Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

BUX: megúszhatja a nagy pofont a pesti börze

A Magyar Telekom erősödéssel kezdte a hetet. A BUX többi blue chipje gyengült, de egyedül a Richter számottevő mértékben.
Murányi Ernő
2025.10.13, 09:16
Frissítve: 2025.10.13, 09:53

Többnyire emelkedtek a főbb európai tőzsdeindexek hétfőn a börzenyitás előtti elektronikus kereskedésben, mivel a befektetők főként a közel-keleti és francia fejleményekre összpontosítanak. A BUX csekély mértékben gyengült közvetlenül a nyitás után.

Megússza a nagy pofont a BUX? / Fotó: Vémi Zoltán

A palesztin Hamász a hírek szerint az Izraellel létrejött megállapodás keretében szabadon engedte, illetve átadta a Vöröskeresztnek az első hét izraeli túszt. Franciaországban pedig Sébastien Lecornu miniszterelnök vasárnap este megalakította második kormányát.

A piacokat ugyanakkor momentán látszólag kevésbé aggasztja, hogy Donald Trump amerikai elnök további 100 százalékos vámot kíván kivetni a kínai árukra, miután péntek este, a pesti tőzsde zárása után nagyot estek az európai részvényindexek az új tarifák hírére. A hétvégén már maga Trump is enyhébb hangot ütött meg közösségi oldalán elhelyezett legújabb posztjában.

A DAX 0,46 százalékkal, a francia CAC 40 0,32 százalékkal, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,41 százalékkal erősödött kora reggel. A londoni FTSE 100 viszont stagnált.

A BUX, amely tehát eddig megúszta a pénteki lefordulást, 101 739 ponton, azaz mintegy negyedszázalékkal pénteki záróértéke alatt kezdte a hetet a becsengetést követően. Kora reggel több kedvező hír is befutott a magyar gazdasággal kapcsolatban.

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom árfolyama nőtt, méghozzá 0,2 százalékkal, 1804 forintra.

A Richter 0,8 százalékkal, 10 520 forintra, a Mol 0,1 százalékkal, 2768 forintra, az OTP szintén 0,1 százalékkal, 29 520 forintra gyengült.

Az euró-dollár keresztárfolyam sem mozdul, reggel 9 körül 1,162-nél áll a kurzus.

A forint új erőre kapott, az euró 391,5, a dollár 337 forint körül ingadozik a bankközi devizapiacon.

