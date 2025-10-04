Egy lépéssel közelebb a gázai béke, a Hamász enged Donald Trumpnak

Mahmúd Abbász palesztin elnök üdvözölte a Hamász válaszát Donald Trump amerikai elnök béketervére, ugyanakkor ismét azonnali tűzszünetre szólított fel. Megköszönte az Egyesült Államoknak, valamint az arab és iszlám országoknak, hogy igyekeznek békét teremteni a Gázában.

Mahmúd Abbász üdvözölte, hogy a Hamász kész elfogadni a béketervet / Fotó: AFP

Trump szombatig adott időt a Hamásznak, hogy elfogadja a béketervet, máskülönben „pokoli következményekkel” számolhatnak. A szervezet értett a szóból, és bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni a meghaltak holttestét és az övezet feletti irányítást.

A Reuters tudósítása szerint pozitív fejlemény, hogy

támogatja a lépést az Iszlám Dzsihád is,

amely a Hamász szövetségese, és szintén tart fogva izraeli túszokat. Az Iszlám Dzsihád kisebb erőt képvisel a Hamásznál, viszont annál keményvonalasabb, és Irán támogatásával működik.

A Hamász azonban feltételeket szabott a túszok elengedéséhez: izraeli börtönökben őrzött palesztinok szabadon bocsátását. A szervezet kész azonnal, „közvetítők révén” tárgyalásokba bocsátkozni a részletekről.

Hangsúlyozták azt is, készek átadni az övezet irányítását egy palesztinokból álló „független szakértői csoportnak”, a terület jövőjéről szóló további palesztin megbeszélésekben azonban a Hamász is részt akar venni.

A palesztin elnök nem akarja a gázaiak elűzését / Fotó: Anadolu via AFP

Tovább tárgyalnának a Trump által előterjesztett húszpontos béketerv más részleteiről is.

Az egész világ üdvözölte a Hamász döntését

Üdvözölte a Hamász közleményét

Friedrich Merz német kancellár,

Keir Starmer brit miniszterelnök

és Emmanuel Macron francia elnök,

valamint a gázai háborúban közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom is, valamint Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke.

A Sky News tudósítása szerint Abbász „megerősítette, hogy kész konstruktívan együttműködni” az amerikai elnökkel és minden fontos partnerrel.

„Számunkra most az a fontos, hogy mindenki azonnal elkötelezze magát a teljes tűzszünet mellett, szabadon engedjék az összes túszt és foglyot, sürgős humanitárius segítséget nyújtsanak az ENSZ szervezetein keresztül, biztosítsák, hogy ne történjen elvándorlás vagy annektálás, és megkezdjük az újjáépítési folyamatot” – tette hozzá.