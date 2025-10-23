Ukrajna átadta a listát Amerikának és az EU-nak, mire van szüksége, hogy ne fagyjon meg a télen: tudják, hogy az oroszok szétlövik a fűtést és az áramot

„Ameddig az orosz-ukrán háború tart, az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz csapások kockázata elkerülhetetlen, erre fel kell készülni, védekeznünk és újjáépítenünk kell” – jelentette ki Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, csütörtökön megjelent interjújában.

Andrij Jermak szerint Oroszország négy éve próbálja elérni, hogy Ukrajna megfagyjon télen / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Jermak szerint Oroszország állandó támadásaival már négy éve próbálja elérni, hogy Ukrajna megfagyjon télen. Kiemelte, hogy ezekben az években Oroszország célja az volt, hogy az őszi-téli időszakban megfosszon bennünket a fűtéstől és az áramtól.

„Semmi sem változott. Donald Trump amerikai elnök, Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Julija Szviridenko miniszterelnökkel együtt találkoztak az Amerikai Egyesült Államok vezető energetikai vállalatainak képviselőivel, továbbá Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is mind tisztában vannak ezzel. Készek a lehető legnagyobb mértékben segíteni nekünk, hogy átvészeljük ezt a telet” – hangsúlyozta Jermak. Szavai szerint az amerikai fél megkapta a listát arról, konkrétan mire van Ukrajnának szüksége, és az amerikai partnerek, csakúgy, mint az európaiak, készek segíteni ezek biztosításában.

„Amíg ez a háború tart, a további csapások kockázata elkerülhetetlen. Mi pedig folytatjuk azt, amit eddig is tettünk: védjük magunkat, helyreállítunk és fejlesztünk. Az elnök naponta sok időt szentel ennek, a miniszterelnök, az energetikai miniszter és a kormány más tagjai pedig ellátogatnak a támadások helyszíneire, és azonnal reagálnak, ha pedig a kitűzött feladatokat nem hajtják végre, vagy végrehajtják, de rossz minőségben vagy nem időben, akkor késlekedés nélkül szigorú személyzeti és szervezeti intézkedéseket hoznak” – jelentette ki Jermak.

Azt mondta, hogy Kijev teljes megerősítést kapott a partnerországoktól a légvédelmi támogatásról, elsősorban a Patriot rendszerek szállítására vonatkozóan.

„Ez a támogatás több elemből áll, és nem fedhetem fel minden részletét. Természetesen a leghatékonyabb rendszerek a legújabbak, de ezekre rendkívül nagy a kereslet. Úgy mondhatnánk, hogy hosszú a várólista, de igyekszünk a lehető legközelebb kerülni a +kiadási ablakhoz+. A legfontosabb, hogy Trump megadta a zöld jelzést, ezért ezen a vonalon a kérdések inkább technikai jellegűek” – hangsúlyozta az elnöki iroda vezetője.