Nawrocki nyíltan szembeszegült az EU-val: dörgedelmes levelet írt Ursula von der Leyennek az új lengyel elnök - Orbán Viktor azonnal megszólalt

Hangsúlyozta, hogy Lengyelország nem fogad el olyan intézkedést az európai intézmények részéről, amely illegális migránsok letelepedéséhez vezetne az országban – egyúttal emlékeztetett arra, hogy Lengyelország keleti határa négy éve folyamatos migrációs nyomás alatt áll – írja a Businessinsider.

„A lengyel állam jelentős erőforrásokat fordít az EU keleti határának biztonságának garantálására, és átvállalja az Ukrajnából érkező háborús menekültek támogatásának költségeit” – olvashatjuk.

Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke - szembemegy Brüsszellel / Fotó: Xose Bouzas / AFP

„ 2025-ben még mindig közel egymillió ukrán menekült lesz Lengyelországban, miközben a háború kitörése után ideiglenesen Lengyelországba érkezett ukránok száma elérte a több milliót. Lengyelország szolidaritást tanúsított, annak ellenére, hogy nem volt köteles szolidaritást vállalni” – hangsúlyozta az elnök.

Egyetértek azzal, hogy az illegális migráció egy olyan probléma, amellyel Európának foglalkoznia kell, de a megoldás nem az, hogy erőszakkal visszaküldjük a migránsokat a közép- és kelet-európai országokba

– írta az elnök, hangsúlyozva,

„A lengyelek túlnyomó többsége, politikai hovatartozástól függetlenül, ellenzi a migránsok Lengyelországba történő erőszakos áttelepítését. Azt is bejelentettem, hogy nem járulok hozzá a Migrációs és Menekültügyi Paktum végrehajtásához Lengyelországban . Ugyanakkor továbbra is készen állok az együttműködésre a határvédelem, a közös operatív tevékenységek, az információcsere és a migrációs nyomásnak leginkább kitett tagállamok technikai támogatása terén” – hangsúlyozta az elnök.

„Az Európai Bizottság hamarosan fontos döntések előtt áll, ezért szeretném tájékoztatni, hogy Lengyelország nem fog egyetérteni az európai intézmények semmilyen olyan intézkedésével, amely az illegális migránsok Lengyelországba való áthelyezését célozná, és remélem, hogy ezt a tényt figyelembe veszik intézkedéseik során ” – zárja levelét Nawrocki elnök.

Orbán Viktor is reagált

A magyar kormányfő a Facebookon reagált a lengyel elnök bejelentésére.

Fordulat Csehországban: nem vesznek több fegyvert Ukrajnának

Andrej Babis szerint, ha az ANO kerül kormányra, Csehország állami pénzből többé nem finanszírozza Ukrajna felfegyverzését. A választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezetője, Andrej Babis újabb markáns külpolitikai fordulatot vetített előre. A politikus prágai sajtótájékoztatóján kijelentette: ha pártja alakítja a következő cseh kormányt, az állami költségvetésből nem utalnak több pénzt Ukrajnának fegyverek vásárlására.

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának

– fogalmazott Babis, aki szerint az ország eddig közvetlenül támogatta Kijevet, a jövőben viszont ezt az Európai Unión keresztül tenné. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.