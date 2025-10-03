Trump előre megmondta: itt a pontos időpont, mikor fog elszabadulni a pokol – ketyeg az óra

Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott a Hamásznak arra, hogy elfogadja az Egyesült Államok gázai béketervét, máskülönben „pokoli következményekkel” számolhatnak — közölte a BBC.

A Hamásznak adott ultimátumot közösségi oldalán Donald Trump / Fotó: NurPhoto via AFP

Donald Trump a Truth Social platformon írta, hogy vasárnap 18:00-ig (GMT szerint 22:00-kor) meg kell állapodni. A terv a harcok azonnali befejezését és a Hamász által fogva tartott 20 élő izraeli túsz – valamint a halottnak hitt túszok holttesteinek – 72 órán belüli kiadását javasolja, cserébe több száz fogva tartott gázai lakosért.

Trump szavai szerint pár napon belül elszabadul a pokol

Az arab és török közvetítők állítólag nyomást gyakorolnak a Hamászra, hogy adja be a derekát az amerikai javaslatra, de a szervezet egyik vezetője szerint a fegyveres csoport valószínűleg el fogja utasítani azt.

„Ha ez az UTOLSÓ ESÉLY megállapodás nem jön létre, akkor a Hamász ellen olyan POKOL tör ki, amilyet még senki sem látott. A KÖZEL-KELETEN BÉKE LESZ, AKÁRMILYEN FORMÁBAN IS” – írta Trump a Truth Social-posztjában.

A határidő hirtelennek tűnő bejelentése azt követően történt, hogy Trump kedden elmondta: „három-négy napot” ad a Hamásznak, hogy válaszoljon a béketervre.

Rossz alkupozícióba senki nem kíván kerülni

A BBC értesülései szerint a közvetítők felvették a kapcsolatot a Hamász gázai katonai erejének vezetőjével, aki jelezte, hogy nem ért egyet az új amerikai tűzszüneti tervvel. Bár a katari Hamász-vezetőség egy része hajlandó lenne elfogadni a tervet bizonyos módosításokkal, az ő befolyásuk korlátozott, amiért nem ők rendelkeznek a fogva tartott túszok felett.

A Hamász egyes tagjai számára további akadályt jelent, hogy a terv szerint a tűzszünet első 72 órájában át kell adniuk az összes túszt, elveszítve egyetlen alkupozíciójukat.

A fegyveres csoport még mindig 48 izraelből elhurcolt túszt tart fogva a palesztin területeken, akik közül feltételezések szerint már csak 20-an lehetnek életben.