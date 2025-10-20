Deviza
Háború készülődik: a dél-amerikai helyzet fokozódik, az USA kolumbiai célpontokat likvidált

Történelmi léptékű szakadás történt az Egyesült Államok és legfontosabb dél-amerikai szövetségese, Kolumbia között. Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti az országnak nyújtott több százmillió dolláros támogatást. Jelentős fejleményről van szó. Úgy tűnik, hogy Egyesült Államok Karib-tengeri hadműveleteinek célkeresztjében már nem csupán Venezuela, hanem a drogkereskedelemmel összefüggésbe hozható összes ország benne van. Paradigmaváltásához érkeztünk a drogok ellen vívott háborúban?
Schweickhardt Gyula
2025.10.20, 12:22

Donald Trump vasárnapi, a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében “illegális drogfőnöknek” nevezte Kolumbia elnökét Gustavo Petrot. A megbélyegzés oka az, hogy Petrot  „erőteljesen ösztönzi a kábítószer tömeges termelését”, a következmény pedig, hogy Washington a továbbiakban  nem nyújt anyagi támogatást Kolumbiának, írja a BBC. A háborúra emlékeztető hadműveletek már zajlanak, az ezeket kísérő retorika sem marad el.

Trump három "drogterrorista" megölését jelentette be a közösségi médiában. Az Orosz-ukrán háborút dokumentáló képekhez hasonló fotókat is posztolt. /Fotó: Donald J. Trump, Truth Social
Trump három "drogterrorista" megölését jelentette be a közösségi médiában. Az Orosz-ukrán háborút dokumentáló képekhez hasonló fotókat is posztolt. /Fotó: Donald J. Trump, Truth Social

A háború fellegei gyülekeznek?

Kolumbia 2023-ban több mint 740 millió dollárnyi, 2024-ben pedig 505.7 millió dollárnyi segélyt kapott az USAtól. Ezek az összegek nem egyszerű pénzügyi injekciók voltak. Egy komplex, évtizedes programrendszer (a Plan Colombia majd a Peace Colombia) részét képezték. Ebből a pénzből finanszíroztak katonai felszereléseket és kiképzést a drogkartellek ellen, támogattak mezőgazdasági programokat a kokacserjék helyetti alternatív növénytermesztés elterjesztésére, valamint a jogállamiságot és az intézményrendszert erősítő projekteket is. A pénzcsap elzárása tehát nemcsak a bogotái költségvetést érinti érzékenyen, hanem az ország biztonsági és gazdasági stabilitásának egyik legfontosabb külső pillérét dönti össze. A rendelkezésre álló infomációkból nem egyértelmű, hogy a teljes támogatás fog-e megszűnni és ha igen, mikor.

A konfliktus kezdete egy szeptemberi katonai csapáshoz köthető: egy amerikai katonai bavatkozás során egy kolumbiai halász az életét vesztette.

Míg Petro elnök motorhibás, vészjelzést leadó halászhajóról és egy ártatlan áldozatról beszél, az amerikaiak kábítószer-csempészetről és a (mindkét országban) szélsőbaloldali terrorszervezetként nyilvántartott ELN gerilláiról. A pénteki, újabb halálos áldozatokkal járó támadás esetében is homlokegyenest ellentétes narratívák születtek: Washington szerint az ELN tagjait likvidálták, Bogota szerint egy „becsületes Santa Marta-i család” hajóját süllyesztették el. 

A mostani válság két, egymással szöges ellentétben álló politika és világkép ütközése. Gustavo Petro, aki maga is gerillaként kezdte a pályafutását, jó ideje Kolumbia első baloldali elnöke, aki már a kampányában is a Washington által fémjelzett, katonai központú “War on Drugs” teljes újragondolását hangoztatta. Ezzel szemben a Trump-adminisztráció a zéró tolerancia politikájában hisz, ahogyan azt a Karib-térségben felvonultatott hadiflotta, a vitatott dróncsapások és a CIA bevetésének engedélyezése is mutatja Venezuela esetében.

Donald Trump, Gustavo Petro Amerikai Egyesült Államok, Kolumbia
Donald J. Trump és Gustavo Petro /Fotó: AFP

Washington legszorosabb és legmegbízhatóbbnak tartott regionális szövetségesének nyílt megtámadása és pénzügyi elszigetelése drámai fordulat. Ez a lépés nemcsak a két ország viszonyát rengeti meg, de az egész dél-amerikai geopolitikai térképet átrajzolhatja. A Plan Colombia korszaka, amely a közös ellenségkép (drogkartellek, baloldali gerillák) mentén évtizedekig összekovácsolta a két országot, a jelek szerint végleg lezárult. 

A kérdés most az, hogy a partnerség felmondása egy lépés-e a “War on Drugs” évtizedes stratégia szó szerinti újraértelmezése felé, vagyis, hogy az USA szó szoros értelemben vehető háborút indít-e a kábítószerek származási országai ellen.

A kiemelt képen: Gustavo Petro / Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
 

