Lehullt a lepel a Tiszáról: szinte mindenben a Gyurcsány-kormányt másolná – árad a múlt

Egyre inkább kezd összeállni a Tisza Párt eddig alaposan eldugott választási programja. Pár héttel az elhíresült etyeki beszéd után, a múlt héten egy újabb videó került elő, ami lerántja a leplet a párt valódi terveiről. A Sárospatakon, február elsején a készült felvételen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke arról beszélt, kormányra kerülésük esetén a párt iskola- és kórházbezárásokra készülhet, sőt, az agrártámogatások megvágását és egy nyugdíjreformot is kilátásba helyezett. Akárcsak a 2010-ben megbukott Gyurcsány-Bajnai kormányok.
Tisza Párt valódi arcát mutatja, hogy nem a nyilvánosság előtt ismertetik meg a közvéleménnyel a terveiket, hanem belsős fórumukon, amelyekről aztán kiszivárognak néha felvételek. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki szokásos rádióinterjújában erre reagált, amikor a Tiszát egy sunyi pártnak nevezte.
Nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban
– fogalmazott Sárospatakon Tarr Zoltán, majd hosszan azon lamentált, hogy el kell gondolkodni azon is, hogy szükség van-e iskolák fenntartásra a kistelepüléseken.
A recept azonban nem véletlenül tűnik ismerősnek: a Tisza a 2010 előtti Gyurcsány- és Bajnai-kormányok régi elképzelését elevenítené fel, ahol a „racionalizálás” és a "struktúraátalakítás" hangzatos jelszavai valójában megszorításokat takartak.
A szocialista-liberális kormány 2002 és 2010 között sorra hozta meg a vidéket ellehetetlenítő döntéseket. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2001/2002 tanév és 2009/2010-es tanév között eltelt időszak alatt 509 általános iskola szűnt meg Magyarországon, emiatt sok helyen a gyerekeket napi többórás buszoztatással vitték át központibb helyen lévő iskolákba. Az egészségügy sem úszta meg, a hivatalos adatok szerint 8 év alatt mintegy 20 ezer kórházi ágy szűnt meg, a legtöbb 2007-ben az egészségügyi reform idején.
Tarr Zoltánnak azonban nem ez az első elszólása. Az etyeki beszédében azt mondta, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet, miközben a párt adóterveinek kidolgozásáért felelős Dalnok Áron megszavaztatja a jelenlévőket a progresszív adórendszerről. Hogy pontosan mire is gondolt a Tisza alelnöke, az csak később derült ki. Az Index augusztus végén írta meg, hogy többkulcsos adórendszert vezetne be a párt gazdasági kabinetje, aminek jegyében a 15 százalékos kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 és 33 százalékos elvonás sújtaná a magasabb keresetűeket. Tehát a munkavállalók mintegy kétharmadának csökkenne a nettó fizetése.
Bár a párt tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy a cikk megjelenését követően három napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Magyar Péter bedobja a 9 százalékos szja-kulcs ötletét a minimálbér esetében.
Hogy mennyire komolyak a párt tervei, erősíti a tény, hogy a Tisza táján feltűnő baloldal közgazdászok évek óta a jelenlegi egykulcsos adórendszer megszüntetését javasolják:
Mindez azért lényeges, mert Magyar Péter a Partizánnak adott év eleji interjújában azt állította, nem ő fog dönteni az adórendszer ügyében, hanem a szakértők. Márpedig a szakértők jól láthatóan a régi baloldali gazdaságpolitikai receptet követik.
Tarr Zoltán eszmefuttatásának legbotrányosabb pontja, ami egyértelműen a 2010 előtti időket idézi, a magyar gazdák lesajnálása. A politikus szerint a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van, ezért a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. „Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ezt nem tudjuk olyan jól csinálni.”
Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni
– mondja Tarr, aki ezt követően azonban egészen hajmeresztő kijelentést tesz: szerinte ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda, és kezdhet el termelni ezeket az igénytelenebb, búza, kukorica termesztésébe. Az alelnök szavai arra utalnak, hogy a Tisza kormányra kerülés esetén a birtokkoncentrációt és a család gazdaságok ellehetetlenítését hajtaná végre, amivel több tízezer magyar család megélhetése kerülhetne veszélybe. Pont úgy, ahogy a 2010 előtt történt.
