Váratlan orosz beismerés: rejtélyes körülmények között lezuhant a MiG 31-es vadászgépük – a pilóták az utolsó pillanatban katapultáltak

Váratlan incidens történt csütörtök Oroszországban, egy tervezett gyakorló repülés közben lezuhant egy orosz MiG-31-es vadászgép az oroszországi Lipetsk régióban – derül ki az orosz védelmi minisztérium közleményéből.

Gyakorlatozás után, hazai földön zuhant le az orosz MiG-31-es vadászgép / Fotó: Sefa Karacan / AFP

Az Anadolu Agency török hírügynökség cikke szerint csütörtökön, moszkvai idő szerint körülbelül 19:20-kor a MiG-31-es repülőgép egy tervezett gyakorló repülés után zuhant le, eddig ismeretlen okokból. A legénység katapultált, a pilóták életét nem fenyegette veszély. A tárca hozzátette, hogy a repülőgép egy lakatlan területen zuhant le, és a baleset idején nem szállított lőszert.

A MiG-31, egy nagy hatótávolságú szuperszonikus elfogó repülőgép, az 1980-as évek óta áll szolgálatban az orosz légierőnél, és gyakran használják őrjáratozási és kiképzési feladatokra.

A baleset körülményeit a minisztérium jelenleg vizsgálja – írta a Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen döbbenetes lépést tett: megfenyegette Putyint a NATO nevében – lelövik az orosz vadászgépeket, jön Moszkva válasza

Az Európai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy nem zárja ki az orosz repülőgépek lelövését, amelyek felelőtlenül berepülnek európai államok légterébe. Ursula Von der Leyen véleményét azután kérték ki, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy szerinte a NATO-nak le kellene lőnie a légterét megsértő orosz repülőgépeket.

Trump optimizmussal nyilatkozott Ukrajna háborús esélyeiről, mondván, hogy Ukrajna képes visszavágni és visszahódítani az Oroszország által elfoglalt területeket. Az elnök hozzátette, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszahódítani Ukrajna egész területét eredeti formájában.