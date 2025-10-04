Hollywood szerint Trump csak blöfföl – a magyar filmipar továbbra is várja az amerikai produkciókat

A stúdiókat és a streamingszolgáltatókat váratlanul érte Donald Trump hét elején az X-en tett kijelentése. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a filmgyártást ellopták az Egyesült Államoktól más országok.
Ezért megismételte, hogy 100 százalékos vámot vett ki az USA minden olyan filmre, amely az Egyesült Államokon kívül készült.
A nagy filmgyártók közölték, hogy sem velük, sem az Amerikai Mozgóképszövetséggel (MPA) nem egyeztetett a Fehér Ház, de szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az elnök valóban betartja-e az ígéretét.
Ő az elnök, szóval komolyan kell venni, de az embereket többnyire csak összezavarja ez a kijelentés
– mondta az egyik stúdióvezető.
A Varity cikke szerint az MPA nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de több forrás szerint a szövetség igazgatósága már ülésezett Trump kijelentését követően.
Az MPA igazgatósági tagjai között van többek kötött Alan Bergman, a Disney felső vezetője, Mike Hopkins, az Amazon MGM studióvezetője és Donna Langley, az NBCUniversal tartalomigazgatója.
A filmes lap cikke szerint nem tudni, mi váltotta ki Trump legutóbbi nyilatkozatát, amely kevesebb mint öt hónappal azután érkezett, hogy hasonlóképpen bejelentette a 100 százalékos vám kivetését.
Még hivatalba lépése előtt Trump Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.
Jon Voight saját embereivel alkotott meg egy tervet, amely magában foglalta
Az elképzelésük célja, hogy
Donald Trump legutóbbi bejelentésekor sem részletezte, hogyan fogják behajtani az illetékeket, és mely produkciókat érintik.
„Amikor Trump néhány hónappal ezelőtt megosztotta a posztját, egyáltalán nem közölt részleteket. Nem derült ki, hogyan lehet tarifálni valamit, például egy filmet. Végül kit terhel a tarifa?” – fogalmazott Stephen Weizenecker, a Barnes & Thornburg nevű iroda ügyvédje.
De ez már a második alkalom, hogy erről beszél, szóval el tudom képzelni, hogy van valami, amin dolgozik
– tette hozzá.
Azonban van olyan vélemény is, hogy ez a poszt ismét csupán egy figyelemfelkeltés. „Ez megint csak üres fecsegés. Ez az ő Looney Tunesa” – mondta a Varietynek Phil Hunt, a brit producer és a Head Gear Films társigazgatója.
Hozzátette: nem látja, hogy ez segítene Trump vámja amerikai filmiparon, a producer szerint az amerikai elnök „nem érti a film globális üzletágként való működésének részleteit”.
Charles Gillibert francia producer – akinek legutóbbi munkái közé tartozik az Angelina Jolie vezette Coutures című film is, amelyet főleg Európában forgattak – úgy véli, hogy Trump vámtarifái „arra kárhoztatnák a művet, hogy soha ne készüljön el”.
Gillibert szerint a lehetséges vámtarifa jobban ártana a művészfilmeknek, mint a nagy stúdióknak.
A Nemzeti Filmintézet a Világgazdasággal közölte, hogy a tervezett vámok bejelentése május óta nem konkretizálódott, így Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos korábbi nyilatkozata marad mérvadó.
A kormánybiztos szerint a magyarországi filmstúdiók „jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal”. Az amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat. Addig is további egyeztetéseket folytatnak a külföldi partnereikkel.
