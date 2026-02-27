Rendkívüli: Ursula von der Leyen bejelentést tett a Mercosurról, mostantól életbe lép – ettől féltek a magyar gazdák
Az Európai Unió ideiglenesen alkalmazni fogja a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodását – jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A lépés várhatóan erős ellenállást vált ki több uniós tagállamban és az egyezményt ellenző európai parlamenti képviselők körében – számolt be a Politico.
Az Európai Bizottság forró piszkavassal kavarja fel az indulatokat a Mercosurral kötött szabadkereskedelmi megállapodás körül
A 720 millió embert felölelő szabadkereskedelmi övezet létrehozását célzó megállapodás azért is vitatott, mert az Európai Parlament még nem hagyta jóvá hivatalosan. A képviselők januárban úgy döntöttek, hogy az egyezményt az Európai Unió Bírósága elé utalják felülvizsgálatra, ami akár két évre is befagyaszthatja a végleges ratifikációt.
Ezután az Európai Bizottság megkapta a tagállamok felhatalmazását arra, hogy az egyezményt ideiglenesen alkalmazza, amint a Mercosur-országok is lezárják saját jóváhagyási folyamataikat. Argentína és Uruguay csütörtökön ratifikálta a megállapodást.
Von der Leyen közölte:
az uniós tagállamokkal és a törvényhozókkal folytatott széles körű egyeztetést követően azért döntött az ideiglenes alkalmazás mellett, hogy stratégiai elsőként lépéselőnyt biztosítson egy szoros versennyel és rövid távú horizontokkal jellemezhető világban.
Az ideiglenes végrehajtás tovább erősítheti az ellenállást az Európai Parlamentben, feszültséget kelthet a megállapodással szemben szkeptikus – Franciaország és Lengyelország vezette – tagállamokkal, és
akár veszélybe sodorhatja az egyezmény későbbi, végső jóváhagyását is.
A bejelentést ugyanakkor üdvözölte Bernd Lange, az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke. „Kivételes helyzetben vagyunk, ahol az Európai Parlament csak az Európai Bíróság döntése után szavazhat. Eközben a nemzetközi kereskedelmi szabályokat folyamatosan megsértik mások” – írta az X-en a német szociáldemokrata politikus.
„Gratulálok @vonderleyen döntéséhez a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazásáról. Ez pozitív lendületet ad exportunknak, amely továbbra is hozzájárul Olaszország gazdasági növekedéséhez” – írta az X-en Antonio Tajani olasz külügyminiszter.
A bizottság több mint egy évtizede nem alkalmazott ideiglenesen kereskedelmi megállapodást úgy, hogy az Európai Parlament ne mondhatta volna el előzetesen a véleményét. Az egyezmény támogatói azonban úgy vélik, az EU-nak most kell lépnie, miközben az Egyesült Államok, Kína és immár az Egyesült Királyság is igyekszik erősíteni kapcsolatait a térséggel.
„Egyesek azt mondják, megfosztjuk az Európai Parlamentet a szavazástól. Nem mi utaltuk az ügyet az Európai Unió Bíróságához. Szavazhattak volna a megállapodásról. Önök döntöttek úgy, hogy a bíróság elé küldik, amit teljes mértékben tiszteletben tartok” – mondta a hét elején Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos.
Csapdában a Mercosur-egyezmény
Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője korábban azt mondta a Világgazdaságnak, hogy az Európai Parlament döntése a bírósági normakontrollról komplex helyzetet teremtett. Az eljárás ugyanis akár másfél-két évre is megakaszthatta volna a Mercosur-megállapodás hatályba lépését. Az eljárás megindítása az Európai Bizottság számára nem jár semmilyen kötelezettséggel, és megkezdheti az implementálását.
A szakértő akkor úgy vélekedett, hogy
ez erőteljesen aláásná az EU-s intézményi rendszer működését, és kérdéses, hogy milyen politikai reakciót váltana ki az Európai Parlamentből, amelynek célja évek óta a saját hatáskörének és érdekérvényesítésének növelése.
A parlament döntésének háttérbe szorítása így jelentős politikai feszültségeket szülhet, amelyek következményeivel a bizottságnak hosszú távon kell számolnia.
Az európai és a hazai mezőgazdaság védelme, az élelmiszer-biztonság biztosítása érdekében fontos, hogy a gazdák továbbra is fellépjenek érdekeik érvényesítéséért, mivel ez tartós politikai nyomást helyezhet az uniós intézményi rendszerre, amelynek így foglalkoznia kell a kérdéssel, szem előtt tartva az érintett európai szereplők érdekét, és nem áldozhatja azt fel a geopolitikai célok oltárán.