A választásokon már feltörölte vele a padlót Orbán Viktor szövetségese, most még hergeli kicsit a NATO-t – Petr Pavel vérszemet kapott, nem bír magával

Petr Pavel cseh elnök figyelmeztetett, hogy a NATO-nak határozottan kell reagálnia az orosz repülőgépek vagy drónok betöréseire, mondván, Moszkva a visszafogottságot gyengeségnek, nem pedig erőnek tekinti.
Andor Attila
2025.11.12, 07:29
Frissítve: 2025.11.12, 08:18

„Oroszország csak az erőt tiszteli”: Csehország elnöke figyelmeztetett, hogy a NATO-tagállamoknak egyértelmű és megfelelő választ kell adniuk, valahányszor orosz repülőgépek vagy drónok megsértik a légterüket, mondván, Moszkva a visszafogottságot gyengeségnek értelmezi – írja a Kyiv Post.

Csehország: Petr Pavel cseh elnök kemény válaszra sürgeti a NATO-t / Fotó: AFP

A Ceské Novinynek adott interjúban Pavel – a NATO Katonai Bizottságának korábbi elnöke – azt mondta, hogy 

Oroszország teszteli a szövetség légvédelmét, vizsgálva mind az egyes nemzetek képességeit, mind a NATO integrált légvédelmi hálózatának koordinációját.

„Az oroszok tesztelik, hogyan működnek az egyes országok légvédelmi rendszerei, és hogyan reagál az integrált NATO-rendszer. Látni akarják, mennyire elszántak vagyunk a saját magunk védelmében” – mondta Pavel. Megismételte, hogy Oroszország csak az erőt és az elszántságot tiszteli, az óvatosságot vagy a habozást nem.

Orosz szempontból a gyengeség nem érdemel mást, mint hogy a padlót töröljék vele

 – tette hozzá.

NATO-beli pályafutására visszaemlékezve Pavel megemlítette Oroszország Törökország feletti ismételt légtérsértéseit, amelyek egy 2015-ös incidensben csúcsosodtak ki, amikor a török ​​erők számos figyelmeztetés után lelőttek egy orosz vadászrepülőgépet.

„Körülbelül a tizedik szabálysértés – egy kétségtelenül szándékos provokáció – után a törökök elvesztették a türelmüket, és lelőtték az egyik orosz repülőgépet – mondta Pavel. – És akkor abbamaradt.”

November 9-én, vasárnap három azonosítatlan drónt észleltek a belgiumi Doel atomerőmű felett. Az incidens Antwerpen városa közelében történt, ahol a Doel üzem található. Az Engie, a létesítményt üzemeltető vállalat szóvivője vasárnap késő este megerősítette a megfigyeléseket.

Az incidensnek nem volt hatása az erőmű működésére, és a hatóságokat értesítették – mondta az Engie képviselője. Frederik Vansina, a belga hadsereg vezérkari főnöke hétfőn bejelentette, hogy a múlt héten három egymást követő éjszaka történt légtérsértés miatt utasította a belga hadsereget, hogy lőjenek le minden azonosítatlan drónt, amely a katonai bázisok felett repül.

A gazdaságról szólt a cseh választás 

A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Andrej Babis volt kormányfő pártja a cseh választás toronymagas esélyese – meg is nyerte a voksolást. Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígért a választóknak.

Babis arra építette a kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Az ANO a csehek elégedetlenségét kihasználva már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott, és Babis most is erre alapozott, maga mögé állította a szavazókat abban az országban, ahol a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt leginkább zuhant a reáljövedelem, és lassú a talpra állás.

A választók ezt nem felejtik el, és nem bocsátják meg Petr Fiala kormányának, amely elsősorban a költségvetési deficit csökkentésére összpontosított. Ráadásul hozzá is szoktak a változáshoz: Csehországban 1996 óta nem nyert kormányon lévő koalíció – ma már tudjuk, hogy a csehek most is a változásra szavaztak, nyert Andrej Babis pártja.
 

