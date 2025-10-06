Egyre inkább kezd összeállni a Tisza Párt eddig alaposan eldugott választási programja. Pár héttel az elhíresült etyeki beszéd után, a múlt héten egy újabb videó került elő, ami lerántja a leplet a párt valódi terveiről. A Sárospatakon, február elsején a készült felvételen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke arról beszélt, kormányra kerülésük esetén a párt iskola- és kórházbezárásokra készülhet, sőt, az agrártámogatások megvágását és egy nyugdíjreformot is kilátásba helyezett. Akárcsak a 2010-ben megbukott Gyurcsány-Bajnai kormányok.

Lehullt a lepel a Tiszáról: szinte mindenben a Gyurcsány-kormányt másolná – árad a múlt / Fotó: AFP/MTI

Tisza Párt: iskola-és kórházbezárások, pont ahogy Gyurcsány-kormány alatt

Tisza Párt valódi arcát mutatja, hogy nem a nyilvánosság előtt ismertetik meg a közvéleménnyel a terveiket, hanem belsős fórumukon, amelyekről aztán kiszivárognak néha felvételek. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki szokásos rádióinterjújában erre reagált, amikor a Tiszát egy sunyi pártnak nevezte.

Nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban

– fogalmazott Sárospatakon Tarr Zoltán, majd hosszan azon lamentált, hogy el kell gondolkodni azon is, hogy szükség van-e iskolák fenntartásra a kistelepüléseken.

A recept azonban nem véletlenül tűnik ismerősnek: a Tisza a 2010 előtti Gyurcsány- és Bajnai-kormányok régi elképzelését elevenítené fel, ahol a „racionalizálás” és a "struktúraátalakítás" hangzatos jelszavai valójában megszorításokat takartak.

A szocialista-liberális kormány 2002 és 2010 között sorra hozta meg a vidéket ellehetetlenítő döntéseket. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2001/2002 tanév és 2009/2010-es tanév között eltelt időszak alatt 509 általános iskola szűnt meg Magyarországon, emiatt sok helyen a gyerekeket napi többórás buszoztatással vitték át központibb helyen lévő iskolákba. Az egészségügy sem úszta meg, a hivatalos adatok szerint 8 év alatt mintegy 20 ezer kórházi ágy szűnt meg, a legtöbb 2007-ben az egészségügyi reform idején.

Adóemelés is a Tisza tervei között szerepel

Tarr Zoltánnak azonban nem ez az első elszólása. Az etyeki beszédében azt mondta, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet, miközben a párt adóterveinek kidolgozásáért felelős Dalnok Áron megszavaztatja a jelenlévőket a progresszív adórendszerről. Hogy pontosan mire is gondolt a Tisza alelnöke, az csak később derült ki. Az Index augusztus végén írta meg, hogy többkulcsos adórendszert vezetne be a párt gazdasági kabinetje, aminek jegyében a 15 százalékos kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 és 33 százalékos elvonás sújtaná a magasabb keresetűeket. Tehát a munkavállalók mintegy kétharmadának csökkenne a nettó fizetése.

Bár a párt tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy a cikk megjelenését követően három napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Magyar Péter bedobja a 9 százalékos szja-kulcs ötletét a minimálbér esetében.

Hogy mennyire komolyak a párt tervei, erősíti a tény, hogy a Tisza táján feltűnő baloldal közgazdászok évek óta a jelenlegi egykulcsos adórendszer megszüntetését javasolják:

Bod Péter Ákos, Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, akinek sajtóhírek szerint a kezei között is átment az adóterv, 2022-ben még Márki-Zay Péter csapatában felelt a később csúfosan megbukott ellenzéki miniszterelnök-jelölt gazdasági programjáért, a HVG-nek azt nyilatkozta, hogy "teljes egyetértés van az adórendszer megváltoztatásáról",

Petsching Mária Zita hónapok óta járja az országot férjével, Kéri Lászlóval, és rendszeresen kritizálja a többgyermekes anyák szja-mentességét. Ő annál a Pénzügykutatónál áll alkalmazásban 1988 óta, amely Gyurcsány kormánnyal állt szerződéses kapcsolatban, 2006 és 2010 között több százmilliós megrendelést teljesített.

Mindez azért lényeges, mert Magyar Péter a Partizánnak adott év eleji interjújában azt állította, nem ő fog dönteni az adórendszer ügyében, hanem a szakértők. Márpedig a szakértők jól láthatóan a régi baloldali gazdaságpolitikai receptet követik.