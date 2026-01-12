Gigantikus védelmi költségvetést tervez Trump, a felével többet költenének fegyverekre, száguldanak a hadiipari részvények

Két, Venezuelához köthető olajszállító tartályhajó atlanti-óceáni lefoglalása egy időben történt azzal a bejelentéssel, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten találkozik Dánia vezetőivel Grönland ügyében. A geopolitikai kockázatok tartósnak ígérkeznek, ráadásul az amerikai elnök bejelentette, hogy 50 százalékkal növelné a védelmi büdzsét – száguldanak a hadiipari részvények.

Hangsebesség fölé gyorsul a Lockheed Martin által gyártott F–35-ös vadászgép – száguldanak a hadiipari részvények is / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Eurostoxx repülőgép- és védelmi ipari részvényindex új rekordot ért el a héten, szinte folyamatosan, napról napra erősödve. Az index idén eddig mintegy 13 százalékkal erősödött, Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta pedig több mint 260 százalékkal száguldott.

A befektetők kezdenek ráébredni, hogy a geopolitikai kockázatok nem fognak eltűnni

– mondta a Reutersnek Peter McLean, a Stonehage Fleming Investment Management közgazdásza. „Bár nem valószínű, hogy katonai fellépést látunk Grönlandon, egyértelmű a késztetés arra, hogy Európában növeljék a védelmi kiadásokat” – tette hozzá.

Száguldanak a hadiipari részvények a tengerentúlon is

Különösen jó napjuk lehet a fegyvergyárak részvényeinek a tengerentúlon is, miután

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy 2027-re 1,5 ezermilliárd dolláros védelmi költségvetést akar

– írja a CNBC.

„A szenátorokkal, képviselőkkel, miniszterekkel és más politikai szereplőkkel folytatott hosszú és nehéz tárgyalásokat követően arra a megállapításra jutottam, hogy országunk érdekében – különösen ezekben a rendkívül zaklatott és veszélyes időkben – a 2027-es katonai költségvetésünk nem ezermilliárd dollár kell hogy legyen, hanem 1,5 ezermilliárd ” – írta Trump szerda késő este a Truth Social közösségi oldalon.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felépítsük azt az „álomhadsereget”, amelyre már régóta vágyunk, és ami még fontosabb: biztonságban és védettségben tart minket, bármilyen ellenféllel szemben

– posztolta az elnök.

A Trump elnök által bejelentett gigantikus védelmi kiadásnövelés meglepte az elemzőket. A Capwolf nevű elemzőcég például részt vett egy, az elnöki bejelentése előtt tartott hadiipari konferencián, amelyen a felszólalók szinte egyhangúlag

arra számítottak, hogy a 2027-es pénzügyi évben enyhe növekedés várható a 2026-os évhez képest.

Ami viszont egyértelmű: a fejlett fegyverrendszerek iránti globális kereslet továbbra is erős. Európa-szerte és azon túl is egyre több ország növeli a megrendeléseit, ami a vállalatokat gyártási kapacitásaik határáig feszíti. Így könnyen gyártási szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki. Az üzemek nehezen tudnak lépést tartani a kereslettel, és itt lépnek színre az innovatív vállalatok a saját megoldásaikkal. A befektetők számára ez azt jelenti, hogy érdemes figyelni azokra a cégekre, amelyek hatékonyan tudnak növekedni anélkül, hogy az a minőség rovására menne.