Amerika most tényleg elkezdhet félni: Kína megépíti a világ legnagyobb anyahajóját, az USS Gerald Ford elbújhat a Type 004 mellett – műholdfotókon a szörnyeteg

A közösségi médiában közzétett felvételek alapján az open source intelligence (OSINT) elemzői arról számoltak be, hogy Kína hatalmas előrelépést tett haditengerészetének fejlesztésében. Peking gőzerővel dolgozik negyedik repülőgép-hordozójának építésén, amely a Type 004 munkanéven ismert, és amely a tervek szerint nagyobb lesz elődeinél.

A Type 004 lehet Kína legnagyobb hadihajója / Fotó: Zona Militar Twitter

A Zona-Militar katonai hírportál cikke kiemelte, hogy a napvilágra került képek nem hivatalosak, azokat polgári műholdak és helyi megfigyelők készítették, hivatalos forrásokból egyelőre nincs további megerősítés.

A képek alapján az elemzők szerint az épülő jármű egy igencsak nagy hajó lenne, még a kínai haditengerészet flottájához nemrég csatlakozó Fujian repülőgép-hordozóénál is nagyobb vízkiszorítással rendelkezőik. Sőt, a becslések szerint a 100 és 120 ezer tonna közötti vízkiszorítással még az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének új Gerald R. Ford osztályával is felvehetné a versenyt.

This a comparison between of the Fujian was built vs the 004, the 004 is significantly wider in size



I also have another photo of a kneel of a container ship, for you to distinguish the difference between the kneel of a carrier vs a commercial ship

Az amerikai rivális több mint 100 ezer tonnás USS Gerald R. Ford a valaha épített legnagyobb és legmodernebb anyahajó. Működtetéséhez csaknem ötezer ember szükséges, és a világ bármely pontján bevethető. A nukleáris meghajtású anyahajó fő fegyverzete a 75, többségében F/A-18-as és F–35-ös vadászrepülő, de ezeken kívül nyolc helikopter is van a fedélzetén. Emellett fejlett légvédelmi rendszerekkel is rendelkezik, amelyek jelentős szerepet tölthetnek be egy esetleges légtérzár kialakítása esetén.

Kína anyahajó-építési projektje ráadásul nemcsak a közösségi médiában téma, hanem a helyi sajtót is foglalkoztatja. Ugyanakkor a kínai védelmi minisztérium szóvivője, Csang Hsziaogang úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkezett további információkkal a negyedik repülőgép-hordozó építéséről, csak annyit erősített meg, hogy Kína továbbra is dolgozik a fejlesztésén.

Az elméleti spekulációk arról szólnak, hogy az új tervben a hagyományos hajtóművek helyett, amelyekkel a haditengerészet másik három repülőgép-hordozója van felszerelve, egy nukleáris hajtóműrendszer, valamint egy elektromágneses katapultrendszer is szerepelne. Ez utóbbi a hajó elődje, a Type 003 Fujian építése során szerzett tapasztalatokat hasznosítja.