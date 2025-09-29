Trump tombol és újabb vámokat jelentett be, elege van abból, hogy meglopják Amerikát

Újabb vámok bevezetését tervezi Donald Trump amerikai elnök – derül ki a politikus Truth Social közösségi oldalára feltöltött legfrissebb hétfői bejegyzéséből. A vámok ezúttal egy igazi amerikai sikerágazat, a filmek védelmét szolgálják az elnök posztja szerint.

Trump Hollywoodot is vámokkal védené / Fotó: AFP

Ellopták a filmgyártást Amerikától

Trump szerint ugyanis a filmgyártást ellopták az Egyesült Államoktól más országok, ami különösen Kaliforniát érinti hátrányosan gyenge és alkalmatlan kormányzójával. Ezért, hogy megoldja a kérdést hosszú távra, az elnök 100 százalékos vám bevezetését jelentette be minden olyan filmre, ami az Egyesült Államokon kívül készült. Nem ez az első alkalom, hogy Trump vámokkal fenyegeti meg a külföldi filmeket, hiszen már május elején is filmipari vámok bevezetését sürgette, melyek mértéke már akkor is 100 százalék volt.

Szemben az amerikai elnök más vámintézkedéseivel, a filmipari vámokat mindeddig nem vezették be és az sem világos, hogy az intézkedés pontosan hogyan működne, miközben az sem egyértelmű, hogy valóban rászorulna a védelemre az amerikai filmipar. Bár számos ország – köztük Magyarország is – igyekszik minél több forgatást magához édesgetni, a hollywoodi stúdiók azért továbbra is szívesen készítenek filmeket az Egyesült Államokban is.

Az iparág számára inkább a streaming egyre nagyobb szerepe lehet hátrányos a hagyományos mozik és a televízió visszaszorulásával párhuzamosan.

Trump januárban azzal bízta meg Jon Voightot, Sylvester Stallonét és Mel Gibsont, hogy segítsenek az eddiginél nagyobb, jobb és erősebb Hollywood megteremtésében. Erre azért van szükség szerinte, mert a film- és televíziós produkciók már jó ideje Hollywoodon kívül keresnek olyan helyszíneket, ahol a forgatás olcsóbb az adókedvezmények miatt.