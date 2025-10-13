Két éven belül kézhez kaphatják a vevők az első repülő autókat: évi tízezer darab készülhet belőlük, és 500 kilométeres hatótávval érkeznek – az árcédula is publikus

Úgy tűnik, hogy a Perzsa-öböl szupergazdagai számára válik először valósággá a sci-fi filmek világa. A kínai, kantoni székhelyű Aridge, „repülő autókat” gyártó cég Dubajban tartott bemutatót vasárnap. Úgy látszik, hogy a nemrég Xpeng Aerohtról átkeresztelt vállalat a Perzsa-öböl legtehetősebb lakóiban látja a piacot az általuk gyártott futurisztikus termékek számára. A bemutatott repülő autó egy letisztult kinézetű, nagy méretű elektromos hordozóautóból (mothership) és az annak rakteréből felszálló, helikopterhez hasonlóan függőleges fel- és leszállásra képes elektromos repülő egységből áll.
A Közel-Kelet a cég számára egyszerre jelent stratégiai jelentőségű piacot és megbecsült partnert. Az egyre növekvő szerepével a globális innovációban és a jövőbe tekintő szabályozásaival a régió ideális indítóállásnak tartják a globalizációs folyamatban.
A cég közlése szerint a járműre már 600 előrendelés érkezett, többek között az Egyesült Arab Emírségekben működő Ali & Sons Grouptól és a katari Almana Grouptól – írja a Bloomberg.
A botkormánnyal és automata repülési móddal is ellátott repülő autó ára a kínai piacon 270 ezer dollár (kb. 91 millió forint) alatt lesz, az emírségekbeli árat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A mostani, Dubaj feletti bemutató azután valósulhatott meg, hogy a cég szeptemberben különleges repülési engedélyt kapott az Egyesült Arab Emírségek polgári légi közlekedési hatóságától. Az Aridge közölte, hogy egy évi 10 ezer darabos kapacitású kínai üzemben már megkezdték a tömeggyártást.
Az első vásárlók 2027-ben kaphatják kézhez a 500 kilométeres hatótávolsággal rendelkező és 360 kilométer per óra végsebességre képes járműveket.
