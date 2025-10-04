A stúdiókat és a streamingszolgáltatókat váratlanul érte Donald Trump hét elején az X-en tett kijelentése. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a filmgyártást ellopták az Egyesült Államoktól más országok.

Hollywood szerint Trump csak blöfföl – a magyar filmipar továbbra is várja az amerikai produkciókat / Fotó: NurPhoto / AFP

Ezért megismételte, hogy 100 százalékos vámot vett ki az USA minden olyan filmre, amely az Egyesült Államokon kívül készült.

A nagy filmgyártók közölték, hogy sem velük, sem az Amerikai Mozgóképszövetséggel (MPA) nem egyeztetett a Fehér Ház, de szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az elnök valóban betartja-e az ígéretét.

Ő az elnök, szóval komolyan kell venni, de az embereket többnyire csak összezavarja ez a kijelentés

– mondta az egyik stúdióvezető.

A Varity cikke szerint az MPA nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de több forrás szerint a szövetség igazgatósága már ülésezett Trump kijelentését követően.

Az MPA igazgatósági tagjai között van többek kötött Alan Bergman, a Disney felső vezetője, Mike Hopkins, az Amazon MGM studióvezetője és Donna Langley, az NBCUniversal tartalomigazgatója.

Trump emberei hadat üzentek a nemzetközi filmes szakmának

A filmes lap cikke szerint nem tudni, mi váltotta ki Trump legutóbbi nyilatkozatát, amely kevesebb mint öt hónappal azután érkezett, hogy hasonlóképpen bejelentette a 100 százalékos vám kivetését.

Még hivatalba lépése előtt Trump Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.

Jon Voight saját embereivel alkotott meg egy tervet, amely magában foglalta

az adózási rendszer átalakítását,

az infrastruktúra-fejlesztések,

a szakmai képzések

és a produkciós cégek hosszú távú munkáinak kedvezményekkel való támogatását.

Az elképzelésük célja, hogy

kezeljék azt a helyzetet, hogy az államok egyre bőkezűbb adójóváírásokkal versenyeznek egymással, hogy magukhoz csábítsák a produkciókat,

illetve segítenék Amerikát abban, hogy az ország határain belül tartsák a külföldre tervezett filmforgatásokat.

Donald Trump legutóbbi bejelentésekor sem részletezte, hogyan fogják behajtani az illetékeket, és mely produkciókat érintik.