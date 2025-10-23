Október 23., ez most sorsdöntő lesz: Orbán Viktor történelmi beszédet fog tartani – Brüsszelben is nagyon készülnek

Október 23. Magyarországon nemzeti ünnep és munkaszüneti nap. Idén csütörtökre, tehát hétköznapra esik, vagyis az országok többségében dolgoznak az emberek, és a tőzsdéken is zajlik a kereskedés. Nem áll meg az élet az Európai Unióban sem, ahol összeül az Európai Tanács. Orbán Viktor miniszterelnök korábban elárulta, hogy többször is megkérte Brüsszelt az uniós csúcs időpontjának megváltoztatására, a felvetést azonban figyelmen kívül hagyták, így csütörtökön tartják az EU-csúcsot. Mivel két ennyire fontos programja is egy napra került, ráadásul egymástól nagyjából 1200 kilométer távolságra, a kormányfőnek nehéz és igencsak sűrű napja lesz a csütörtöki.

Október 23. több szempontból is fontos napja Magyarország történelmének. 1956-ban ezen a napon az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés, amely végül véres harcokkal folytatódott, majd a leverése után súlyos megtorlásokkal és kivégzésekkel ért véget. Aztán 1989. október 23-án ezen a napon kiáltották ki a harmadik magyar köztársaságot.

Így alakul Orbán Viktor itthoni programja

A nemzeti ünnepen évek óta nem csupán az állami ünnepségre kerül sor hazánkban, hanem a legtöbb politikai párt is saját megmozdulást szervez, mozgósítva szimpatizánsait. Nincs ez másként idén sem, ráadásul nagyjából fél évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt már kampány jellegű üzenetek is elhangozhatnak. A miniszterelnök fontos beszédet tart 13 órától a Békemeneten.

Ennek részleteiről egyelőre keveset tudni, de Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs néhány órával ezelőtt azt írta a közösségi oldalán, hogy

újra történelmi lesz!

Az idei október 23-i állami ünnepség Budapesten, a Kossuth Lajos téren lesz – jelentette be a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón, közismertebb nevén kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Október 23-án Békemenetet is tartanak, az eseményről annyit tudni, hogy csütörtökön reggel 9 órakor lesz gyülekező az Elvis Presley téren. A 11 órakor induló résztvevők a tervek szerint a Nyugati tér és az Alkotmány utca érintésével 13:00-ra eljutnak a Kossuth Lajos térre, ahol akkor kezdődik az állami ünnepség.