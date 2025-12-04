A konzervatív támogatók is átállnak: rekordösszeget kapott a kriptomogultól Nigel Farage pártja

A Nigel Farage vezette populista Reform UK párt kilencmillió fontos támogatást kapott a harmadik negyedévben a konzervatívok korábbi donorjától, Christopher Harborne üzletembertől, technológiai és kriptobefektetőtől, közölte csütörtökön a brit választási bizottság. Az adománynak köszönhetően az adott három hónapban a Reform gyűjtötte be a legtöbb pénzt, összesen 10,5 millió fontot. (Egy angol font 437,7 forint.)

Nigel Farage elégedett lehet a pénzgyűjtés eredményével / Fotó: Anadolu via AFP

A Reuters tudósítása szerint ezzel a második helyre került a toryk tízmilliós 2022-es hozzájárulása mögött, amelyet Lord John Sainsbury hagyott rájuk a végrendeletében. BBC azonban emlékeztetett, hogy ez a kilencmillió font a legnagyobb összeg, amelyet élő személy nyújtott valaha brit politikai pártnak, az előzőt nyolcmillió fonttal Lord David Sainsbury tartotta, és a Liberális Demokraták kapták 2019-ben.

Harborne ráadásul nem is otthon, hanem Thaiföldön él, a Sheriff Global Group elnöke. 2001 és 2022 között a konzervatívoknak adott majdnem kétmillió fontot, de támogatta a Reform elődjét, a Brexit Pártot is 2019-ben és 2020-ban.

A portál emlékeztetett, hogy

a következő parlamenti választást 2029-ben tartják az Egyesült Királyságban,

de az anyagi segítség jól jön a jövő májusban rendezendő helyhatósági megmérettetés előtt is.

Nigel Farage pártja mindkettőn jó eséllyel indul, egy korábbi munkáspárti körzetben nyertek egy idei időközi választáson.

Messze Nigel Farage vezet a pénzgyűjtésben

A választási bizottság jelentése szerint a két hagyományos nagy párt alaposan lemaradt a Reform mögött:

a toryk 7,

a kormányzó Munkáspárt 2,6

millió fontot gyűjtött július és szeptember között. A Liberális Demokraták utánuk kullognak 2,2 millió fonttal.

A Sky News tudósítása szerint a brit politikai pártok összesen 24 millió fontnyi támogatást kaptak ebben a három hónapban, míg a tavalyi év azonos időszakában valamivel több mint tízmilliót, a második negyedévben pedig 11 milliót.

A Reform UK vezet a közvélemény-kutatásokban / Fotó: Anadolu via AFP

A portál szerint az a tény, hogy a Reform párt nagy összegű készpénzt kapott egy korábbi tory adományozótól, nem fogja eloszlatni azokat a pletykákat, miszerint a

két párt a választási paktumot fontolgat.

A Financial Times korábbi jelentése szerint a megállapodás lehetőségét Farage is említette egy adományozókkal folytatott beszélgetés során, ezeket a híreket azonban mind a két párt rendszeresen cáfolja. A közvélemény-kutatásokban mindenesetre a Reform magasan vezet, a jelenlegi állás szerint a szavazatok 29 százalékára számíthat a parlamenti választásokon, míg a Munkáspárt 22, a konzervatívok 18, a Liberális Demokraták 12, a Zöldek pedig 11 százalékon állnak.