Ennek súlyos következménye lesz: dróntámadás érte a várost, ahol Putyin éppen beszédet tartott – Ukrajna nem vállalja

Szocsi drónok támadásának célpontjává vált, amikor a városban tartózkodott Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdai fórumon — számolt be róla, a The Moscow Times.

Az orosz elnök a Valdai fórumon beszélt a háború fejleményeiről / Fotó: Kremlin Press Service / AFP

Az orosz lap felhívta a figyelmet arra, hogy körülbelül 22:30-kor lezárták a repülőtereket Szocsiban és Gelendzsikben, fél órával később pedig Szocsi polgármestere, Andrej Proszunin hibatalosan is tjékoztatást adott a drónok támadásáról.

Hivatalos orosz bejelentés követte a támadásokat

Később az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy 11 drónt "sikeresen megsemmisített” a Fekete-tenger felett. Emellett négy drónt állítólag az ideiglenesen megszállt Krím felett lőttek le.

Ukrajna hivatalosan nem vállalata, hogy ő hajtotta volna végre Szocsiban az akciót. Ugyanakkor enne valószínűsége kifejezetten nagy. Külön üzenetértékkel bírhat, hogy mindez Vlagyimir Putyin a Valdai Fórumon tartott beszéde közelében történt, amikor az orosz elnök egyebek mellett reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, miszerint Oroszország "papírtigris”.

Azt üzente a NATO-nak, hogy ne akarja tesztelni ezt a "papírtigrissel”. A beszéd részleteiről, külön annak magyar vonatkozásáról az alábbi cikkben számoltunk be.

Korábban Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy véleménye szerint Oroszország „céltalanul harcol” Ukrajnában, és Oroszországot „papírtigrisként” jellemezte. Később azonban, szeptember 25-én azt közölte, hogy a jövőben nem kívánja használni ezt a kifejezést.

Beszámolt róla a területi vezető Krasznodarban

A Krasznodari régióban történt támadásról Dmitrij Pliszkin, a Szírusz szövetségi terület vezetője is beszámolt. Putyin eközben 22:00 óráig felszólalt és kérdésekre válaszolt a Valdai Fórum plenáris ülésén. A támadás után az orosz védelmi minisztérium, mint általában, bejelentette 11 drón „sikeres megsemmisítését” a Fekete-tenger felett.