Ferihegy elrejtette a szemek elől: kész van, teljesen átépítették a vidéki repteret Magyarországon – tömegével repülhetnek a Balatonra a külföldiek

Komplex, hárommilliárd forintos infrastrukturális fejlesztés valósult meg a Hévíz–Balaton Airport területén a rendszeres légi forgalom biztonságos és magas színvonalú kiszolgálására. A beruházás a térség turisztikai, logisztikai és gazdasági versenyképességének további erősítését szolgálja.
VG
2026.02.27, 14:18
Frissítve: 2026.02.27, 15:12

A Hévíz–Balaton Airport fejlesztési projekt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásával valósult meg – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből. A teljes támogatási összeg 3 milliárd forint, amelyből 2,77 milliárd forintot infrastrukturális korszerűsítésre, mintegy 122 millió forintot eszközbeszerzésre, valamint a fennmaradó részt adminisztratív és hatósági költségekre fordították.

Hévíz Balaton repülőtér reptér turisztika
 A projekt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásával valósult meg / Fotó: Juhász András

A fejlesztés érintette az utasforgalmi terminált, ahol jelentősen nőtt a kapacitás: egyidejűleg immár 200-200 fő Schengen belső és külső utas kiszolgálása biztosított. Megújult az épületgépészet, új hatósági és biztonsági helyiségek létesültek, valamint a tetőszerkezetet is teljesen felújították.

A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a fénytechnikai rendszert, felújították a dilatációs hézagokat és újrafestették a pályajelzéseket. A gurulóutat teljesen újjáépítették, megnövelt teherbírással. Megújult az ILS/DME navigációs rendszer, amely csökkent látási viszonyok közepette is biztonságos megközelítést tesz lehetővé. A beruházás részeként új AFIS-munkaterem létesült, fejlesztették a térvilágítást, fedett eszköztároló épült, valamint napelempark létesült az energiahatékonyság növelésére.

A turisztikai fejlesztés nagyban segíti a térséget

Az ünnepélyes eseményen beszédet mondott Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, közlekedési államtitkár, Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára, valamint Naszádos Péter, Hévíz város polgármestere. Nagy Bálint kiemelte:

Ez egy újabb hatalmas előrelépés Hévíz és a Balaton térségének turizmusa és gazdasága tekintetében. A most megvalósult fejlesztés nemcsak turisztikai jelentőségű, hanem logisztikai és személyszállítási szempontból is meghatározó.

Hozzátette: a vidéki reptér korszerű működése alapfeltétele annak, hogy térségünk nemzetközi szinten is versenyképes és könnyen elérhető maradjon.

A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a nyugat-balatoni térség gazdasági dinamizmusának erősítéséhez, a nemzetközi turizmus bővüléséhez és a stabil légi közlekedési infrastruktúra fenntartásához.

