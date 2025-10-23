Deviza
orosz-ukrán háború
Donald Trump
szankciók Oroszország ellen

Trumpnak most már tényleg nagyon elege van Putyinból: brutális büntetést szabott ki Oroszország legnagyobb olajcégeire – ez a válasz a budapesti békecsúcs miatt

Ezek az első amerikai szankciók Oroszország ellen az új elnök beiktatása óta. Trump úgy véli, hiába folytat jó megbeszéléseket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha azok nem mennek sehova.
K. B. G.
2025.10.23., 06:07

Donald Trump amerikai elnök váratlanul szankciókat vezetett be a legnagyobb orosz olajcégek, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, miután arról beszélt, hogy amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal, azok mindig jó megbeszélések , ám végül nem haladnak sehova. A két orosz olajipari óriás elleni intézkedéseket Trump a béke irányában tett orosz elköteleződés hiányával indokolta, amikor találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdán az Ovális Irodában.

Fotó: AFP

Az első szankciók Trump beiktatása óta

A lépés az első jelentős szankció Oroszország ellen Trump beiktatása óta, mely az orosz olajexport mintegy felét lebonyolító két társaságot célozza. Az olaj- és gázipari adók pedig az orosz költségvetés bevételeinek mintegy negyedét fedezik. 

Noha Trump már korábban is többször megfenyegette Moszkvát, hogy új szankciókat vezet be az ország ellen, ezek a fenyegetések egészen mostanáig alaptalannak bizonyultak. 

A friss szankciókat Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen Ukrajna üdvözölte.

Az állami Rosznyeft és a magánkézben lévő Lukoil elleni intézkedések ugyanakkor az orosz olajipar meghatározó szereplőit veszik célba, még ha a háború 2022-es kitörése óta az oroszok már szereztek némi rutint a szankciók kijátszásában. 

A budapesti békecsúcsra többet kell várni, mint gondoltuk volna

A lépés éles fordulat ahhoz képest, hogy Trump és Putyin múlt heti telefonbeszélgetésén még arról volt szó, hogy a két elnök hamarosan Budapesten találkozhat.

Bár Trump eleinte arról beszélt, hogy erre akár két héten belül sor kerülhet, most úgy tűnik, hogy a budapesti békecsúcsra ennél többet kell várni. Az amerikai elnök közölte, hogy törölte a találkozóját orosz kollégájával, arra csak később kerülhet majd sor. Az amerikai szankciók egy héttel követik a Lukoil és Rosznyeft ellen bevezetett hasonló brit lépéseket. Trump döntése abból a szempontból is meglepő, hogy az amerikai elnök szeretne minél alacsonyabb üzemanyagárakat látni a benzinkutakon, amit az orosz kínálat elleni lépések aligha támogatnak.

Kérdéses az is, hogy az új szankciók mennyiben befolyásolják Oroszország háborús terveit, ugyanakkor 

az intézkedések hatására mintegy 3 százalékot drágult az olaj az árupiacokon. 

Elemzők szerint azonban a mostani lépés, hasonlóan a korábbi szankciókhoz, nem fogja megváltoztatni a Kreml számításait a háború folytatásáról – írja a Bloomberg.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az X-en arról írt, hogy telefonon beszélt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel Oroszország béke iránti elkötelezettségének hiányáról. Mindemellett méltatta az orosz LNG ellen szerdán elfogadott uniós szankciókat is.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12218 cikk

 

mol
mol

Először szólaltak meg a Mol kigyulladt százhalombattai finomítóját eloltó tűzoltók: helyszíni fotókat hoztak nyilvánosságra – "Eddig más dolgunk volt"

A Mol-üzem területén gyorsan és szakszerűen oltottak.
3 perc
Október 23

Október 23., ez most sorsdöntő lesz: Orbán Viktor történelmi beszédet fog tartani – Brüsszelben is nagyon készülnek

Minden eddiginél nagyobb jelentősége lesz a mai október 23-i eseményeknek. Megmutatjuk, mi várható.
2 perc
Donald Trump

Trumpnak most már tényleg nagyon elege van Putyinból: brutális büntetést szabott ki Oroszország legnagyobb olajcégeire – ez a válasz a budapesti békecsúcs miatt

Ezek az első amerikai szankciók Oroszország ellen az új elnök beiktatása óta.

