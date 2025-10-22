Fico váratlanul bejelentette, miről állapodott meg Orbán Viktorral Ukrajna kapcsán: erre készül Szlovákia és Magyarország október 23-án az EU-csúcson

Szlovákia a feltételek teljesülése esetén hajlandó rábólintani az Európai Unió következő, Oroszország elleni szankciós csomagjára – közölte Robert Fico a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága előtt. A miniszterelnök megerősítette, hogy a döntés előtt egyeztetni fog Friedrich Merz német kancellárral is – írt az orf.at.

Robert Fico jelezte, hogy kész támogatni az Európai Unió 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, ha a pozsonyi feltételek teljesülnek a héten kezdődő brüsszeli EU-csúcson / Fotó: AFP

Fico szerint Szlovákia saját javaslatokat terjesztett be az EU-csúcs zárókövetkeztetéseihez, különösen az energia- és autóipar területén. Pozsony azt követeli, hogy az Európai Bizottság mutassa be az uniós villamosenergia-árak csökkentését célzó intézkedéseit, mivel a jelenlegi árak „versenyképességi hátrányt okoznak” az európai gazdaságnak.

A Bizottságnak konkrét javaslatokat kell tennie arra, hogyan lehet csökkenteni az áramárakat az Európai Unióban

– szögezte le Fico.

A miniszterelnök azonban ismét megkérdőjelezte az Oroszország elleni szankciók hatását. Mint fogalmazott, az eddigi intézkedések nem gyengítették Moszkvát, hanem inkább önellátóvá tették az orosz gazdaságot olyan területeken, ahol korábban függő helyzetben volt.

Szlovákia korábban az Oroszország elleni 18. szankciós csomagot is blokkolni akarta, és garanciákat követelt saját gázellátásának biztonságára. Az EU energiaügyi miniszterei azonban hétfőn elfogadták azt a javaslatot, amely szerint az orosz gázimportot fokozatosan megszüntetik, 2028-tól pedig teljes tilalom lép életbe. A döntéshez elegendő volt a minősített többség, így Szlovákia és Magyarország nem tudta megakadályozni a lépést.

Fico bejelentette, miről állapodott meg Orbán Viktorral

Fico azt is bejelentette, hogy a csütörtökön kezdődő EU-csúcson ideiglenesen képviseli Magyarországot is, mivel Viktor Orbán miniszterelnök nem vesz részt az ülésen. A szlovák kormányfő elmondása szerint Magyarország azt kérte, hogy a csúcstalálkozó Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit ne egyhangúlag,

hanem csak 26 ország hagyja jóvá, Magyarország kivételével.

Szlovákia tehát kettős stratégiát követ: formálisan együttműködik Brüsszellel, de közben élesen bírálja a Moszkva elleni intézkedéseket. Fico pozíciója így megerősítheti a közép-európai blokkot, amely egyre hangosabban követel „reálisabb” Oroszország-politikát és olcsóbb energiát. Az, hogy Szlovákia végül rábólint-e a 19. szankciós csomagra, az EU-csúcs egyik kulcspillanata lehet.