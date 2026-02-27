Rendkívüli: Ursula von der Leyen bejelentést tett a Mercosurról, mostantól életbe lép – ettől féltek a magyar gazdák

Az Európai Unió ideiglenesen alkalmazni fogja a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodását – jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A lépés várhatóan erős ellenállást vált ki több uniós tagállamban és az egyezményt ellenző európai parlamenti képviselők körében – számolt be a Politico.

Az Európai Unió ideiglenesen végrehajtja a Mercosur-országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodást / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Az Európai Bizottság forró piszkavassal kavarja fel az indulatokat a Mercosurral kötött szabadkereskedelmi megállapodás körül

A 720 millió embert felölelő szabadkereskedelmi övezet létrehozását célzó megállapodás azért is vitatott, mert az Európai Parlament még nem hagyta jóvá hivatalosan. A képviselők januárban úgy döntöttek, hogy az egyezményt az Európai Unió Bírósága elé utalják felülvizsgálatra, ami akár két évre is befagyaszthatja a végleges ratifikációt.

Ezután az Európai Bizottság megkapta a tagállamok felhatalmazását arra, hogy az egyezményt ideiglenesen alkalmazza, amint a Mercosur-országok is lezárják saját jóváhagyási folyamataikat. Argentína és Uruguay csütörtökön ratifikálta a megállapodást.

Von der Leyen közölte:

az uniós tagállamokkal és a törvényhozókkal folytatott széles körű egyeztetést követően azért döntött az ideiglenes alkalmazás mellett, hogy stratégiai elsőként lépéselőnyt biztosítson egy szoros versennyel és rövid távú horizontokkal jellemezhető világban.

Az ideiglenes végrehajtás tovább erősítheti az ellenállást az Európai Parlamentben, feszültséget kelthet a megállapodással szemben szkeptikus – Franciaország és Lengyelország vezette – tagállamokkal, és

akár veszélybe sodorhatja az egyezmény későbbi, végső jóváhagyását is.

A bejelentést ugyanakkor üdvözölte Bernd Lange, az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke. „Kivételes helyzetben vagyunk, ahol az Európai Parlament csak az Európai Bíróság döntése után szavazhat. Eközben a nemzetközi kereskedelmi szabályokat folyamatosan megsértik mások” – írta az X-en a német szociáldemokrata politikus.

„Gratulálok @vonderleyen döntéséhez a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazásáról. Ez pozitív lendületet ad exportunknak, amely továbbra is hozzájárul Olaszország gazdasági növekedéséhez” – írta az X-en Antonio Tajani olasz külügyminiszter.