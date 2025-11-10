Deviza
Belgium
drón
repülőtér
atomerőmű

Tömegesen repkedtek drónok a belga légtérben: egy atomerőmű, és repülőtér felett is áthúztak

Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel a belgiumi Doel atomerőmű felett – jelentette be az erőművet üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató.
Andor Attila
2025.11.10, 12:39
Frissítve: 2025.11.10, 12:53

Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a légterében észlelt drónok elhárításában – írta a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap az internetes oldalán hétfőn.

Belgium
Tömegével repkedtek a drónok Belgium felett / Fotó: Anelo

A beszámoló szerint az észak-belgiumi Doel atomerőművének működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés.

Az Engie szóvivője, Hellen Smeets közölte, hogy a drónészlelések nincsenek hatással az üzem tevékenységére, majd megerősítette: az ügyben vizsgálat indult, „az érintett szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet”.

A hírportál közölte továbbá, hogy 

vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés

valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt.

Antwerpenben a rendőrség két, „kockázatot jelentő” drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret. A helyi rendőrség kötelékében két egység is foglalkozik az ismeretlen eredetű, gyanús légi járművek azonosításával, és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn.

Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyeknek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek

– tájékoztatott a rendőrségi szóvivő a napilap beszámolója szerint.

A napilap közölte azt is, hogy Németország után már Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.

Theo Francken belga védelmi miniszter tájékoztatása szerint a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot. A német légierő első erői csütörtökön érkeztek Belgiumba, hogy „felmérjék a helyzetet” és a belga fegyveres erőkkel közösen „koordinálják” a felderítést és a „drónok elleni védelmet”. A francia drónelhárító egység pénteken megérkezett Belgiumba. 

Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez. 

Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is – tájékoztatott a belga belügyi tárca vezetője.

Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A légikitötőben legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében.

Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat különböző belga katonai bázisok felett is.

