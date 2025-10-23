Október 23-i Békemenet: jön Orbán Viktor történelmi beszéde, óriási bejelentéseket tehet a magyar miniszterelnök – élő tudósítás

Csütörtökön Magyarországon nemzeti ünnep, Brüsszelben EU-csúcs lesz. Orbán Viktor számára mindkét program kiemelten fontos. Elsőként itthon lesz feladata, ugyanis az idei október 23-i állami ünnepség 13 órakor kezdődik Budapesten, a Kossuth Lajos téren. Ezen a miniszterelnök fontos beszédet tart, a tervek szerint az esemény elején. Ennek részleteiről egyelőre keveset tudni, de Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs néhány órával ezelőtt azt írta a közösségi oldalán, hogy újra történelmi lesz.

A Békement érsztvevői idén is ellátogatnak a miniszterelbök beszédére / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

De mire gondolhatott ezzel a politikai igazgató? Orbán Viktor mai beszéde abból az szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy alig fél évvel a 2026-os magyarországi parlamenti választások előtt kerül rá sor. Emiatt az 1956-os hősökre való megemlékezés mellett szinte biztosan több fontos, aktuálpolitikai témát is érinteni fog a miniszterelnök.

Kaposvári lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter belengette a 14. havi nyugdíj lehetőségét. Elmondta, hogy ezen kell dolgozni, a kormányban már nagyon számolják, és dolgoznak rajta, hogy ez megvalósítható legyen. Hogy nem pusztán elszólásról van szó, és valóban komolyak a kormány szándékai, azt Orbán Viktor egyik Facebook-posztja is alátámasztja, amelyben a miniszterelnök megerősítette, hogy gőzerővel dolgoznak rajta. Így akár ez a téma is előkerülhet a beszédben.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint november elején Donald Trump és Orbán Viktor új, átfogó gazdasági megállapodást köt Washingtonban, amely az energetikát, a védelmi ipart és a beruházásokat is érinti. A részleteket Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztette, és a tárcavezető szerint minden adott a sikeres miniszterelnöki látogatáshoz. Bár ennek részletei érthető módon még nem nyilvánosak, olyan horderejű találkozóról van szó, amit könnyen beleszőhet beszédébe a miniszterelnök, aki köztudottan jó viszonyt ápol az Egyesült Államok jelenlegi elnökével.

Szintén erre felfűzve szóba kerülhet az orosz-ukrán háborút lezáró béke szükségessége, és az esetleges budapesti békecsúcs megrendezése, bár Trump legutóbbi, erre vonatkozó kijelentése miatt erre egyelőre kicsi az esély.