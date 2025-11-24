Brüsszelben találtak egy bevételi forrást Ukrajnának – van, aki szerint katasztrófa
Az EU növelni akarja a bioüzemanyagok felhasználását a légi és a tengeri közlekedésben, hogy csökkentse a szállítás szennyezését. Ebben Ukrajna kulcsszerepet játszhat – írja az Euronews az Európai Bizottsági egyik dokumentumára hivatkozva.
A légi és a tengeri közlekedés a bizottság energia- és klímapolitikai céljainak gyenge pontjai. Ezek az ágazatok ugyanis nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól, és az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 8,4 százalékát adják uniós adatok szerint.
Bár az EU már jelentős beruházásokat indított a tiszta energia fejlesztésére, a teherszállításhoz szükséges fenntartható üzemanyagok továbbra sem állnak rendelkezésre kellő mennyiségben. Az Európai Bizottság jelentése ezért azt javasolja, hogy növeljék a növényekből és fákból előállított bioüzemanyagok alkalmazását az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében.
„A kereslet 2025-től várhatóan növekedni fog”, főként a ReFuelEU Aviation és a FuelEU Maritime szabályok miatt” – áll a dokumentumban, amely az EU megújuló üzemanyagok felhasználását ösztönző jogszabályaira utal.
Az EU a karbonlábnyomát csökkentené a bioüzemanyaggal, de a környezetvédők ezt bírálják
A környezetvédelmi szervezetek régóta bírálják a bioüzemanyagok használatát, szerintük ugyanis az nem fenntartható, veszélyeztetheti az élelmiszer-biztonságot és csökkentheti az erdők szénmegkötő képességét.
A környezetvédők aggodalmát támasztja alá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) friss jelentése, ami szerint
Európa természeti erőforrás-felhasználása meghaladja azt a kapacitást, amellyel az ökoszisztémák képesek lennének megújítani a zölderőforrásokat és elnyelni a szén-dioxidot.
2022-ben a felhasznált biomassza 29 százalékát energiatermelésre fordították Európában a bizottsági dokumentum szerint. Ez tíz év alatt 14 százalékos növekedést jelent.
A bioüzemanyagokat az alapanyaguk szerint kategorizálják, amiket „generációknak” hívnák.
- Az első generációs bioüzemanyagokat élelmiszernövényekből – például kukoricából vagy cukornádból – állítják elő.
- A második generációs bioüzemanyagok nem ehető növényi részekből és mezőgazdasági hulladékból származnak.
- A harmadik generációs bioüzemanyagokat pedig algákból készítik.
Az Európai Számvevőszék 2023-as jelentése szerint a fenntarthatósági problémák, a biomassza korlátozott elérhetősége és a magas költségek akadályozzák a bioüzemanyagok terjedését. A jelentés azt is megjegyzi, hogy
az EU bioüzemanyag-politikájából hiányzó hosszú távú perspektíva visszavetette a beruházásokat.
A készítők szerint ugyanakkor „az EU bioökonómiája a versenyképesség dinamikus motorja, és stratégiai jelentőségű”. A jelentésírók megállapították, hogy a bioökonómiai ágazat értéke 2023-ban akár 2700 milliárd euró is lehetett, ami az előző év 812 milliárdjának többszöröse.
Mivel az EU még messze van attól, hogy elegendő bioüzemanyagot tudjon előállítani, kapóra jön neki a keleti szomszéd, Ukrajna.
Ukrajna segíthetne az Európai Unió karbonkibocsátásának csökkentésében
Ukrajna 68,5 százaléka, azaz 41,3 millió hektár mezőgazdasági területe, amiből 32,7 millió szántó az Európai Parlament egy 2024-es kutatása szerint. Ukrajnát sokan Európa éléskamrájának is hívják, annyira kedvező ott az éghajlat, a föld minősége és kiterjedése az európai konyha ellátásához.
Mivel Ukrajna fontos az európai élelmezésben, az EU és Ukrajna nemrég mezőgazdasági kereskedelmi megállapodást írt alá. Ebben ugyan korlátozzák az európai gazdaságnak érzékeny termékek, például a gabona és az olajos magvak tömeges importját, de ha ezt feloldanák, Ukrajna kulcsszereplővé válhatna az ellátási láncban.