tanácsával és az Európa Tanáccsal.
Mivel Orbán Viktornak a nemzeti ünnep miatt itthon lesznek elfoglaltságai, így a magyar miniszterelnök arra kényszerül, hogy hazánk álláspontját mással képviseltesse az Európai Tanács ülésének első részében. Ebben pedig nagyon úgy tűnik, hogy északi szomszédunk, Szlovákia fog segítő kezet nyújtani Magyarországnak. A kormányfő ugyanis arról számolt be, hogy a programütközés miatt a magyar álláspontot írásban fogja elküldeni az EU-csúcs résztvevőinek. A tanácskozáson pedig egy másik ország képviseli majd a magyar álláspontot.
Orbán Viktor elárulta, hogy ez Robert Fico szlovák miniszterelnök lesz, aki hosszú ideje fontos szövetségese hazánknak.
„Az lenne a legokosabb, ha az Európai Unió támogatná Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozóját” – jelentette ki szerdai Facebook-üzenetében Robert Fico. A szlovák miniszterelnök hozzátette, hogy ezt a témát is szeretné felvetni az Európai Tanács csütörtöki ülésén. „Felteszem a kérdést az Európai Tanácsban, helyesek-e a szankciós csomagok és a kemény kijelentések, ha azt akarjuk, hogy megvalósuljon a budapesti találkozó” – idézte Ficót a TASR szlovák állami hírügynökség.
Nem hagyja ki teljesen az EU-csúcsot a miniszterelnök
Orbán Viktor azonban nem hagyja ki teljes egészében az Európai Tanács csütörtöki ülését. A hivatalos állami ünnepségre csütörtökön délután 13 óra és 15 óra között kerül sor, ennek az elején mond tehát beszédet.
A kormányfő azonban nem mondott le arról sem, hogy személyesen ellátogasson Brüsszelbe. Az ünnepi beszédét követően azonnal repülőre ül, és elindul az EU-csúcsra. Jó eséllyel oda is ér, mert bár az előzetes napirendtervezet alapján helyi idő szerint délelőtt 9 órakor kezdődik, várhatóan estébe, éjszakában nyúló lesz a program. Mint az EU-csúcsok többsége, a mostani is kétnaposra lett meghirdetve, vagyis könnyen lehet, hogy október 24-én, pénteken is tárgyalnak még a felek.
Az első napirendi pont lesz Ukrajna helyzete, erről nagy valószínűség szerint lemarad Orbán Viktor. Ez egyúttal az is jelenti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel nem fog találkozni, a vendégként meghívott ukrán államfő ugyanis csak az orosz–ukrán háborúról és Ukrajnáról szóló vitán vehet részt, a többi napirendi pontban már nem.
Nemzeti ünnep és uniós csúcs mellett diplomáciai nagyüzem
A miniszterelnök egyébként is sűrű programját tovább bonyolítja, hogy közben fél szemmel a lehetséges budapesti békecsúcs megrendezésére és az ahhoz kapcsolódó legfrissebb fejleményekre is figyelnie kell.
Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump múlt csütörtökön jelentette be, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump szerint erről egyezett meg a két fél, miután több órán át beszéltek egymással telefonon. Egyelőre nem tudni, hogy a két nagyhatalmi vezető mikor ül össze a magyar fővárosban, hogy megpróbálják lezárni a 2022 óta tartó orosz–ukrán háborút.
Bár először még arról szóltak a hírek, hogy a budapesti békecsúcsot akár két héten belül megrendezhetik, az azóta eltelt nagyjából egy hétben már számos lehetséges forgatókönyv elhangzott Donald Trump és Vlagyimir Putyin következő találkozója kapcsán. Az időpont egyelőre kérdéses.
Az amerikai elnök kedden kijelentette, hogy nem szeretne hiábavaló találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ugyanakkor azt is elmondta, hogy egyáltalán nem született döntés a budapesti találkozó lemondásáról. Sőt, szerinte rengeteg dolog fog történni, majd közölte, hogy két napon belül bejelentést tesz a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően. „A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta korábbi Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
Összekötő szerepben a magyar kormányfő
Donald Trump újbóli győzelme 2024-ben Orbán Viktor számára nem pusztán amerikai belpolitikai fordulatot jelentett, hanem egy olyan külföldi szövetséges megjelenését is, aki sokak szemében a béke esélyét hozta el. Januári hivatalba lépése és Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata már Trump újbóli kormányzásának elején is változást hozott, a béke tavaly óta gyakrabban kerül előtérbe nemcsak Magyarország, de a nemzetközi közbeszéd szintjén is.
Az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében kiemelte, hogy bár sokan bírálják Orbán Viktort, ő teljes mértékben támogatja a magyar kormányfőt. Nem véletlen azt sem, hogy az izraeli háborút lezáró békekonferenciára az Európai Unió tagállamai közül Magyarország mellett mindössze néhány ország kapott meghívást.