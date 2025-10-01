Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
null
oktoberfest
rendőrség
terror

Lőttek az Oktoberfestnek Münchenben: eluralkodott a terrortól való félelem, biztonsági erők vették körbe a fesztivál területét - fotógaléria a rendkívüli helyzetről

Tömeghisztériával, robbanásokkal, gyújtogatással és lövöldözéssel indult a 2025-ös Oktoberfest Münchenben. A hatóságok egy fenyegető levél és a tömegkezelési problémák miatt lezárva tartják a fesztivált.
Csókási Annamária
2025.10.01., 15:09

Robbanások és lövöldözések hangja után egyre több problémával néznek szembe a bajor hatóságok Münchenben: találtak egy fenyegető levelet is, így az Oktoberfest ideiglenesen bezárva marad – közölte a Bild.

Due to bomb threats, terror, tűz, robbanás Oktoberfest will remain closed until at least 5 p.m. on October 1, 2025.
Az idei Oktoberfestet bezárták a német hatóságok terrorfenyegetettség miatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lőttek az Októberfestnek egy időre

München polgármestere, Dieter Reiter (SPD) nem zárja ki, hogy az Oktoberfest szerdán egész nap zárva marad. Reggel kijelentette: 

A rendőrség mindent meg fog tenni, hogy délután öt óráig teljesen átkutassa a Wiesnt, hogy garantálja a biztonságot. Ha ez nem sikerül, újra jelentkezem, és a Wiesn ma egyáltalán nem nyílik meg

– írta Reiter az Instagramon. Hozzátette, hogy sajnálja, azonban első a biztonság.

Bezárt az Oktoberfest Münchenben: fotógaléria a rendkívüli helyzetről
Fotó: AFP
1/9
Bezárt az Oktoberfest Münchenben: fotógaléria a rendkívüli helyzetről

Számos ok vezetett a lezáráshoz

Reiter szerint a bezárás a müncheni tűzesettel és robbanásokkal kapcsolatos információkon alapul. „Egy elkövető fenyegetést intézett a Wiesn ellen, és a rendőrség és a koordinációs kör egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kockáztathatjuk meg, hogy embereket engedjünk be az Oktoberfestre” – közölte a polgármester. A szövegben ez állt:

Kora reggel München északi részén felgyújtottunk néhány luxusautót, és házhoz látogatásokat tettünk. Ezenkívül egy fasiszta reggeli sétája sem végződött túl jól.

– ebből annyi bizonyult igaznak a hatóságok legfrissebb jelentései alapján, hogy a Lerchenauer utcában és egy mellékutcában több jármű is kigyulladt.

Korábban a rendőrség talált egy levelet, amelyben fenyegetés szerepelt az Oktoberfest ellen. A Wiesn 10 órakor nyitotta volna meg kapuit, de felmerült egy esetleges szélsőbaloldali háttér lehetősége is, amikor a szélsőbaloldali indymedia.org weboldalon kora reggel megjelent egy Antifa heißt Angriff (Az Antifa támadást jelent be) című szöveg. 

Rendkívüli: bezárták az Oktoberfestet, bombariadó van Münchenben – óriási robbanás történt az éjjel

A tömegpánik is hozzájárult a lezárásokhoz

Mivel idén az Oktoberfest soha nem látott tömeget vonzott, a látogatók egymáshoz feszülve ragadtak be a fesztivál területén. A Deutsche Welle tudósítása szerint az október 5-ig tartó fesztivál félidejében egyre nagyobb problémát okozott a hatóságok tömegkezelésre való képtelensége. Szombaton körülbelül 30 percre lezárták a fesztiválterület bejáratait.

A hangosbemondón német nyelvű bejelentés szólította fel a látogatókat, hogy hagyják el a fesztivált, bármilyen magyarázat nélkül, ami további pánikot keltett.

Néhány látogató később a közösségi médiában panaszkodott arról, hogy úgy érezte, csapdába esett a tömegben. Sokan attól tartottak, hogy „halálra tapossák és elsodorják”.

