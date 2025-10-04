Deviza
EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.29 -0.01% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0% EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.29 -0.01% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Gázai övezet
Donald Trump
Hamász

Egy lépéssel közelebb a gázai béke, a Hamász enged Donald Trumpnak

A palesztin elnök üdvözölte a döntést. A Hamász elfogadta Donald Trump tervét, de vannak feltételei.
M. Cs.
2025.10.04., 13:05

Mahmúd Abbász palesztin elnök üdvözölte a Hamász válaszát Donald Trump amerikai elnök béketervére, ugyanakkor ismét azonnali tűzszünetre szólított fel. Megköszönte az Egyesült Államoknak, valamint az arab és iszlám országoknak, hogy igyekeznek békét teremteni a Gázában.

Hamász
Mahmúd Abbász üdvözölte, hogy a Hamász kész elfogadni a béketervet / Fotó: AFP

Trump szombatig adott időt a Hamásznak, hogy elfogadja a béketervet, máskülönben „pokoli következményekkel” számolhatnak. A szervezet értett a szóból, és bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni a meghaltak holttestét és az övezet feletti irányítást.

A Reuters tudósítása szerint pozitív fejlemény, hogy 

támogatja a lépést az Iszlám Dzsihád is,

amely a Hamász szövetségese, és szintén tart fogva izraeli túszokat. Az Iszlám Dzsihád kisebb erőt képvisel a Hamásznál, viszont annál keményvonalasabb, és Irán támogatásával működik.

A Hamász azonban feltételeket szabott a túszok elengedéséhez: izraeli börtönökben őrzött palesztinok szabadon bocsátását. A szervezet kész azonnal, „közvetítők révén” tárgyalásokba bocsátkozni a részletekről. 
Hangsúlyozták azt is, készek átadni az övezet irányítását egy palesztinokból álló „független szakértői csoportnak”, a terület jövőjéről szóló további palesztin megbeszélésekben azonban a Hamász is részt akar venni.

Palestinians in Gaza prepare to migrate North
A palesztin elnök nem akarja a gázaiak elűzését / Fotó: Anadolu via AFP

Tovább tárgyalnának a Trump által előterjesztett húszpontos béketerv más részleteiről is.

Az egész világ üdvözölte a Hamász döntését

Üdvözölte a Hamász közleményét 

  • Friedrich Merz német kancellár, 
  • Keir Starmer brit miniszterelnök 
  • és Emmanuel Macron francia elnök, 

valamint a gázai háborúban közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom is, valamint Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke.

A Sky News tudósítása szerint Abbász „megerősítette, hogy kész konstruktívan együttműködni” az amerikai elnökkel és minden fontos partnerrel.

„Számunkra most az a fontos, hogy mindenki azonnal elkötelezze magát a teljes tűzszünet mellett, szabadon engedjék az összes túszt és foglyot, sürgős humanitárius segítséget nyújtsanak az ENSZ szervezetein keresztül, biztosítsák, hogy ne történjen elvándorlás vagy annektálás, és megkezdjük az újjáépítési folyamatot” – tette hozzá.

Gaza Seaport Becomes Displacement Shelter
Gázaváros még mindig veszélyes / Fotó: Middle East Images via AFP

Gázaváros még mindig „veszélyes” övezet

Más palesztin források azonban óvatosabbak, attól tartanak, hogy Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfő nem akarja lezárni a háborút. Az izraeli miniszterelnöki iroda azonban közleményében aláhúzta, továbbra is 

teljes mértékben együttműködnek az amerikai elnökkel a háború lezárása érdekében,

a zsidó állam által lefektetett alapelvek jegyében, amelyek egybecsengenek Trump elképzeléseivel.

Ehhez képest az izraeli hadsereg arab szóvivője szombaton figyelmeztetett, hogy Gázaváros változatlanul „veszélyes” harci övezet. Az X közösségi oldalra írt bejegyzésében felszólította a város lakóit, hogy kerüljék az övezet északi részét és azokat a területeket, ahol még tartanak a katonai akciók.

Sajtójelentések szerint az izraeli hadsereg védekező akciókra tér át Gázában, és leállítja a Gázaváros elfoglalására irányuló terveit.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Költségcsökkentés

Nincs megállás az európai autóipar összeomlásában: életbe lép a „Nyíl-terv", újabb cégnél jöhet többezres leépítés – a túlélés a tét

Ezúttal háromezer állás szűnhet meg.
6 perc
Gázai övezet

Egy lépéssel közelebb a gázai béke, a Hamász enged Donald Trumpnak

A palesztin elnök üdvözölte a döntést.
5 perc
Széchenyi Kártya Program

A vállalati hitelpiacot is megmozgatja a kormány bejelentése, feszített napokra számítanak az NGM-nél

Az államtitkár szerint a vállalati hitelpiacot is megmozgatja majd a kormány bejelentése.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu