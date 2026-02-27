Kedden másfél év után először csökkentette a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az alapkamatot , amely szerda óta már „csak” 6,25 százalék. Amennyire nagy horderejű döntés született a Szabadság téren, hiszen egy kamatcsökkentésnek számtalan pozitív hatása van a költségvetésre, a hitelezési hajlandóságra vagy a gazdasági növekedésre nézve, olyannyira nem volt meglepetés. Az elmúlt hetekben ugyanis egyre inkább árazta a piac a kamatvágást, amit a forint mellett a beérkező makroadatok is megtámogattak.

Magyar gazdaság: Varga Mihály először nyúlt Nagy Márton hóna alá – de hogy lesz ebből GDP-növekedés? / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Az MNB-t körülvevő körüllengő optimizmus egyik oka az infláció. Januárban 2,1 százalékos volt az éves bázisú átlagos fogyasztói áremelkedés, ami nyolcéves mélypontnak felel meg, utoljára 2018 februárjában, még egy nagyon más gazdasági helyzeten volt ilyen alacsony szinten a pénzromlás üteme Magyarországon. Ami azonban még ennél is nagyobb jelentőségű, hogy a havi alapú fogyasztói árindex mindössze 0,3 százalék volt januárban.

Mivel a vállalatok ilyenkor hajtják végre az év eleji átárazásaikat, azok döntő hatást gyakorolnak az egész éves inflációs kilátásokra. A januári inflációs adat alapján tehát minden esély megvan arra, hogy az év második felében várható kilengések ellenére is valahol a jegybank 3 százalékos célja körül alakuljon a drágulás üteme 2026-ban.

A másik döntő ok, ami meghatározó volt az MNB mostani kamatdöntésében, a forint árfolyama. Tavaly óta több mint 7 százalékot erősödött az euróval és 20 százalékot a dollárral szemben, ami persze nem független a jegybank nagyon szigorú, de következetes politikájától. Tavaly az MNB végig fenntartotta a 6,5 százalékos alapkamatot, miközben a nagy és régiós jegybankok már kamatot vágtak.

Ráadásul az utóbbi hetek geopolitikai kockázatai, mint az iráni események vagy a Barátság kőolajvezeték elzárása közepette is stabilan tartotta magát az árfolyam, sőt, a tavaly decemberi kommunikációs fordulathoz képest még erősödni is tudott. Cikkünk írásakor 375,5 forintot adtak egy euróért a bankközi devizapiacon.

Ugyanakkor a nagy kérdés, hogy a monetáris lazítás mekkora segítség a magyar gazdaság számára, amelynek – ha a szigorúan a számok nyelvén nézzük – lenne hova fejlődnie.