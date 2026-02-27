Megszólalt Brüsszel a Mol és a Janaf vitájában: megadta a választ az orosz olajról, hátba szúrták Magyarországot – a horvátok kezébe adták a hatalmat

Megérkezett az Európai Unió válasza arra, hogy a magyarok ultimátumot adtak a Janafnak az orosz olaj miatt – számolt be péntek kora délután a horvát sajtó.

Orosz olaj: megszólalt Brüsszel a Mol és a Janaf vitájában, hátba szúrták Magyarországot / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A megszólalás azért kulcsfontosságú, mert ezzel lényegében Brüsszel állást foglalt a magyarok és a horvátok vitájában arról, hogy át kell-e engedni az orosz olajat az Adria vezetéken.

Az Index.hr tudósítása szerint a következő válasz hangzott el a kérdésben pénteken, amikor az Európai Bizottság szóvivőjének újságírók felvetették a témát.

Anna-Kaisa Itkonen reakciója egyértelmű. Kijelentette, hogy

a szankciók végrehajtásáért a tagállamok a felelősek, így Horvátország döntésén múlik, hogy átengedi-e az orosz kőolajat az Adria kőolajvezetéken (Janaf).

Ha ez nem lett volna világos, egyből hozzátette, hogy az alapelv az, hogy „a szankciók végrehajtásáért és alkalmazásáért a tagállamok felelnek”. Ez tehát a hivatalos uniós komment arra, hogy Horvátország szállíthat-e, kell-e szállítania orosz kőolajat az Adria vezetéken keresztül.

Mindez pedig szöges ellentétben áll azzal, amit a magyar fél, tehát a Mol állít ugyanebben a vitában.

Mol-ultimátum a Janafnak

A Mol csoport tegnap felszólította a Janafot, hogy azonnal – legkésőbb máig, tehát február 27-ig – adjon garanciát arra, hogy átengedi a tengeren érkező, szankciókkal nem sújtott orosz nyersolajszállítmányokat.

Ellenkező esetben a Janaf viseli a jogi és pénzügyi felelősséget minden olyan kárért, amely a szállítási visszaigazolás késedelme miatt keletkezik.

Az EU-s és amerikai szankciók értelmében a horvát vezetéküzemeltetőnek kötelessége ezt megtenni. A Mol legkésőbb 2026. február 27-ig vár közvetlen választ a horvát vállalattól. Elutasítás esetén a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat, és kártérítési igényt nyújthat be – közölte a magyar olajtársaság még csütörtökön.

Az Európai Bizottság a friss nyilatkozata szerint tehát nem osztja ezt a nézetet, és a horvátok kezébe adja a döntés jogát. Pedig a Mol szerint az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad,

akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba.

A bizottsági szóvivő, Itkonen ennek kapcsán kijelentette, hogy nem kívánja kommentálni az egyes vállalatok közötti kommunikációt.