Deviza
EUR/HUF388.8 -0.12% USD/HUF331.35 -0.17% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.4 0% RON/HUF76.35 -0.2% CZK/HUF16.02 -0.06% EUR/HUF388.8 -0.12% USD/HUF331.35 -0.17% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.4 0% RON/HUF76.35 -0.2% CZK/HUF16.02 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,347.07 +0.7% MTELEKOM1,828 +0.44% MOL2,772 -0.07% OTP29,080 +1.03% RICHTER10,160 +1.08% OPUS562 +0.36% ANY7,420 -0.27% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,920 -0.61% BUMIX9,390.68 -0.23% CETOP3,499 +0.43% CETOP NTR2,198.25 +0.49% BUX100,347.07 +0.7% MTELEKOM1,828 +0.44% MOL2,772 -0.07% OTP29,080 +1.03% RICHTER10,160 +1.08% OPUS562 +0.36% ANY7,420 -0.27% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,920 -0.61% BUMIX9,390.68 -0.23% CETOP3,499 +0.43% CETOP NTR2,198.25 +0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parlamenti választás
Csehország
Ukrajna
Andrej Babis

Ukrajnába küldte a pénzt, most belebukhat a cseh kormány – így mentené meg a gazdaságot Andrej Babis

A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás lesz négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Andrej Babis volt kormányfő pártja a cseh választás toronymagas esélyese.
M. Cs.
2025.10.03, 12:37
Frissítve: 2025.10.03, 13:10

Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígér a választóknak Andrej Babis volt miniszterelnök, akinek pártja, az ANO lesz az előrejelzések szerint a legnagyobb parlamenti erő a kétnapos cseh választás után. Babis arra építette a kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába.

Cseh választás
A cseh választás népszavazás lesz a gazdaságról. Petr Fiala (középen) nem kommunikálta elég jól a kormány eredményeit / Fotó: Michael Heitmann / REUTERS

Csehországban pénteken és szombaton tartják a választást, amelyen az ANO a felmérések szerint a szavazatok 30 százalékára számíthat. Ez ugyan elég ahhoz, hogy a legnagyobb erő legyen, de a parlamenti többség megszerzéséhez nem.

Az ANO a csehek elégedetlenségét kihasználva már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott, és Babis most is erre alapoz, hogy maga mögé állítsa a szavazókat abban az országban, ahol 

a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt leginkább zuhant a reáljövedelem,

és lassú a talpra állás.

A választók ezt nem felejtik el és nem bocsátják meg Petr Fiala kormányának, amely elsősorban a költségvetési deficit csökkentésére összpontosított. Ráadásul hozzá is szoktak a változáshoz: Csehországban 1996 óta nem nyert kormányon lévő koalíció, emlékeztetett a Reuters.

A gazdaságról szóló népszavazás a cseh választás

A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás lesz négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után.

Posters of ANO 2011 (Action of Dissatisfied Citizens) and Freedom and Direct Democracy (SPD), in Prague
Az Andrej Babis vezette ANO nyer az előrejelzések szerint / Fotó: Eva Korinkova / REUTERS

A helyzet iróniája, hogy a Fiala vezette koalíció a jelek szerint akkor bukik meg, amikor végre jó gazdasági hírekkel szolgálhat: leszorította a költségvetési deficitet a GDP 2 százaléka alá, az infláció a 2022–2023-as két számjegyűről 2,5 százalékra lassult, ami a legalacsonyabb Közép-Európában, és a bruttó átlagbér a második negyedévben 49 402 koronára, a tavalyihoz képest 7,8 százalékkal nőtt. (Egy cseh korona 16 forint.)

A munkanélküliség 4,5 százalék, a legalacsonyabb az EU-ban.

Az eredmény azonban sok választó számára túl kevés és túl későn jött.

Az idősek még mindig dühösek a nyugdíjemelési plafon miatt, a háztartások nem érzik a pénzügyi helyzetük javulását, és a kormány sem tudta elég jól kommunikálni a sikereket.

Így vevők Babis ígéreteire, hogy csökkenti 

  • az energiaárakat, 
  • a nyugdíjkorhatárt 
  • és az adókat, 

bár kritikusai szerint ezzel lyukat vág a költségvetésbe.

Ukrajna helyett a cseheknek menjen a pénz

Ukrajna és a Kijevnek nyújtott cseh támogatás is fontos szerepet játszott a kampányban. Bár Fiala kormánya a többi uniós tagállamnál kevesebb anyagi segítséget adott Kijevnek, az elsők között ajánlott fel katonai felszereléseket, többek között tankokat az orosz támadás után. Emellett létrehozták a „cseh kezdeményezést”, amely kereskedőket és védelmi tisztviselőket tömörített, hogy nyugati országok finanszírozásával több millió tüzérségi lövedéket találjanak Kijev számára világszerte.

Leader of Spolu coalition Fiala and leader of ANO party Babis attend a televised debate
Andrej Babis és Petr Fiala a szerdai tévévitán / Fotó: David W Cerny / REUTERS

Babis a lövedékkezdeményezés leállítását ígérte.

 „Nincs elég pénzünk a saját népünkre. A mi programunk célja a cseh állampolgárok életének javítása… Nem Ukrajnában vagyunk” – jelentette ki a szerda esti tévévitában Fialával.

„A kormány egyfolytában a háborúról beszél, magukról nagyon keveset” – mondta ugyanerről egy Brno közelében tartott nagygyűlésen a Bloomberg tudósítása szerint. „A dolgot csak egy ember oldhatja meg, és az Trump” – folytatta, hozzátéve: „Európa olyan gyenge, hogy még békét teremteni is képtelen.”

A koalíció vádjai ellenére Babis nem hajlandó semmilyen lépést tenni az Európai Unióból vagy a NATO-ból való kilépés felé, beleértve a népszavazást.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu