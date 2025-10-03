Ukrajnába küldte a pénzt, most belebukhat a cseh kormány – így mentené meg a gazdaságot Andrej Babis

Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígér a választóknak Andrej Babis volt miniszterelnök, akinek pártja, az ANO lesz az előrejelzések szerint a legnagyobb parlamenti erő a kétnapos cseh választás után. Babis arra építette a kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába.

A cseh választás népszavazás lesz a gazdaságról. Petr Fiala (középen) nem kommunikálta elég jól a kormány eredményeit / Fotó: Michael Heitmann / REUTERS

Csehországban pénteken és szombaton tartják a választást, amelyen az ANO a felmérések szerint a szavazatok 30 százalékára számíthat. Ez ugyan elég ahhoz, hogy a legnagyobb erő legyen, de a parlamenti többség megszerzéséhez nem.

Az ANO a csehek elégedetlenségét kihasználva már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott, és Babis most is erre alapoz, hogy maga mögé állítsa a szavazókat abban az országban, ahol

a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt leginkább zuhant a reáljövedelem,

és lassú a talpra állás.

A választók ezt nem felejtik el és nem bocsátják meg Petr Fiala kormányának, amely elsősorban a költségvetési deficit csökkentésére összpontosított. Ráadásul hozzá is szoktak a változáshoz: Csehországban 1996 óta nem nyert kormányon lévő koalíció, emlékeztetett a Reuters.

A gazdaságról szóló népszavazás a cseh választás

A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás lesz négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után.

Az Andrej Babis vezette ANO nyer az előrejelzések szerint / Fotó: Eva Korinkova / REUTERS

A helyzet iróniája, hogy a Fiala vezette koalíció a jelek szerint akkor bukik meg, amikor végre jó gazdasági hírekkel szolgálhat: leszorította a költségvetési deficitet a GDP 2 százaléka alá, az infláció a 2022–2023-as két számjegyűről 2,5 százalékra lassult, ami a legalacsonyabb Közép-Európában, és a bruttó átlagbér a második negyedévben 49 402 koronára, a tavalyihoz képest 7,8 százalékkal nőtt. (Egy cseh korona 16 forint.)

A munkanélküliség 4,5 százalék, a legalacsonyabb az EU-ban.

Az eredmény azonban sok választó számára túl kevés és túl későn jött.

Az idősek még mindig dühösek a nyugdíjemelési plafon miatt, a háztartások nem érzik a pénzügyi helyzetük javulását, és a kormány sem tudta elég jól kommunikálni a sikereket.