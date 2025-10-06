Pánikolnak az ukránok: újabb szövetségest vesztettek el az oroszok ellen – Orbán Viktor mellett még valaki kimondta Európában, hogy nem csatlakozhatnak az EU-hoz

Nem sokkal a csehországi választásokat követően a győztes ANO párt vezetője, a várhatóan hamarosan újra kormányt alakító Andrej Babis kijelentette, hogy Ukrajna még nem áll készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

Ukrajna nem örül Andrej Babis kijelentésének / Fotó: Ida Marie Odgaard / AFP

A Pravda ukrán hírportál szerint Andrej Babis kiemelte, hogy három alkalommal találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, legutóbb 2019 novemberében, és akkor is támogatta Ukrajnát a Krím-félsziget megszállása után, és most, az orosz-ukrán háború alatt is.

„Az Európai Unión keresztül segítünk Ukrajnának. Az EU segít Kijevnek, és ezt az európai költségvetés biztosítja, mi pedig sok pénzt fizetünk az európai költségvetésbe, ezért továbbra is segíteni fogunk” – jelentette ki az ANO vezetője.

A Csehország által is kezdeményezett lőszertámogatással kapcsolatban Andej Babis kijelentette, hogy annak átláthatónak kell lennie, és ha háború van, akkor senki sem szabad, hogy pénzt keressen a háborún. A politikus szerint ezt a NATO-nak kell megszerveznie.

Ukrajna elvesztette egy fontos szövetségesét

Az ukrajnai Holos frakció alelnöke, Julia Sirko úgy nyilatkozott, hogy az ANO párt csehországi parlamenti választásokon aratott győzelme után Ukrajna elvesztette az egyik szövetségesét a Oroszországgal való küzdelemben és az Európai Unióba vezető úton.

„Úgy gondolom, hogy elvesztettük Csehországot, mint szövetségesünket az EU-hoz való csatlakozás és Oroszország elleni védekezés terén” – jelentette ki a Julia Sirko vasárnap az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek.

Hiába az erős gazdaság, az emberek nem felejtenek: Babis nyerte a cseh választásokat

Közel a 100 százalékos feldolgozottsághoz kimondható, hogy az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom nyerte a cseh választásokat. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a választási győzelemhez. A Petr Fiala vezette koalíció pont akkor bukik meg, amikor végre erősödésnek indult a gazdaság.