Angela Merkel mossa kezeit: megnevezte, szerinte kik a felelősek a vérontásért

Angela Merkel volt német kancellár ritkán ad interjút, ezért különös figyelmet kapott, amikor a magyar Partizán csatornának nyilatkozott. A beszélgetésben egy meglepően éles kijelentést tett: szerinte Lengyelország és a balti országok ellenállása is szerepet játszott abban, hogy megszakadt a diplomáciai párbeszéd Oroszország és az Európai Unió között, ez pedig közvetve hozzájárult az Ukrajna elleni orosz invázióhoz – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Angela Merkel megnevezte, szerinte kik hibázta az orosz-ukrán háború kitörése előtt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Merkel felidézte a 2014-es eseményeket, amikor Oroszország annektálta a Krímet, és elismerte a kelet-ukrajnai Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokat. Ezt követően született meg az első minszki megállapodás, amelyet Ukrajna, Oroszország és az EBESZ képviselői írtak alá 2014 szeptemberében. A dokumentum célja a tűzszünet és a politikai rendezés volt, de a harcok hamar újra fellángoltak.

A volt kancellár szerint a megállapodás ugyan „bizonyos nyugalmat hozott”, de nem tudta megakadályozni a fegyveres konfliktus eszkalálódását. Mint mondta, ez az időszak lehetőséget adott Ukrajnának arra, hogy katonailag és politikailag megerősödjön a 2015-ös orosz ellentámadás után. Ugyanakkor

Merkel elismerte: az egyezmény nem változtatta meg sem Vlagyimir Putyin, sem a szakadár vezetők álláspontját.

2015 elején, a harcok újbóli fellángolása után, megszületett a Minszk II egyezmény is, de ez sem hozott tartós békét. 2015 és 2021 között az orosz és szakadár erők több mint ötezer ukrán katonát öltek meg vagy sebesítettek meg – a tűzszünet ellenére. Merkel szerint 2021-re világossá vált, hogy Putyin már nem tekinti érvényesnek a megállapodásokat, ezért ő új diplomáciai formátumot javasolt volna, amelyben az Európai Unió közvetlenül tárgyalhatott volna az orosz elnökkel.

Voltak, akik ezt nem támogatták. Elsősorban a balti államok, de Lengyelország is ellenezte

– mondta Merkel, hozzátéve, hogy ez a megosztottság gyengítette az uniós diplomáciát a háború előtti években. Az interjúban Merkel nem mentette fel Putyint az invázió felelőssége alól, de arra hívta fel a figyelmet, hogy a párbeszéd megszakadása mindkét oldalon politikai hibák sorozatának eredménye volt.