Egy lépéssel közelebb a gázai béke, a Hamász enged Donald Trumpnak

Mahmúd Abbász palesztin elnök üdvözölte a Hamász válaszát Donald Trump amerikai elnök béketervére, ugyanakkor ismét azonnali tűzszünetre szólított fel. Megköszönte az Egyesült Államoknak, valamint az arab és iszlám országoknak, hogy igyekeznek békét teremteni a Gázában.
Trump szombatig adott időt a Hamásznak, hogy elfogadja a béketervet, máskülönben „pokoli következményekkel” számolhatnak. A szervezet értett a szóból, és bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni a meghaltak holttestét és az övezet feletti irányítást.
A Reuters tudósítása szerint pozitív fejlemény, hogy
támogatja a lépést az Iszlám Dzsihád is,
amely a Hamász szövetségese, és szintén tart fogva izraeli túszokat. Az Iszlám Dzsihád kisebb erőt képvisel a Hamásznál, viszont annál keményvonalasabb, és Irán támogatásával működik.
A Hamász azonban feltételeket szabott a túszok elengedéséhez: izraeli börtönökben őrzött palesztinok szabadon bocsátását. A szervezet kész azonnal, „közvetítők révén” tárgyalásokba bocsátkozni a részletekről.
Hangsúlyozták azt is, készek átadni az övezet irányítását egy palesztinokból álló „független szakértői csoportnak”, a terület jövőjéről szóló további palesztin megbeszélésekben azonban a Hamász is részt akar venni.
Tovább tárgyalnának a Trump által előterjesztett húszpontos béketerv más részleteiről is.
Üdvözölte a Hamász közleményét
valamint a gázai háborúban közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom is, valamint Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke.
A Sky News tudósítása szerint Abbász „megerősítette, hogy kész konstruktívan együttműködni” az amerikai elnökkel és minden fontos partnerrel.
„Számunkra most az a fontos, hogy mindenki azonnal elkötelezze magát a teljes tűzszünet mellett, szabadon engedjék az összes túszt és foglyot, sürgős humanitárius segítséget nyújtsanak az ENSZ szervezetein keresztül, biztosítsák, hogy ne történjen elvándorlás vagy annektálás, és megkezdjük az újjáépítési folyamatot” – tette hozzá.
Más palesztin források azonban óvatosabbak, attól tartanak, hogy Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfő nem akarja lezárni a háborút. Az izraeli miniszterelnöki iroda azonban közleményében aláhúzta, továbbra is
teljes mértékben együttműködnek az amerikai elnökkel a háború lezárása érdekében,
a zsidó állam által lefektetett alapelvek jegyében, amelyek egybecsengenek Trump elképzeléseivel.
Ehhez képest az izraeli hadsereg arab szóvivője szombaton figyelmeztetett, hogy Gázaváros változatlanul „veszélyes” harci övezet. Az X közösségi oldalra írt bejegyzésében felszólította a város lakóit, hogy kerüljék az övezet északi részét és azokat a területeket, ahol még tartanak a katonai akciók.
Sajtójelentések szerint az izraeli hadsereg védekező akciókra tér át Gázában, és leállítja a Gázaváros elfoglalására irányuló terveit.
