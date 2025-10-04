Kína megcsinálja, ami Európának nem sikerült, drónfalat épít: már kész a rendszere, sebezhetetlenné válnak az anyahajói – Ursula von der Leyen irigykedve nézi

A kínai haditengerészet kutatói olyan többrétegű védelmi rendszer kifejlesztésén dolgoznak, amelyik megvédi a hajókat nagy számú drón egyidejű támadásától. Az új „Nagy Fal” semlegesíti a drónok rajait, mielőtt azok elérnék a célpontjaikat.

Az új kínai drónok egy részét bemutatták az idei győzelmi napi parádén / Fotó: AFP

A tervről a Command Control & Simulation című szakfolyóirat és a hongkongi South China Morning Post hírügynökség alapján számolt be a The Defence Post című internetes oldal.

A kicsi, olcsó, potenciálisan kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekből épülő drónok túlterhelhetik a hagyományos haditengerészeti védelmi rendszereket.

Az elhárításukra tervezett rendszer műholdakat, mesterséges intelligenciával működő érzékelőket és fejlett fegyvereket, köztük

hiperszonikus rakétákat,

lézereket

és mikrohullámú sugarakat

kombinálna. Az új technológiák egy részét már be is mutatták az idén Pekingben rendezett győzelmi napi parádén, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető is részt vett.

A drónok terén Kína Európa előtt jár

Voltak közöttük nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverek, hajóra szerelt lézerek és hiperszonikus cirkálórakéták is voltak, amelyek képesek nagy távolságból eltalálni a drónokat szállító repülőgépeket.

„Lehet, hogy ez pusztán véletlen egybeesés, de a parádé életre keltette az ötletet a papírról” – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő kínai védelmi szakértő akkor a South China Morning Postnak.

Kína előrébb jár, mint Európa / Fotó: AFP

Kína ezzel előrébb jár, mint az Európai Unió, az eheti koppenhágai csúcstalálkozón ugyanis jelentős ellenállásba ütközött egy hasonló „drónfal” létrehozása.

Erős légvédelem, támadó drónok raja

Peking azonban nem áll meg a légvédelem erősítésénél, saját drónrajokat is fejleszt felderítésre és megfigyelésre.

Már 2022-ben bemutatott egy hatalmas drón „anyahajót, a Zhu Hai Yunt,

amelyről nagy számban képesek szerkezeteket indítani. Azt azonban nem fedték fel, milyen fegyverzetek vannak még a hajón, amelyet manuálisan és távirányítással is lehet működtetni.

Két évvel később bemutattak egy szállító repülőgépet is, amelyik akár száz kamikaze drón indítására képes. Az amerikai védelmi minisztérium elemzése szerint az egymotoros Jiu Tian sebessége eléri a 700 kilométert óránként, a hatótávolsága hétezer kilométer és 6,6 tonna hasznos terhet képes szállítani.