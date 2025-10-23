Október 23-i Békemenet: jön Orbán Viktor történelmi beszéde, óriási bejelentéseket tehet a magyar miniszterelnök – élő tudósítás
Csütörtökön Magyarországon nemzeti ünnep, Brüsszelben EU-csúcs lesz. Orbán Viktor számára mindkét program kiemelten fontos. Elsőként itthon lesz feladata, ugyanis az idei október 23-i állami ünnepség 13 órakor kezdődik Budapesten, a Kossuth Lajos téren. Ezen a miniszterelnök fontos beszédet tart, a tervek szerint az esemény elején. Ennek részleteiről egyelőre keveset tudni, de Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs néhány órával ezelőtt azt írta a közösségi oldalán, hogy újra történelmi lesz.
De mire gondolhatott ezzel a politikai igazgató? Orbán Viktor mai beszéde abból az szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy alig fél évvel a 2026-os magyarországi parlamenti választások előtt kerül rá sor. Emiatt az 1956-os hősökre való megemlékezés mellett szinte biztosan több fontos, aktuálpolitikai témát is érinteni fog a miniszterelnök.
Kaposvári lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter belengette a 14. havi nyugdíj lehetőségét. Elmondta, hogy ezen kell dolgozni, a kormányban már nagyon számolják, és dolgoznak rajta, hogy ez megvalósítható legyen. Hogy nem pusztán elszólásról van szó, és valóban komolyak a kormány szándékai, azt Orbán Viktor egyik Facebook-posztja is alátámasztja, amelyben a miniszterelnök megerősítette, hogy gőzerővel dolgoznak rajta. Így akár ez a téma is előkerülhet a beszédben.
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint november elején Donald Trump és Orbán Viktor új, átfogó gazdasági megállapodást köt Washingtonban, amely az energetikát, a védelmi ipart és a beruházásokat is érinti. A részleteket Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztette, és a tárcavezető szerint minden adott a sikeres miniszterelnöki látogatáshoz. Bár ennek részletei érthető módon még nem nyilvánosak, olyan horderejű találkozóról van szó, amit könnyen beleszőhet beszédébe a miniszterelnök, aki köztudottan jó viszonyt ápol az Egyesült Államok jelenlegi elnökével.
Szintén erre felfűzve szóba kerülhet az orosz-ukrán háborút lezáró béke szükségessége, és az esetleges budapesti békecsúcs megrendezése, bár Trump legutóbbi, erre vonatkozó kijelentése miatt erre egyelőre kicsi az esély.
A kormány régóta hangoztatja, hogy elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért álláspontja szerint Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek eredményeképp 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, október 1-jétől pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák. Korábban szintén bejelentették, hogy 2026 januárjától a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége érkezik, miközben két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény is. Az ilyen, és ehhez hasonló gazdaságpolitikai lépéseket szinte mindig Orbán Viktor jelenti be, nem egyszer egy nagyobb beszédébe belefűzve. Így ha most is napirenden van egy további adócsökkentés bevezetése, akkor könnyen lehet, hogy a miniszterelnök mai bejelentése is ehhez kapcsolódik majd.