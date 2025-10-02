Bombariadó söpört végig a szomszédos ország iskoláin: magyarlakta települések is érintettek

Számos iskolában bombariadó volt Szerbiában az ország belügyminisztériuma szerint. A bejelentések szerint bombát helyeztek el Belgrád, Nis, Prijepolje, Jagodina, Novi Pazar és Vranje számos általános és középiskolájában. A rendőrség gőzerővel teszi a dolgát, az órákat elhalasztották.

A bombariadó miatt elmarad a tanítás sok iskolában / Fotó: AstroStar / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Magyarlakta településeket is érint a bombariadó

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Zentán, Szabadkán, Óbecsén, Szenttamáson, Verbászon, Adán, Bajsán, Pancsován és Magyarkanizsán is bombariadó volt, több iskola is érintett, ahol el is marad a tanítás azon diákok számára, akik délelőtti váltásban járnak. A délutáni váltás megtartása is kérdéses.

Bombariadó volt például Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, a Stevan Mokranjac Zeneiskolában, a Stevan Sremac Általános Iskolában, a Thurzó Lajos Általános Iskolában vagy Szabadkán a Széchenyi István Általános Iskolában.

Burány Hajnalka, Zenta község polgármestere ezt írta a Facebook-oldalán:

„Ma reggel több községbeli iskola e-mailben kapott bombafenyegetést. Azonnal értesítették a hatóságokat, és az előírásoknak megfelelően megkezdték az épületek kiürítését. A gyerekek, pedagógusok és dolgozók biztonságban elhagyták az iskolát, jelenleg a rendőrség átvizsgálja az épületet. Kérjük a szülők türelmét és megértését, amíg a hatóságok elvégzik a szükséges intézkedéseket.”

A diákok az iskola udvarába sem mehetnek be, míg a tanítást határozatlan időre felfüggesztették.

Dejan Kolundzsics, a novi pazari Bratstvo általános iskola igazgatója szerint a bombariadóról szóló e-mailt a dolgozók az iskolába érkezéskor észlelték, amiről azonnal értesítették a szülőket és a diákokat is, míg a tanítást a belügyminisztérium vizsgálatának lezárásáig felfüggesztették. Ugyanezt az eljárást követték a Rifat Burdzsovics Trso Általános Iskolában is.

A Bratstvo Általános Iskola Novi Pazar legnagyobb iskolája, több mint 2000 diákkal.

Emlékezetes, hogy az év elején Magyarországon és Szlovákiában is országszerte számos iskolában volt bombariadó, napokon belül többször is, majd később Horvátországban is bombariadó-hullám söpört végig az iskolákon.