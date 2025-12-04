Deviza
EUR/HUF382.56 +0.46% USD/HUF328.08 +0.49% GBP/HUF438.21 +0.57% CHF/HUF409 +0.2% PLN/HUF90.38 +0.28% RON/HUF75.11 +0.42% CZK/HUF15.8 +0.06% EUR/HUF382.56 +0.46% USD/HUF328.08 +0.49% GBP/HUF438.21 +0.57% CHF/HUF409 +0.2% PLN/HUF90.38 +0.28% RON/HUF75.11 +0.42% CZK/HUF15.8 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,387.87 +0.14% MTELEKOM1,750 -0.11% MOL2,960 +1.44% OTP34,250 -0.44% RICHTER9,660 +0.47% OPUS528 +1.54% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS150 -0.33% WABERERS5,280 -1.86% BUMIX10,213.25 -0.48% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,355.58 +0.15% BUX109,387.87 +0.14% MTELEKOM1,750 -0.11% MOL2,960 +1.44% OTP34,250 -0.44% RICHTER9,660 +0.47% OPUS528 +1.54% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS150 -0.33% WABERERS5,280 -1.86% BUMIX10,213.25 -0.48% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,355.58 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Királyság
Reform UK
Nigel Farage

A konzervatív támogatók is átállnak: rekordösszeget kapott a kriptomogultól Nigel Farage pártja

Ömlik a pénz a legnépszerűbb brit párthoz. Nigel Farage feltölti a kasszát a választások előtt.
M. Cs.
2025.12.04, 16:01
Frissítve: 2025.12.04, 16:56

A Nigel Farage vezette populista Reform UK párt kilencmillió fontos támogatást kapott a harmadik negyedévben a konzervatívok korábbi donorjától, Christopher Harborne üzletembertől, technológiai és kriptobefektetőtől, közölte csütörtökön a brit választási bizottság. Az adománynak köszönhetően az adott három hónapban a Reform gyűjtötte be a legtöbb pénzt, összesen 10,5 millió fontot. (Egy angol font 437,7 forint.)

Reform UK Nigel Farage
Nigel Farage elégedett lehet a pénzgyűjtés eredményével / Fotó: Anadolu via AFP

A Reuters tudósítása szerint ezzel a második helyre került a toryk tízmilliós 2022-es hozzájárulása mögött, amelyet Lord John Sainsbury hagyott rájuk a végrendeletében. BBC azonban emlékeztetett, hogy ez a kilencmillió font a legnagyobb összeg, amelyet élő személy nyújtott valaha brit politikai pártnak, az előzőt nyolcmillió fonttal Lord David Sainsbury tartotta, és a Liberális Demokraták kapták 2019-ben.

Harborne ráadásul nem is otthon, hanem Thaiföldön él, a Sheriff Global Group elnöke. 2001 és 2022 között a konzervatívoknak adott majdnem kétmillió fontot, de támogatta a Reform elődjét, a Brexit Pártot is 2019-ben és 2020-ban.

A portál emlékeztetett, hogy 

a következő parlamenti választást 2029-ben tartják az Egyesült Királyságban,

de az anyagi segítség jól jön a jövő májusban rendezendő helyhatósági megmérettetés előtt is.

Nigel Farage pártja mindkettőn jó eséllyel indul, egy korábbi munkáspárti körzetben nyertek egy idei időközi választáson.

Messze Nigel Farage vezet a pénzgyűjtésben

A választási bizottság jelentése szerint a két hagyományos nagy párt alaposan lemaradt a Reform mögött: 

  • a toryk 7, 
  • a kormányzó Munkáspárt 2,6 

millió fontot gyűjtött július és szeptember között. A Liberális Demokraták utánuk kullognak 2,2 millió fonttal.

A Sky News tudósítása szerint a brit politikai pártok összesen 24 millió fontnyi támogatást kaptak ebben a három hónapban, míg a tavalyi év azonos időszakában valamivel több mint tízmilliót, a második negyedévben pedig 11 milliót.

Reform UK leader Nigel Farage
A Reform UK vezet a közvélemény-kutatásokban / Fotó: Anadolu via AFP

A portál szerint az a tény, hogy a Reform párt nagy összegű készpénzt kapott egy korábbi tory adományozótól, nem fogja eloszlatni azokat a pletykákat, miszerint a 

két párt a választási paktumot fontolgat.

A Financial Times korábbi jelentése szerint a megállapodás lehetőségét Farage is említette egy adományozókkal folytatott beszélgetés során, ezeket a híreket azonban mind a két párt rendszeresen cáfolja. A közvélemény-kutatásokban mindenesetre a Reform magasan vezet, a jelenlegi állás szerint a szavazatok 29 százalékára számíthat a parlamenti választásokon, míg a Munkáspárt 22, a konzervatívok 18, a Liberális Demokraták 12, a Zöldek pedig 11 százalékon állnak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu