Itt a jelentés, meglepődtek az elemzők: vége a Tesla aranykorának, Musknak be kell vetnie a csodafegyvert – hiába a rekordbevétel
Nagyon meghajtotta a Tesla a szeptemberrel zárult harmadik negyedévet, amely rekordbevételt hozott számára, igaz ez egy egyszeri eseménynek volt köszönhető: az Egyesült Államokban ugyanis szeptember 30-i hatállyal a Trump-vezette klímaszkeptikus kormányzat megvonta az elektromos autók vásárlásához addig nyújtott 7500 dolláros adókedvezményt.
Amely biztosította a magasabb költségek mellett összeszerelt villanyautók versenyképességét. A Tesla 28,1 milliárd dolláros rekordbevétellel abszolválta a harmadik negyedévet, ez 12 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és túllő a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 26,37 milliárd dolláros elemzői konszenzusán.
A Tesla nyeresége egyre olvad, aggódhatnak a befektetők
Ami fontosabb, az egy részvényre eső nyereség (EPS) 50 centes értéke elmarad az 55 centes elemzői várakozásoktól A nettó nyereségben 29 százalékos törés következett be, 1,77 milliárd dollár szerepel ezen a soron a szerdai New York-i tőzsdezárást követően közzétett gyorsjelentésben.
A 18 százalékos bruttó haszonkulcs pedig a fele a pár évvel ezelőttinek, amikor is a Tesla még egyeduralkodónak számított az elektromos autózás területén.
A bevétel markáns növekedése felett érzett öröm és a profit zuhanása okozta keserűség eredőjeként a Tesla részvényárfolyama 2 százalékkal csökkent a zárás követő elektronikus kereskedésben.
Már előrejelzést sem ad Elon Musk cége
Ami a kilátásokat illeti, a Tesla semmilyen konkrétumot nem közölt, mivel olyan sok a bizonytalansági és kockázati tényező, melyekkel meg kell küzdenie. Az adójóváírások eltörlése utáni időszak mindenesetre az eladások megcsappanását hozhatja el a folyó, negyedik negyedévben és távolabbi horizonton is – ez az elemzők egyöntetű véleménye.
Velük ellentétben a Tesla és személyesen Elon Musk alapító-vezérigazgató is abban bízik, hogy a pár hete bemutatott
- Tesla Model 3 Standard
- és a Tesla Model Y Standard
változatok ötezer dollárral alacsonyabb, 40 ezer dollár alá tuszkolt árukkal vonzóak lesznek az adójóváírás nélküli érában is. Az összesen 29-féle extra felszerelés és funkció kibelezésével létrehozott "fejlesztés" azonban önmagában aligha lesz elegendő a forgalom gyors visszaesésének tompításához.
Se kedvezmény, se kredit, mi jön ezután?
A Teslát érzékenyen érinti a zéró kibocsátású autói után kapott szövetségi kreditekkel való kereskedés lefagyása is, a cégnek ugyanis jelentős bevétele származott abból, hogy a kibocsátási normákat teljesíteni nem tudó autógyártóknak értékesítette saját szabályozási kreditjeit. Miután sem adótámogatásra, sem túl sok kreditre nem számíthatnak a jövőben, valamit ki kellett találniuk, hogy a vállalat 1450 milliárd dolláros tőzsdei értékeltségét stabilizálni tudják.
Elon Musk a csodafegyvert a robotaxizásban látja, a cég a texasi Austinban teszteli a szolgáltatást, egyelőre biztonsági sofőrrel szállíthatnak csak utasokat. Az Optimusra épülő humanoid robottechnika és az önvezető szolgáltatások erőltetett fejlesztése mellett nagy reményeket fűznek a Megapack3 energiatároló rendszereik forgalmazásához is.
A piac azonban még mindig autógyártóként és nem tisztán technológiai vállalatként tekint a Teslára, a fogyasztók pedig pláne, ők új modellek piacra dobását várják a Musk cégétől. Egyelőre azonban csak "megfizethető árú" két Standard modellt kapták, ami azért elég frusztráló lehet a márka híveinek.
A Wall Street arra számít, hogy a Tesla 2025-ös kiszállításai 8,5 százalékkal csökkennek
- az adójóváírás lejárta,
- a régebbi modellekre való támaszkodás
- és a növekvő verseny miatt.
Ráadásul Elon Musk jobboldali politikai irányultsága és zavaros megnyilvánulásai szintén számos potenciális vásárlót idegenítettek el a Teslától – teszi hozzá a Reuters.