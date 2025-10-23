Itt a jelentés, meglepődtek az elemzők: vége a Tesla aranykorának, Musknak be kell vetnie a csodafegyvert – hiába a rekordbevétel

Nagyon meghajtotta a Tesla a szeptemberrel zárult harmadik negyedévet, amely rekordbevételt hozott számára, igaz ez egy egyszeri eseménynek volt köszönhető: az Egyesült Államokban ugyanis szeptember 30-i hatállyal a Trump-vezette klímaszkeptikus kormányzat megvonta az elektromos autók vásárlásához addig nyújtott 7500 dolláros adókedvezményt.

Elon Musk, a Tesla alapító-vezérigazgatója a robotaxizással adna új lendületet a lejtőre kerül cégének / Fotó: Anadolu via AFP

Amely biztosította a magasabb költségek mellett összeszerelt villanyautók versenyképességét. A Tesla 28,1 milliárd dolláros rekordbevétellel abszolválta a harmadik negyedévet, ez 12 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és túllő a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 26,37 milliárd dolláros elemzői konszenzusán.

A Tesla nyeresége egyre olvad, aggódhatnak a befektetők

Ami fontosabb, az egy részvényre eső nyereség (EPS) 50 centes értéke elmarad az 55 centes elemzői várakozásoktól A nettó nyereségben 29 százalékos törés következett be, 1,77 milliárd dollár szerepel ezen a soron a szerdai New York-i tőzsdezárást követően közzétett gyorsjelentésben.

A 18 százalékos bruttó haszonkulcs pedig a fele a pár évvel ezelőttinek, amikor is a Tesla még egyeduralkodónak számított az elektromos autózás területén.

A bevétel markáns növekedése felett érzett öröm és a profit zuhanása okozta keserűség eredőjeként a Tesla részvényárfolyama 2 százalékkal csökkent a zárás követő elektronikus kereskedésben.

Már előrejelzést sem ad Elon Musk cége

Ami a kilátásokat illeti, a Tesla semmilyen konkrétumot nem közölt, mivel olyan sok a bizonytalansági és kockázati tényező, melyekkel meg kell küzdenie. Az adójóváírások eltörlése utáni időszak mindenesetre az eladások megcsappanását hozhatja el a folyó, negyedik negyedévben és távolabbi horizonton is – ez az elemzők egyöntetű véleménye.

Kínában a szeptemberben kihozott hat üléses Tesla Model Y L nagycsaládos változatot kedvezően fogadta a piac / fotó: CFOTO via AFP

Velük ellentétben a Tesla és személyesen Elon Musk alapító-vezérigazgató is abban bízik, hogy a pár hete bemutatott

Tesla Model 3 Standard

és a Tesla Model Y Standard

változatok ötezer dollárral alacsonyabb, 40 ezer dollár alá tuszkolt árukkal vonzóak lesznek az adójóváírás nélküli érában is. Az összesen 29-féle extra felszerelés és funkció kibelezésével létrehozott "fejlesztés" azonban önmagában aligha lesz elegendő a forgalom gyors visszaesésének tompításához.