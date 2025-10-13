Deviza
Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

Szakértők figyelmeztetnek: a leggazdagabb egy százalék magával ránthatja a gazdaságot

Az amerikai szupergazdagok rohamosan gazdagodnak. A leggazdagabb 1 százalék vagyona rekordmagas szinten tetőzött a második negyedévben. A vagyongyarapodás legfőbb mozgatórugója a tőzsde volt, a fogyasztás pedig egyre inkább a felső rétegek költésére épül. Szakértők szerint az, hogy a gazdasági növekedés egy szűk, gazdag réteg fogyasztására épül, kockázatos, mivel egy tőzsdekrach esetén az értékesítés hirtelen nagyot eshet, ami az amerikai gazdaságot is magával ránthatja.
Németh Anita
2025.10.13, 10:00
Frissítve: 2025.10.13, 10:23

Az amerikaiak leggazdagabb 10 százaléka 5000 milliárd dollárral növelte vagyonát a második negyedévben. A tőzsdei fellendülés továbbra is elsősorban a legnagyobb befektetőknek kedvezett – derül ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) legfrissebb adataiból, amit a CNBC tett kontextusba.

a leggazdagabb 1 százalék magával ránthatja az amerikai gazdaságot The,Left,Hand,Of,An,Adult,Man,Holding,A,100
 A leggazdagabb 1 százalék magával ránthatja az amerikai gazdaságot / Fotó: Elbud

A leggazdagabb 1 százalék vagyona irdatlan ütemben nő

A felső 10 százalékba a beugró kétmillió dolláros nettó vagyon. A jegybank adatai alapján az idetartozó 

dollármilliomosok összesített nettó vagyona rekordot döntött, elérte a 113 000 milliárd dollárt 2025. második negyedévében.

Ez az összeg az első negyedévben 108 000 milliárd dollár volt. A felső rétegek vagyonnövekedése három éve tart. 2020 óta a leggazdagabb 10 százalék több mint 40 000 milliárd dollárral gyarapodott.

Minden vagyoni rétegben volt növekedés az elmúlt évben, az alsó 50 százalék nettó vagyona 6 százalékkal emelkedett az elmúlt 12 hónapban a Fed adatai szerint. A leggyorsabb gyarapodás azonban továbbra is a csúcson tapasztalható.

A leggazdagabb 1 százalék vagyona az elmúlt évben 4000 milliárd dollárral nőtt, ami 7 százalékos emelkedést jelent. Nettó vagyonuk így rekordmagas, 52 000 milliárd dollárt ért el a második negyedévben.

A felső 0,1 százalék vagyona pedig 10 százalékkal nőtt az elmúlt évben. A járvány kezdete óta a legalább 46 millió dolláros vagyonnal rendelkező szupergazdagok összesített vagyona csaknem megduplázódott, és már meghaladja a 23 000 milliárd dollárt.

The,Skyline,Of,Miami,With,A,Marina
Jachtok egy New York-i kikötőben / Fotó: Frank_peters

Bár a leggazdagabb rétegek vagyona gyorsabban növekedett, a vagyoni arányok hosszú távon viszonylag stabilak maradtak. A legfelső 1 százalék a teljes amerikai háztartási vagyon 29 százalékát birtokolta a második negyedévben, szemben a 2000-ben mért 28 százalékkal. A felső 10 százalék 67 százalékos részesedéssel rendelkezett, míg az alsó 90 százalék a vagyon 33 százalékát birtokolta.

A vagyongyarapodás legfőbb mozgatórugója idén a tőzsde volt

A felső 10 százalék tulajdonában lévő részvények és befektetési alapok értéke egy év alatt 39 000 milliárd dollárról több mint 44 000 milliárdra emelkedett.

Az amerikaiak leggazdagabb 10 százaléka birtokolja a részvények és befektetési alapok több mint 87 százalékát.

A szupergazdagok száma is gyorsan növekszik. Az Altrata friss jelentése szerint a hatalmas vagyonnal rendelkező amerikaiak száma 2025 első felében 6,5 százalékkal emelkedett, miután tavaly 21 százalékkal nőtt. Az Egyesült Államokban már 208 090 ilyen személy él, ami a világ összes szupergazdagjának 41 százalékát jelenti.

US President Trump unveils a Tesla car at the White House
A leggazdagabb amerikaiak élén Elon Musk van, aki vagyona miatt a politikában is befolyásos szereplővé nőtte ki magát / Fotó: AFP

Kettészakadt az amerikai fogyasztói társadalom

A felső rétegek vagyonának növekedése kettészakadó fogyasztói gazdaságot eredményezett, ahol a gazdagok a fogyasztás egyre nagyobb részét adják. 

A legfelső 10 százalékba tartozó háztartások a teljes fogyasztói kiadások 49,2 százalékát tették ki a második negyedévben – ez a legmagasabb arány 1989 óta, amikor az adatgyűjtés elkezdődött

– közölte Mark Zandi, a Moody’s Analytics vezető közgazdásza.

A szakértők szerint az úgynevezett „K alakú gazdaság” eddig jól teljesít a makrogazdasági mutatók – például a GDP és a fogyasztás – alapján, ugyanakkor kockázatos, hogy a gazdasági növekedés egy szűk, gazdag réteg fogyasztására épül.

Zandi figyelmeztetett, hogy egy tartós és jelentős tőzsdei visszaesés – amely jelenleg a felső rétegek vagyonának fő forrása – komoly következményekkel járhatna.

„A gazdaságot ma nagyrészt a rendkívül tehetős emberek költése hajtja, akiket a részvényportfólióik értéknövekedése biztat” – mondta. „Ha a túlárazott részvénypiac bármilyen okból meginogna, és a gazdagok több pirosat látnának a tőzsdei kijelzőiken, mint zöldet, gyorsan visszafognák költéseiket – ez pedig súlyos veszélyt jelentene a már most is törékeny gazdaságra.”

