Mennyibe kerülnek a lakosság által kedvelt hőszivattyúk? - pontos a kép!

A lakosság által is használt levegő-víz rendszerű hőszivattyúk aktuális hazai árai között igazít el a Hőszivattyú Portál piacfelmérése. Az adatok segítik a telepítésre készülőket eligazodni a hőszivattyúpiacon.
VG
2025.10.06., 18:42
Fotó: shutterstock

A háztartások, lakóközösségek és vállalkozások szintján az energiabiztonság fontos eszköze az önálló energiatermelés. Magyaroszágon e téren a napelemeken van a hangsúly, de terjed a föld hőjének hasznosítása is. A Világgazdaság most friss hőszivattyúárakat közöl a Hőszivattyú Portáltól kapott információ alapján. A piacfelmérés a lakossági igényekre összpontosított.

hőszivattyú
Önálló energiatermelés hőszivattyúval, kisebb rezsi/Fotó: NewJadsada / shutterstock

A portál ugyanis átfogó piaci felmérést készített a fűtési szezon kezdete előtt, ennek során több mint száz különböző levegő-víz hőszivattyú 2025. őszi árát vizsgálta meg. Kutatásával átláthatóbbá kívánta tenni a hőszivattyús rendszerek árát azoknak, akik éppen most terveznek otthonukba korszerű fűtést. A felmérésbe

  • 13 hazai kereskedő kínálata került be,
  • ez összesen 18 márka
  • több mint 100 termékét takarja.

Szinte az összes olyan márka bekerült a listába, amely ma népszerű a magyar vásárlók körében, a több mint 100 különböző készülék ára pedig elegendő merítés ahhoz, hogy megbízható képet kapjunk a hazai tendenciákról - hangsúlyozza a közlemény.

Egy típus mind felett

A vizsgálat kizárólag levegő-víz típusú hőszivattyúkra terjedt ki, mivel ezek a legelterjedtebb berendezések Magyarországon. Tehát a levegő-levegő, valamint a geotermikus hőszivattyúk árát nem tartalmazza az elemzés. 

A levegő-víz hőszivattyúkat elsősorban családi házak fűtésére és melegvíz-ellátására használják.

 A felmérés tartalmazza a monoblokkos és a split rendszerű készülékek árait.

Mennyibe kerül egy hőszivattyú 2025 szeptemberében?

A Hőszivattyú Portál adatbázisa szerint 2025. szeptember végén egy levegő-víz hőszivattyú átlagos ára bruttó 2 280 000 forint. A vizsgált készülékek közül a legalacsonyabb árfekvésű egy 6 kilowattos, monoblokk készülék volt, amely 1,4 millió forintba kerül, a legdrágább pedig egy népszerű márka 16 kilowattos split terméke, amelyet most több mint 5,3 millió forintért lehet megvásárolni.

A felsoroltak kizárólag a készülék árát tartalmazzák, tehát nem foglalják magukban

  • sem a kiegészítő, opcionális elemeket (pl. HMV-tartály),
  • sem a telepítés,
  • sem a beüzemelés költségeit.

Egy teljes rendszer költsége a helyszíni adottságok, és a felhasználói igények alapján alakulnak ki, ezért minden esetben ajánlott részletes árajánlatot kérni szakemberektől.

Az árak enyhén csökkentek a tavaszi szinthez képest

A portál árfigyelése szerint 2025 áprilisa és szeptembere között az árak átlagosan 1,9 százalékkal estek. Ezen belül

  • az árak döntő többsége változatlan maradt,
  • a vizsgált készülékek 22 százaléka olcsóbb lett,
  • és csupán 4 százalékuk került többe, mint tavasszal.

Elsősorban az ismertebb márkájú modellek ára esett, volt példa 10-15 százalékos csökkenésre is. A változások okait a portál nem vizsgálta, azok hátterében a piaci verseny, a gyártói akciók és a készletfrissítések is állhatnak.

Miért érdemes a hőszivattyús fűtést választani?

A levegő-víz hőszivattyúk nem véletlenül váltak népszerűvé az elmúlt években. Ezek a rendszerek környezetkímélő módon hasznosítják a kültéri levegő hőtartalmát, és ezzel jelentősen csökkenthetik a fűtési költségeket. Különösen igaz ez az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekre, például a padlófűtésre.

Kisebb lehet a fűtés rezsije

Ráadásul a hőszivattyúk elektromos árammal működnek, teljesen függetlenek a gázszolgáltatástól, lehetővé téve a napelemmel történő kombinálást. Így akár szinte teljesen fosszilisenergia-mentes, pénztárcabarát fűtési rendszer is kialakítható.

