Ukrajnába küldte a pénzt, most belebukhat a cseh kormány – így mentené meg a gazdaságot Andrej Babis

Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígér a választóknak Andrej Babis volt miniszterelnök, akinek pártja, az ANO lesz az előrejelzések szerint a legnagyobb parlamenti erő a kétnapos cseh választás után. Babis arra építette a kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába.
Csehországban pénteken és szombaton tartják a választást, amelyen az ANO a felmérések szerint a szavazatok 30 százalékára számíthat. Ez ugyan elég ahhoz, hogy a legnagyobb erő legyen, de a parlamenti többség megszerzéséhez nem.
Az ANO a csehek elégedetlenségét kihasználva már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott, és Babis most is erre alapoz, hogy maga mögé állítsa a szavazókat abban az országban, ahol
a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt leginkább zuhant a reáljövedelem,
és lassú a talpra állás.
A választók ezt nem felejtik el és nem bocsátják meg Petr Fiala kormányának, amely elsősorban a költségvetési deficit csökkentésére összpontosított. Ráadásul hozzá is szoktak a változáshoz: Csehországban 1996 óta nem nyert kormányon lévő koalíció, emlékeztetett a Reuters.
A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás lesz négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után.
A helyzet iróniája, hogy a Fiala vezette koalíció a jelek szerint akkor bukik meg, amikor végre jó gazdasági hírekkel szolgálhat: leszorította a költségvetési deficitet a GDP 2 százaléka alá, az infláció a 2022–2023-as két számjegyűről 2,5 százalékra lassult, ami a legalacsonyabb Közép-Európában, és a bruttó átlagbér a második negyedévben 49 402 koronára, a tavalyihoz képest 7,8 százalékkal nőtt. (Egy cseh korona 16 forint.)
A munkanélküliség 4,5 százalék, a legalacsonyabb az EU-ban.
Az eredmény azonban sok választó számára túl kevés és túl későn jött.
Az idősek még mindig dühösek a nyugdíjemelési plafon miatt, a háztartások nem érzik a pénzügyi helyzetük javulását, és a kormány sem tudta elég jól kommunikálni a sikereket.
Így vevők Babis ígéreteire, hogy csökkenti
bár kritikusai szerint ezzel lyukat vág a költségvetésbe.
Ukrajna és a Kijevnek nyújtott cseh támogatás is fontos szerepet játszott a kampányban. Bár Fiala kormánya a többi uniós tagállamnál kevesebb anyagi segítséget adott Kijevnek, az elsők között ajánlott fel katonai felszereléseket, többek között tankokat az orosz támadás után. Emellett létrehozták a „cseh kezdeményezést”, amely kereskedőket és védelmi tisztviselőket tömörített, hogy nyugati országok finanszírozásával több millió tüzérségi lövedéket találjanak Kijev számára világszerte.
Babis a lövedékkezdeményezés leállítását ígérte.
„Nincs elég pénzünk a saját népünkre. A mi programunk célja a cseh állampolgárok életének javítása… Nem Ukrajnában vagyunk” – jelentette ki a szerda esti tévévitában Fialával.
„A kormány egyfolytában a háborúról beszél, magukról nagyon keveset” – mondta ugyanerről egy Brno közelében tartott nagygyűlésen a Bloomberg tudósítása szerint. „A dolgot csak egy ember oldhatja meg, és az Trump” – folytatta, hozzátéve: „Európa olyan gyenge, hogy még békét teremteni is képtelen.”
A koalíció vádjai ellenére Babis nem hajlandó semmilyen lépést tenni az Európai Unióból vagy a NATO-ból való kilépés felé, beleértve a népszavazást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.