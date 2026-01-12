Bejelentette a Ryanair legendás vezérigazgatója, mikor távozik a fapados légitársaság éléről: ez lesz az utódja legnehezebb feladata

A Ryanair-modell: vágni, vágni, vágni

Ez a „vágni, majd újra vágni” megközelítés működött a Ryanairnél. A cég sok figyelemfelkeltő akciója –

például a 2009-es javaslat, hogy fizetőssé tegyék a fedélzeti WC használatát

– inkább a hatékonyságról szólt, mintsem a pénzbehajtásról.

A hírhedt, végül a légügyi szabályozás miatt elkaszált WC-ötlet mögötti logika az volt, hogy az utasokat arra ösztönözzék: felszállás előtt használják a mosdót, így csökkentve a repülőgép súlyát és a Ryanair számára létfontosságú üzemanyagköltséget. Továbbá a mosdók helyére is lehetett volna üléseket tenni, javítva ezzel a járatok hatékonyságát.

Ha meg tudnék szabadulni mindenki poggyászától, sokkal jobb légitársaságom lenne

– mondta O’Leary. A díjak bevezetése után a feladott poggyászt használó utasok aránya 80 százalékról 20 százalékra esett vissza, ami felgyorsította a kirakodást, és lehetővé tette, hogy a gépek 25 percen belül újrainduljanak. O’Leary magát „a dekarbonizáció megszállottjának” nevezte, de csak a költségcsökkentés miatt:

A bennem élő könyvelő miatt csinálom, nem azért, mert valami szandálos környezetvédő lennék.

A hatékonyság iránti fókusz áll az automata poggyászfeladó kioszkok használata mögött is. „A legjobb bennük az, hogy nem lehet velük vitatkozni” – mondta.

Nem tudod azt mondani egy kioszknak, hogy reggel a konyhában még könnyebb volt a bőröndöd. Fizetned kell.

A légitársaság nem gyűlöli az utasait – hangsúlyozta –, vagy legalábbis nem mindig.

Ha nem tartod be a szabályainkat, akkor gyűlölünk és megkínzunk. Ha betartod őket, akkor szeretünk.

O’Leary és Trump: 50 perc a semmiről?

A hagyományos udvariassági formulák elutasítása egészen Donald Trumpig is elért, aki O’Leary szerint 2016-ban személyesen hívta fel. „A Ryanair… nagyszerű légitársaság… bla-bla-bla” – idézte fel O’Leary, miközben úgy tett, mintha kinyújtott karral tartaná a telefont. „Ötven perccel később még mindig beszélt, és az volt a lényeg, hogy több járatot akart Prestwickbe és Shannonbe, hogy az emberek az ő golfpályáira repülhessenek. Felajánlotta, hogy megszállhatok a szállodájában” – tette hozzá. „Elment?” – kérdezték tőle. „A francba, dehogy is, nem az én világom” – válaszolta röviden.

A káromkodás mindig is O’Leary kommunikációs stílusának része volt,

és különösen felerősödik kényes témáknál, például a 2028-as szerződésével járó jövedelme kapcsán. „Alá fogom írni a szerződést, ha a ki@szott fizetésemről meg tudunk egyezni. De nem tűröm az ESG-s baromságokat a ki@szott vezérigazgatói fizetésről. Húzzanak el a francba.”