Trumpnak most már tényleg nagyon elege van Putyinból: brutális büntetést szabott ki Oroszország legnagyobb olajcégeire – ez a válasz a budapesti békecsúcs miatt

Donald Trump amerikai elnök váratlanul szankciókat vezetett be a legnagyobb orosz olajcégek, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, miután arról beszélt, hogy amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal, azok mindig jó megbeszélések , ám végül nem haladnak sehova. A két orosz olajipari óriás elleni intézkedéseket Trump a béke irányában tett orosz elköteleződés hiányával indokolta, amikor találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdán az Ovális Irodában.

Fotó: AFP

Az első szankciók Trump beiktatása óta

A lépés az első jelentős szankció Oroszország ellen Trump beiktatása óta, mely az orosz olajexport mintegy felét lebonyolító két társaságot célozza. Az olaj- és gázipari adók pedig az orosz költségvetés bevételeinek mintegy negyedét fedezik.

Noha Trump már korábban is többször megfenyegette Moszkvát, hogy új szankciókat vezet be az ország ellen, ezek a fenyegetések egészen mostanáig alaptalannak bizonyultak.

A friss szankciókat Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen Ukrajna üdvözölte.

Az állami Rosznyeft és a magánkézben lévő Lukoil elleni intézkedések ugyanakkor az orosz olajipar meghatározó szereplőit veszik célba, még ha a háború 2022-es kitörése óta az oroszok már szereztek némi rutint a szankciók kijátszásában.

A budapesti békecsúcsra többet kell várni, mint gondoltuk volna

A lépés éles fordulat ahhoz képest, hogy Trump és Putyin múlt heti telefonbeszélgetésén még arról volt szó, hogy a két elnök hamarosan Budapesten találkozhat.

Bár Trump eleinte arról beszélt, hogy erre akár két héten belül sor kerülhet, most úgy tűnik, hogy a budapesti békecsúcsra ennél többet kell várni. Az amerikai elnök közölte, hogy törölte a találkozóját orosz kollégájával, arra csak később kerülhet majd sor. Az amerikai szankciók egy héttel követik a Lukoil és Rosznyeft ellen bevezetett hasonló brit lépéseket. Trump döntése abból a szempontból is meglepő, hogy az amerikai elnök szeretne minél alacsonyabb üzemanyagárakat látni a benzinkutakon, amit az orosz kínálat elleni lépések aligha támogatnak.

Kérdéses az is, hogy az új szankciók mennyiben befolyásolják Oroszország háborús terveit, ugyanakkor

az intézkedések hatására mintegy 3 százalékot drágult az olaj az árupiacokon.

Elemzők szerint azonban a mostani lépés, hasonlóan a korábbi szankciókhoz, nem fogja megváltoztatni a Kreml számításait a háború folytatásáról – írja a Bloomberg.